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Signage Solutions Дисплей D-Line

49BDL4150D/00
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    Signage Solutions Дисплей D-Line

    49BDL4150D/00

    Скажіть більше

    Швидкий професійний дисплей Philips 4K UHD серії D-Line вирізнятиметься серед інших. Неперевершена якість зображення Philips забезпечує відтворення реалістичних кольорів та інтенсивну контрастність. Ви можете легко відтворювати вміст із кількох джерел на одному екрані.

    Signage Solutions Дисплей D-Line

    Скажіть більше

    Швидкий професійний дисплей Philips 4K UHD серії D-Line вирізнятиметься серед інших. Неперевершена якість зображення Philips забезпечує відтворення реалістичних кольорів та інтенсивну контрастність. Ви можете легко відтворювати вміст із кількох джерел на одному екрані.

    Скажіть більше

    Швидкий професійний дисплей Philips 4K UHD серії D-Line вирізнятиметься серед інших. Неперевершена якість зображення Philips забезпечує відтворення реалістичних кольорів та інтенсивну контрастність. Ви можете легко відтворювати вміст із кількох джерел на одному екрані.

    Signage Solutions Дисплей D-Line

    Скажіть більше

    Швидкий професійний дисплей Philips 4K UHD серії D-Line вирізнятиметься серед інших. Неперевершена якість зображення Philips забезпечує відтворення реалістичних кольорів та інтенсивну контрастність. Ви можете легко відтворювати вміст із кількох джерел на одному екрані.

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      Розумний, швидкий дисплей 24/7.

      • 49 дюймів
      • На базі Android
      • 500 кд/м²
      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

      CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

      CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

      Керуйте контентом за допомогою функції CMND & Create. Інтерфейс із підтримкою перетягування дозволяє легко публікувати власний контент – чи то оголошення зі спеціальними пропозиціями, чи марковану корпоративну інформацію. Попередньо завантажені шаблони та вбудовані віджети забезпечують миттєвий запуск фотографій, тексту та відео.

      FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

      FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

      Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.

      QuadViewer. Відтворюйте сигнали чотирьох джерел на одному екрані.

      QuadViewer. Відтворюйте сигнали чотирьох джерел на одному екрані.

      Перетворіть один професійний дисплей Philips на безрамкову відеостіну 2x2. Підключивши чотири незалежні джерела, можна легко відтворювати кілька каналів за раз. Просто скажіть дисплею, який контент має відтворювати кожна зона. Ідеальний варіант для таких ситуацій, як кімнати контролю трансляцій, де потрібно чітко бачити ракурси з кількох камер.

      Вбудований браузер HTML5. Відтворюйте і керуйте онлайн-контентом

      Вбудований браузер HTML5. Відтворюйте і керуйте онлайн-контентом

      Android 7. Спеціальний процесор Android.

      Керуйте професійним дисплеєм Philips через Інтернет. Вбудована ОС Android (SoC) дозволяє встановити на дисплей веб-додатки та додатки Android. Завдяки вбудованій функції розкладу можна легко запускати додатки та контент залежно від часу дня чи користувача.

      CMND & Deploy. Встановлюйте і запускайте додатки дистанційно

      Швидко встановлюйте і запускайте будь-який додаток, навіть коли ви не в мережі чи працюєте дистанційно. Функція CMND & Deploy дозволяє додати та оновити власні додатки, а також додатки з магазину додатків App Store для професійного дисплея Philips. Просто зіскануйте QR-код, зайдіть у магазин і клацніть додаток, який потрібно встановити. Додаток автоматично завантажиться і запуститься.

      Вбудоване гніздо mPCIe для додаткового модуля 4G/LTE

      Легко підключайте модулі 4G/LTE до професійного дисплея Philips. Вбудоване гніздо mPCIe дозволяє дисплею встановити зв’язок з іншими пристроями із тим самим бездротовим з’єднанням. Відмінний варіант, якщо ви встановлюєте дисплеї у таких місцях, як банки чи урядові установи, де неможливо встановити зв’язок із локальною мережею.

      Підтвердження відтворення для контенту Android – будьте в курсі

      Будьте певні, що професійний дисплей Philips на базі Android відтворює належний контент навіть за вашої відсутності. У разі відтворення контенту за допомогою вбудованого мультимедійного програвача можна налаштувати дисплей на створення автоматичних знімків екрана з регулярними інтервалами. Знімки екрана зберігаються у внутрішній пам’яті дисплея, і ви можете отримувати їх електронною поштою.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        48,5  дюймів
        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        123,2  см
        Роздільна здатність панелі
        3840 x 2160
        Оптимальна роздільна здатність
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яскравість
        500  кд/м²
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1100:1
        Формат кадру
        16:9
        Час відгуку (типовий)
        8  мсек.
        Крок піксела
        0,27963 [мм] × 0,27963 [мм]
        Кольори дисплею
        1,07 мільярдів
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Операційна система
        Android 7.1.2

      • Під'єднання

        Відеовхід
        • DVI-D
        • VGA (аналоговий D-Sub)
        • DisplayPort (1.2)
        • HDMI 2.0 (x3)
        Відеовихід
        DisplayPort 1.2 (x1)
        Аудіовхід
        3,5-мм роз’єм
        Аудіовихід
        • SPDIF
        • 3,5-мм роз’єм
        • Зовнішній роз’єм для гучномовців
        Інші з’єднання
        • Мікро-USB (x1) (OTG)
        • USB 2.0
        • USB 3.0
        • mPCIe
        Зовнішнє керування
        • RJ45
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
        • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 4096 x 2160, 24 Гц
        • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1600 x 900, 60 Гц
        • 1440 x 1050, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60, 75 Гц
        • 1400 x 1050, 60, 75 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1280x1024, 60, 67, 75 Гц
        • 1280 x 960, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60, 75 Гц
        • 1280 x 768, 60, 75 Гц
        • 1280 x 720, 60, 70 Гц
        • 1152 x 900, 66 Гц
        • 1152 x 864, 60, 70, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60, 70 Гц
        • 960 x 720, 75 Гц
        • 848 x 480, 60 Гц
        • 832 x 624, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 640 x 350, 70 Гц
        Відеоформати
        • 4K x 2K, 50, 60 Гц
        • 1080i, 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц

      • Розміри

        Ширина телевізора
        1104,2  мм
        Висота телевізора
        637  мм
        Глибина телевізора
        65,4 мм (настінне кріплення) / 69,6 мм (ручка)  мм
        Ширина телевізора (у дюймах)
        43,47  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        25,08  дюймів
        Глибина телевізора (у дюймах)
        2,57 (настінне кріплення) /2,74 (трубка)  дюймів
        Ширина рамки
        12,2 мм (вгорі); 12,7 мм (справа/зліва); 15,8 мм (внизу)
        Вага виробу (у фунтах)
        46,07  фнт.
        Вага виробу
        20,9  кг
        Кріплення VESA
        400 x 400 мм, M6

      • Зручність

        Встановлення
        • Горизонтальне
        • Вертикальне
        Коміркова матриця
        До 10 x 15
        Керування клавіатурою
        • Прихована
        • Можна блокувати
        Наскрізний канал сигналу
        • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
        • DisplayPort
        Регулювання у мережі
        • RJ45
        • RS232
        Функції збереження екрана
        Зсув пікселів, низький рівень яскравості

      • Потужність

        Споживання електроенергії в режимі очікування
        0,5 Вт
        Потужність, що споживається від електромережі
        100–240 В змінного струму, 50–60 Гц
        Споживання енергії (типове)
        135  Вт
        Споживання (макс.)
        194 Вт

      • Умови експлуатації

        Діапазон температури (робочий)
        0–40  °C
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C
        Висота
        0–3000 м
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000  годин(-и)
        Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]
        20–80% (без конденсації)
        Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]
        5–95% (без конденсації)

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 10 Вт RMS

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Дистанційне керування
        • Батареї для пульта ДК
        • Короткий посібник
        • Кабель RS232
        • Кабель змінного струму
        Підставка
        BM05922 (додатково)
        Аксесуари в комплекті
        • Гвинт M2 (x2)
        • Гвинт M3 (x1)
        • Логотип Philips
        • Кабель для послідовного з’єднання RS232 (1,8 м)
        • Кришка карти SD (x1)
        • Dipole antenna (x2)
        • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м)

      • Мультимедійні додатки

        Відтворення аудіо з USB
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA
        Відтворення зображень з USB
        • BMP
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        Відтворення відео з USB
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TS
        • VOB

      • Різне

        Мови екранного меню
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Іспанська
        • Польська
        • Турецька
        • Російська
        • Італійська
        • Китайська (спрощена)
        • Офіційна китайська
        • Арабська
        • Японська
        • Датська
        • Голландська
        • Фінська
        • Норвезька
        • Португальська
        • Шведська
        Дозволи контролюючих органів
        • BSMI
        • CB
        • CE
        • CU
        • FCC, клас A
        • PSB
        • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
        • UL/cUL
        • EMC
        • EMF
        • VCCI
        • EnergyStar 8.0
        • J-Moss
        • PSE
        Гарантія
        3 роки гарантії

      • Внутрішній програвач

        Процесор
        • Двоядерний Cortex-A72 із 2 ГГц
        • Чотириядерний Cortex-A53 із 1,5 ГГц
        • RK3399
        Графічний процесор
        ARM Mali-T860 MP4
        Пам’ять
        4 ГБ DDR3
        Зберігання
        16 ГБ eMMC
        Wi-Fi
        • 2T2R
        • 802.11 ac/a/b/g/n
        • WCT07R2201

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Дистанційне керування
      • Батареї для пульта ДК
      • Короткий посібник
      • Кабель RS232
      • Кабель змінного струму

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