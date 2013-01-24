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Signage Solutions Дисплей Q-Line

50BDL3510Q/00
Загальна оцінка / 5
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    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    50BDL3510Q/00

    Зверніть на себе увагу

    Інформуйте і зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Ultra HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити, коли це буде потрібно.

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    Зверніть на себе увагу

    Інформуйте і зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Ultra HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити, коли це буде потрібно.

    Зверніть на себе увагу

    Інформуйте і зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Ultra HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити, коли це буде потрібно.

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    Зверніть на себе увагу

    Інформуйте і зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Ultra HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити, коли це буде потрібно.

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      Зверніть на себе увагу

      Дисплей 18/7, який легко налаштовувати.

      • 50 дюймів
      • Підсвітка Direct LED
      • Ultra HD
      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

      FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

      FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

      Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.

      Плануйте, що забажаєте і коли забажаєте, завдяки SmartPlayer

      Плануйте, що забажаєте і коли забажаєте, завдяки SmartPlayer

      Перетворіть USB-накопичувач на справді бюджетний цифровий інформаційний пристрій. Просто збережіть вміст (відео, аудіо, зображення) на USB-накопичувач і вставте його в дисплей. Створюйте список відтворення і плануйте вміст за допомогою екранного меню, а потім насолоджуйтеся власними списками відтворення у будь-який час та будь-де.

      Вбудований мультимедійний програвач. Легке планування відтворення вмісту USB-пристрою

      Легко плануйте відтворення вмісту з USB-пристрою. Професійний дисплей Philips вийде з режиму очікування, щоб відтворити потрібний вміст, а після завершення відтворення знову повернеться у режим очікування.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        125,7  см
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        49,5  дюймів
        Роздільна здатність панелі
        3840 x 2160
        Оптимальна роздільна здатність
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яскравість
        400  кд/м²
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        4000:1
        Коефіцієнт динамічної контрастності
        500 000:1
        Час відгуку (типовий)
        8  мсек.
        Формат кадру
        16:9
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Крок піксела
        0,372 x 0,372 мм
        Кольори дисплею
        1,07 мільярдів
        Технологія панелі
        Відео-аудіо
        Покращення зображення
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Гребеневий 3D-фільтр
        • 3D MA деінтерлейсинг
        • Покращення динамічної контрастності
        • Деінтерлейсинг із компенсацією руху
        • Послідовна розгортка
        Для клінічного застосування
        Попереднє налаштування тривимірного зображення (відповідність стандарту DICOM, частина 14)

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 720, 60 Гц
        • 1152 x 870, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 1152 x 864, 75 Гц
        • 832 x 624, 75 Гц
        Відеоформати
        • 3840 x 2160, 60 Гц
        • 3840 x 2160, 30 Гц
        • 720p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 480i, 60 Гц
        • 1080i, 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц

      • Під'єднання

        Відеовхід
        • DVI-I (x1)
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 2.0 (x2)
        Аудіовхід
        3,5-мм роз’єм
        Аудіовихід
        3,5-мм роз’єм
        Зовнішнє керування
        • RJ45
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
        • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)

      • Зручність

        Функції економії енергії
        Smart Power
        Коміркова матриця
        До 15 x 15
        Запуск
        • Затримка увімкнення
        • Стан увімкнення
        • Завантаження із джерела
        Вікно запуску
        увімкнення/вимкнення логотипа Philips
        Керування клавіатурою
        • Можна блокувати
        • Прихована
        Регулювання у мережі
        • RS232
        • RJ45
        Наскрізний канал сигналу
        • RS232
        • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
        Встановлення
        • Горизонтальне
        • Вертикальне
        Сигнал пульта дистанційного керування
        Можна блокувати

      • Розміри

        Ширина рамки
        14,9 мм (рівна рамка)
        Ширина телевізора
        1128,4  мм
        Висота телевізора
        649,0  мм
        Глибина телевізора
        63,5  мм
        Ширина телевізора (у дюймах)
        44,43  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        25,55  дюймів
        Глибина телевізора (у дюймах)
        2,50  дюймів
        Кріплення VESA
        400 мм x 400 мм, M6
        Вага виробу
        14,8  кг
        Вага виробу (у фунтах)
        32,63  фнт.

      • Умови експлуатації

        Діапазон температури (робочий)
        0–40  °C
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000  годин(-и)
        Висота
        0–3000 м
        Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]
        20~80% відносної вологості (без конденсації)
        Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]
        5~95% відносної вологості (без конденсації)

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,5 Вт
        Споживання (макс.)
        165 Вт
        Споживання енергії (типове)
        105  Вт
        Енергозберігаючі функції
        Smart Power

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 10 Вт RMS

      • Мультимедійні додатки

        Відтворення відео з USB
        • H.264
        • JPEG
        • MPEG
        • WMV3
        Відтворення зображень з USB
        • JPEG
        • BMP
        • PNG
        Відтворення аудіо з USB
        • AAC
        • WMA
        • HEAAC
        • MPEG

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Кабель змінного струму
        • Кабель RS232
        • Дистанційне керування
        • Батареї для пульта ДК
        • Короткий посібник
        Аксесуари в комплекті
        • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м)
        • Послідовний кабель RS232
        • Логотип Philips
        • Кришка роз’єму USB та гвинт (x2)
        Підставка
        BM05922 (додатково)

      • Різне

        Гарантія
        3 роки гарантії
        Мови екранного меню
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Італійська
        • Польська
        • Російська
        • Іспанська
        • Турецька
        • Китайська (спрощена)
        • Офіційна китайська
        • Арабська
        • Японська
        Дозволи контролюючих органів
        • CE
        • CB
        • BSMI
        • CU
        • EPA
        • ETL
        • FCC, клас A
        • VCCI

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Кабель змінного струму
      • Кабель RS232
      • Дистанційне керування
      • Батареї для пульта ДК
      • Короткий посібник

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