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    Дисплей H-Line

    55BDL3102H/00
    Загальна оцінка / 5
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      Дисплей H-Line

      55BDL3102H/00
      Загальна оцінка / 5

      Повертайте голови

      Залишайтеся на виду вдень і вночі завдяки професійному дисплею високої яскравості Full HD лінійки H від Philips. Дивовижна чіткість та контрастність роблять його ідеальним рішенням для вітрин та яскравих локацій. Від музеїв до магазинів. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Дисплей H-Line

      Повертайте голови

      Залишайтеся на виду вдень і вночі завдяки професійному дисплею високої яскравості Full HD лінійки H від Philips. Дивовижна чіткість та контрастність роблять його ідеальним рішенням для вітрин та яскравих локацій. Від музеїв до магазинів. Переглянути усі переваги

      Повертайте голови

      Залишайтеся на виду вдень і вночі завдяки професійному дисплею високої яскравості Full HD лінійки H від Philips. Дивовижна чіткість та контрастність роблять його ідеальним рішенням для вітрин та яскравих локацій. Від музеїв до магазинів. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Дисплей H-Line

      Повертайте голови

      Залишайтеся на виду вдень і вночі завдяки професійному дисплею високої яскравості Full HD лінійки H від Philips. Дивовижна чіткість та контрастність роблять його ідеальним рішенням для вітрин та яскравих локацій. Від музеїв до магазинів. Переглянути усі переваги

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        Дисплей H-Line

        Ціна магазину Philips

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        Дисплей високої яскравості 24/7.

        • 55 дюймів
        • 2500 кд/м²
        • Full HD
        Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

        Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

        Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

        FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

        FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

        Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню Вашого бізнесу.

        Гніздо OPS забезпечує підключення ПК без кабелів

        Гніздо OPS забезпечує підключення ПК без кабелів

        Підключайте повнофункціональний комп’ютер чи модуль CRD50 на базі Android безпосередньо до професійного дисплея Philips. Гніздо OPS містить усі з’єднання, потрібні для запуску підключеного пристрою, зокрема живлення.

        Додайте потужності обробки Android завдяки додатковому модулю CRD50

        Під’єднайте до професійного дисплея Philips систему на чипі Android (SoC). Додатковий модуль CRD50 – це пристрій OPS, що забезпечує продуктивність Android без використання кабелів. Просто вставте його у гніздо OPS, що містить усі з’єднання, потрібні для запуску модуля (зокрема, живлення).

        Віддалене системне керування через CMND

        Керуйте мережею професійних дисплеїв Philips. CMND дозволяє керувати, оновлювати, обслуговувати та відтворювати вміст за допомогою одного легкого у користуванні інтерфейсу. Від встановлення до щоденної роботи.

        CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

        Керуйте контентом за допомогою функції CMND & Create. Інтерфейс із підтримкою перетягування дозволяє легко публікувати власний контент – чи то оголошення зі спеціальними пропозиціями, чи марковану корпоративну інформацію. Попередньо завантажені шаблони та вбудовані віджети забезпечують миттєвий запуск фотографій, тексту та відео.

        Висока яскравість (2500 кд/м2). Підходить для використання у напіввідкритих місцях

        Справте враження у місцях із яскравим освітленням та напіввідкритих місцях. Цей дисплей із високим рівнем яскравості 2500 кд/м2 забезпечує відтворення чіткого зображення у яскраво освітлених місцях. Ідеальний варіант для вітрин та місць інформування громадськості.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          54,6  дюймів
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          138,7  см
          Оптимальна роздільна здатність
          1920 x 1080 при 60 Гц
          Яскравість
          2500  кд/м²
          Коефіцієнт контрастності (типовий)
          5000:1
          Коефіцієнт динамічної контрастності
          500 000:1
          Формат кадру
          16:9
          Час відгуку (типовий)
          6  мсек.
          Крок піксела
          0,63 x 0,63 мм
          Кольори дисплею
          16,7 млн. (8 біт)
          Кут огляду (по горизонталі)
          178  градусів
          Кут огляду (по вертикалі)
          178  градусів
          Роздільна здатність панелі
          1920x1080p

        • Під'єднання

          Відеовхід
          • Компонентне (BNC) x1
          • Композитне (спільний компонент Y)
          • Display Port1.2 x 1
          • DVI-D x 1
          • HDMI 1.4 x 2
          • VGA (Analog D-Sub) x 1
          Відеовихід
          • Display Port1.2 x 1
          • DVI-I x 1
          Аудіовхід
          • 3,5-мм роз’єм
          • Аудіо ліве/праве (RCA)
          Аудіовихід
          • 3,5-мм роз’єм
          • Роз’єм для зовнішніх гучномовців
          Зовнішнє керування
          • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
          • RJ45
          • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)
          Інші з’єднання
          • Вихід змінного струму
          • OPS
          • USB 2.0 (тип A) x 1

        • Розміри

          Ширина рамки
          15,6 мм
          Ширина телевізора
          1243,2  мм
          Висота телевізора
          714  мм
          Глибина телевізора
          137,9  мм
          Ширина телевізора (у дюймах)
          48,9  дюймів
          Висота телевізора (у дюймах)
          28,1  дюймів
          Глибина телевізора (у дюймах)
          5,43  дюймів
          Кріплення VESA
          400 x 400 мм, M6
          Вага виробу
          32,2  кг
          Вага виробу (у фунтах)
          78,94  фнт.
          Висота розумного модуля
          200  мм
          Ширина розумного модуля
          100  мм
          Кріплення для розумного встановлення
          100 x 100 мм, 100 x 200 мм

        • Зручність

          Встановлення
          • Горизонтальне
          • Вертикальне
          Регулювання у мережі
          • RS232
          • HDMI (один дріт)
          • LAN (RJ45)
          Наскрізний канал сигналу
          • RS232
          • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
          Функції економії енергії
          Smart Power
          Сигнал пульта дистанційного керування
          Можна блокувати
          Керування клавіатурою
          • Прихована
          • Можна блокувати
          Просте встановлення
          • Розумна вставка
          • Ручки для транспортування
          Інші зручні пристосування
          Ручки для транспортування
          Функції збереження екрана
          Зсув пікселів, низька яскравість
          Характеристики зображення
          Вдосконалене регулювання кольорів

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          100–240 В змінного струму, 50–60 Гц
          Споживання енергії (типове)
          300  Вт
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,5 Вт

        • Звук

          Вбудовані динаміки
          2 x 10 Вт RMS

        • Умови експлуатації

          Діапазон температури (робочий)
          0–40  °C
          Діапазон температури (зберігання)
          -20–60  °C
          Відносна вологість
          20–80 (робоча), 5–95% (зберігання)  %
          MTBF (середній час безвідмовної роботи)
          50 000  годин(-и)
          Висота
          0–3000 м

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Кабель змінного струму
          • Батареї для пульта ДК
          • Короткий посібник
          • Дистанційне керування
          • Кабель RS232
          Аксесуари в комплекті
          • Послідовний кабель RS232
          • Набір для вирівнювання кутів (1) – 1 шт.
          • Набір для вирівнювання кутів (2) – 2 шт.
          • Про логотип
          • Логотип Philips
          • Гвинт із накатною головкою (8 шт.)

        • Різне

          Мови екранного меню
          • Англійська
          • Французька
          • Німецька
          • Італійська
          • Польська
          • Російська
          • Іспанська
          • Турецька
          • Китайська (спрощена)
          • Офіційна китайська
          • Арабська
          • Японська
          • Португальська
          • Голландська
          Дозволи контролюючих органів
          • CB
          • CE
          • UL/cUL
          • EAC
          • EMF
          • FCC, клас A
          • PSB
          • PSE
          • VCCI
          Гарантія
          3 роки гарантії

        • Мультимедійні додатки

          Відтворення аудіо з USB
          • AAC
          • LPCM
          • M4A
          • MP3
          • WMA
          Відтворення зображень з USB
          • BMP
          • GIF
          • JPEG
          • PNG
          Відтворення відео з USB
          • M2TS
          • M4V
          • MK3D
          • MKV
          • MP4
          • MPEG
          • MPG
          • MTS
          • TS
          • VOB
          • ISM
          • Manifest
          • MPD

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні формати
          • 1024 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1280 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 800, 60 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          • 1600 x 1200, 60 Гц
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 1920 x 1200, 60 Гц
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
          • 720 x 400, 70 Гц
          • 800 x 600, 60, 72, 75 Гц
          Відеоформати
          • 1080i, 25, 30 Гц
          • 1080p, 50, 60 Гц
          • 480i, 30, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 576i, 25, 50 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Кабель змінного струму
        • Батареї для пульта ДК
        • Короткий посібник
        • Дистанційне керування
        • Кабель RS232

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