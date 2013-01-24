Інші елементи комплектації
- Дистанційне керування
- Батареї для пульта ДК
- Кабель змінного струму
- Короткий посібник
- Кабель DVI-D
- Фіксатори для вирівнювання країв
- Кабель RS232
Досягайте успіху
Привертайте увагу з професійним дисплеєм для відеостіни Philips X-Line. Чітка контрастність та вузькі рамки забезпечують чітке зображення без спотворення – чи Ви керуєте аеропортом, чи проводите конференцію. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Досягайте успіху
Привертайте увагу з професійним дисплеєм для відеостіни Philips X-Line. Чітка контрастність та вузькі рамки забезпечують чітке зображення без спотворення – чи Ви керуєте аеропортом, чи проводите конференцію. Переглянути усі переваги
Досягайте успіху
Привертайте увагу з професійним дисплеєм для відеостіни Philips X-Line. Чітка контрастність та вузькі рамки забезпечують чітке зображення без спотворення – чи Ви керуєте аеропортом, чи проводите конференцію. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Досягайте успіху
Привертайте увагу з професійним дисплеєм для відеостіни Philips X-Line. Чітка контрастність та вузькі рамки забезпечують чітке зображення без спотворення – чи Ви керуєте аеропортом, чи проводите конференцію. Переглянути усі переваги
Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.
Підключайте повнофункціональний комп’ютер чи модуль CRD50 на базі Android безпосередньо до професійного дисплея Philips. Гніздо OPS містить усі з’єднання, потрібні для запуску підключеного пристрою, зокрема живлення.
Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.
Об’єднуйте два чи більше професійних дисплеїв Philips для створення об’єднаної відеостіни без використання зовнішніх пристроїв. Один гравець контролює вміст, незалежно від того, чи у вас чотири екрана чи 40. Повністю підтримується вміст 4K. І в разі відображення цього вмісту на чотирьох екранах ви отримуєте найкращу поточкову роздільну здатність.
Під’єднайте до професійного дисплея Philips систему на чипі Android (SoC). Додатковий модуль CRD50 – це пристрій OPS, що забезпечує продуктивність Android без використання кабелів. Просто вставте його у гніздо OPS, що містить усі з’єднання, потрібні для запуску модуля (зокрема, живлення).
Зображення/дисплей
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Під'єднання
Зручність
Розміри
Умови експлуатації
Потужність
Звук
Аксесуари
Різне