Інші елементи комплектації
- Батареї для пульта ДК
- Дистанційне керування
- Гарантійний талон
- Шнур живлення
- Підставка на стіл
На крок попереду
Із цим потужним професійним телевізором Philips яскрава якість зображення – це лише початок. Вбудований модуль Chromecast та легкий доступ до магазину Google Play Store дають Вам перевагу, коли потрібно заволодіти увагою гостей.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
На крок попереду
Із цим потужним професійним телевізором Philips яскрава якість зображення – це лише початок. Вбудований модуль Chromecast та легкий доступ до магазину Google Play Store дають Вам перевагу, коли потрібно заволодіти увагою гостей.
На крок попереду
Із цим потужним професійним телевізором Philips яскрава якість зображення – це лише початок. Вбудований модуль Chromecast та легкий доступ до магазину Google Play Store дають Вам перевагу, коли потрібно заволодіти увагою гостей.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
На крок попереду
Із цим потужним професійним телевізором Philips яскрава якість зображення – це лише початок. Вбудований модуль Chromecast та легкий доступ до магазину Google Play Store дають Вам перевагу, коли потрібно заволодіти увагою гостей.
Професійні телевізори Philips на базі Android швидкі, універсальні та прості в навігації. Телевізори оптимізовано для власних додатків Android; також можна встановити веб-додатки безпосередньо на дисплей. Автоматичні оновлення дозволяють користуватися найновішими додатками.
Користуйтеся перевагами бездротового перенесення фільмів, презентацій тощо з розумних пристроїв (мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів) на професійний телевізор Philips на базі Android. Модуль Chromecast є заощадливим, не потребує додаткового апаратного забезпечення і безпечний для професійного використання. Користувачі просто торкаються піктограми Chromecast на розумному пристрої, щоб почати передачу вмісту із тисяч додатків, сумісних із Cast – розумний пристрій стає дистанційним.
Доступ до магазину Google Play одним дотиком дозволяє легко додавати на професійний телевізор Philips додатки, ігри, музику, фільми тощо.
Професійний телевізор Philips пропонує чіткий, простий у навігації інтерфейс користувача, який можна персоналізувати власним маркуванням. Легко додавайте свій логотип та кольори до панелі пошуку, щоб підвищити видимість своєї марки.
Від мережі готелів до спорт-бару – стежте за використанням професійного телевізора Philips на базі Android. Дізнавайтеся, як часто переглядаються певні канали. Перевіряйте ефективність своєї реклами. Отримуйте інформацію, яка потрібна для ефективного керування коштами, завдяки простому доступу до даних про час, проведений за екраном.
Встановіть повний, централізований контроль над додатками, встановленими на професійних телевізорах Philips. AppControl дозволяє встановлювати, видаляти та керувати додатками на окремих телевізорах чи в усій мережі. Завдяки цьому гостям та клієнтам доступне персоналізоване використання незалежно від того, якою кількістю телевізорів Ви керуєте.
Керуйте мережею дисплеїв через локальне або радіочастотне з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами, оновлення програмного забезпечення та моніторинг стану, незалежно від того, скільки телевізорів – один чи більше.
Будьте гостинними до відвідувачів. Функція CMND & Check-in дозволяє використовувати індивідуальну інформацію, таку як ім’я та мова, якою розмовляють, для персоналізованого використання незалежно від того, чи Ви додаєте спеціальні дотики для гостей готелю, впорядковуєте процес білінгу чи пропонуєте кілька пакетів каналів.
Зображення/дисплей
Аудіо
Конструкція
Android TV
Тюнер/Прийом/Передача
Бездротове підключення
Під’єднання, задня панель
Можливість підключення знизу
Під’єднання, бічна панель
Вдосконалення під’єднання
Характеристики
Готельні функції
Функції для медичних закладів
Мультимедіа
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Аксесуари
Потужність
Розміри