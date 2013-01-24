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Відеостіна

55BDL3005X/00
Загальна оцінка / 5
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    Відеостіна

    55BDL3005X/00
    Загальна оцінка / 5

    Досягайте успіху

    Привертайте увагу з професійним дисплеєм для відеостіни Philips X-Line. Чітка контрастність та вузькі рамки забезпечують чітке зображення без спотворення – чи Ви керуєте аеропортом, чи проводите конференцію. Переглянути усі переваги

    Відеостіна

    Досягайте успіху

    Привертайте увагу з професійним дисплеєм для відеостіни Philips X-Line. Чітка контрастність та вузькі рамки забезпечують чітке зображення без спотворення – чи Ви керуєте аеропортом, чи проводите конференцію. Переглянути усі переваги

    Досягайте успіху

    Привертайте увагу з професійним дисплеєм для відеостіни Philips X-Line. Чітка контрастність та вузькі рамки забезпечують чітке зображення без спотворення – чи Ви керуєте аеропортом, чи проводите конференцію. Переглянути усі переваги

    Відеостіна

    Досягайте успіху

    Привертайте увагу з професійним дисплеєм для відеостіни Philips X-Line. Чітка контрастність та вузькі рамки забезпечують чітке зображення без спотворення – чи Ви керуєте аеропортом, чи проводите конференцію. Переглянути усі переваги

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      Досягайте успіху

      Багатофункціональний дисплей для відеостіни.

      • 55 дюймів
      • Підсвітка Direct LED
      • Full HD
      • 500 кд/м²
      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

      Гніздо OPS забезпечує підключення ПК без кабелів

      Гніздо OPS забезпечує підключення ПК без кабелів

      Підключайте повнофункціональний комп’ютер чи модуль CRD50 на базі Android безпосередньо до професійного дисплея Philips. Гніздо OPS містить усі з’єднання, потрібні для запуску підключеного пристрою, зокрема живлення.

      FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

      FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

      Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.

      Надвузькі рамки (3,5 мм). Для зображення без відволікання уваги

      Надвузькі рамки (3,5 мм). Для зображення без відволікання уваги

      Режим поєднання. Створюйте об’єднані відеостіни 4K будь-якого розміру

      Об’єднуйте два чи більше професійних дисплеїв Philips для створення об’єднаної відеостіни без використання зовнішніх пристроїв. Один гравець контролює вміст, незалежно від того, чи у вас чотири екрана чи 40. Повністю підтримується вміст 4K. І в разі відображення цього вмісту на чотирьох екранах ви отримуєте найкращу поточкову роздільну здатність.

      Додайте потужності обробки Android завдяки додатковому модулю CRD50

      Під’єднайте до професійного дисплея Philips систему на чипі Android (SoC). Додатковий модуль CRD50 – це пристрій OPS, що забезпечує продуктивність Android без використання кабелів. Просто вставте його у гніздо OPS, що містить усі з’єднання, потрібні для запуску модуля (зокрема, живлення).

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        138,7  см
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        54,6  дюймів
        Роздільна здатність панелі
        1920x1080p
        Оптимальна роздільна здатність
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яскравість
        500  кд/м²
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1400:1
        Коефіцієнт динамічної контрастності
        500 000:1
        Час відгуку (типовий)
        8  мсек.
        Формат кадру
        16:9
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Крок піксела
        0,63 x 0,63 мм
        Кольори дисплею
        1,07 мільярдів
        Покращення зображення
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Гребеневий 3D-фільтр
        • Деінтерлейсинг із компенсацією руху
        • Послідовна розгортка
        • 3D MA деінтерлейсинг
        • Покращення динамічної контрастності

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 3840 x 2160, 30 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        Відеоформати
        • 2160p, 30 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 1080i, 50, 60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 480i, 60 Гц

      • Під'єднання

        Відеовхід
        • DVI-D
        • VGA (аналоговий D-Sub)
        • Компонентний BNC (x3)
        • Композитне (спільний компонент Y)
        • DisplayPort
        • HDMI 1.4 (x2)
        Відеовихід
        • DisplayPort
        • DVI-I
        Аудіовхід
        • 3,5-мм роз’єм
        • Аудіо ліве/праве (RCA)
        Аудіовихід
        3,5-мм роз’єм
        Зовнішнє керування
        • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)
        • RJ45
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
        Інші з’єднання
        OPS

      • Зручність

        Наскрізний канал сигналу
        • RS232
        • DisplayPort
        • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
        Просте встановлення
        Ручки для транспортування
        Функції економії енергії
        • Датчик зовнішньої підсвітки
        • Smart Power
        Регулювання у мережі
        • RS232
        • RJ45
        Встановлення
        • Горизонтальне (24/7)
        • Вертикальне (24/7)
        Функції збереження екрана
        Зсув пікселів, низький рівень яскравості
        Коміркова матриця
        До 10 x 10

      • Розміри

        Товщина рамки
        3,5 мм
        Ширина рамки
        Вгорі/зліва: 2,3 мм, внизу/справа: 1,2 мм
        Ширина телевізора
        1213,4  мм
        Висота телевізора
        684,2  мм
        Глибина телевізора
        107,65  мм
        Вага виробу
        26,5  кг
        Кріплення VESA
        400 x 400 мм
        Вага виробу (у фунтах)
        58,42  фнт.
        Глибина телевізора (у дюймах)
        4,23  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        26,93  дюймів
        Ширина телевізора (у дюймах)
        47,77  дюймів

      • Умови експлуатації

        Діапазон температури (робочий)
        0–40  °C
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C
        Висота
        0–3000 м
        Відносна вологість
        20–80  %
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        60 000  годин(-и)

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        Універсальна (змінний струм 100–240 В) струм: 2,5 А
        Споживання (режим роботи)
        155 Вт
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,5 Вт
        Споживання (макс.)
        320 Вт

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 10 Вт (RMS)

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Кабель з ІЧ-сенсором
        • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м)
        • Послідовний кабель RS232
        • Набір для вирівнювання кутів (1) – 1 шт.
        • Набір для вирівнювання кутів (2) – 2 шт.
        • Гвинт із накатною головкою (8 шт.)
        Аксесуари в комплекті
        • Дистанційне керування
        • Батареї для пульта ДК
        • Кабель змінного струму
        • Короткий посібник
        • Кабель DVI-D
        • Фіксатори для вирівнювання країв
        • Кабель RS232

      • Різне

        Мови екранного меню
        • Арабська
        • Китайська (спрощена)
        • Офіційна китайська
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Італійська
        • Японська
        • Польська
        • Російська
        • Іспанська
        • Турецька
        Дозволи контролюючих органів
        • CE
        • FCC, клас B
        • UL/cUL
        • CB
        • GOST
        • EPEAT
        Гарантія
        3 роки гарантії

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Дистанційне керування
      • Батареї для пульта ДК
      • Кабель змінного струму
      • Короткий посібник
      • Кабель DVI-D
      • Фіксатори для вирівнювання країв
      • Кабель RS232

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