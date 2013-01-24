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Signage Solutions Дисплей H-Line

55BDL3202H/00
Загальна оцінка / 5
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    Signage Solutions Дисплей H-Line

    55BDL3202H/00

    Повертайте голови

    Залишайтеся на виду вдень і вночі завдяки професійному дисплею високої яскравості Full HD лінійки H від Philips. Дивовижна чіткість та контрастність роблять його ідеальним рішенням для вітрин та яскравих локацій. Від музеїв до магазинів.

    Signage Solutions Дисплей H-Line

    Повертайте голови

    Залишайтеся на виду вдень і вночі завдяки професійному дисплею високої яскравості Full HD лінійки H від Philips. Дивовижна чіткість та контрастність роблять його ідеальним рішенням для вітрин та яскравих локацій. Від музеїв до магазинів.

    Повертайте голови

    Залишайтеся на виду вдень і вночі завдяки професійному дисплею високої яскравості Full HD лінійки H від Philips. Дивовижна чіткість та контрастність роблять його ідеальним рішенням для вітрин та яскравих локацій. Від музеїв до магазинів.

    Signage Solutions Дисплей H-Line

    Повертайте голови

    Залишайтеся на виду вдень і вночі завдяки професійному дисплею високої яскравості Full HD лінійки H від Philips. Дивовижна чіткість та контрастність роблять його ідеальним рішенням для вітрин та яскравих локацій. Від музеїв до магазинів.

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      Повертайте голови

      Дисплей високої яскравості 24/7.

      • 55 дюймів
      • 2500 кд/м²
      • Full HD
      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

      CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

      CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

      Керуйте контентом за допомогою функції CMND & Create. Інтерфейс із підтримкою перетягування дозволяє легко публікувати власний контент – чи то оголошення зі спеціальними пропозиціями, чи марковану корпоративну інформацію. Попередньо завантажені шаблони та вбудовані віджети забезпечують миттєвий запуск фотографій, тексту та відео.

      FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

      FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

      Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.

      Гніздо OPS забезпечує підключення ПК без кабелів

      Гніздо OPS забезпечує підключення ПК без кабелів

      Підключайте повнофункціональний комп’ютер чи модуль CRD50 на базі Android безпосередньо до професійного дисплея Philips. Гніздо OPS містить усі з’єднання, потрібні для запуску підключеного пристрою, зокрема живлення.

      Додайте потужності обробки Android завдяки додатковому модулю CRD50

      Під’єднайте до професійного дисплея Philips систему на чипі Android (SoC). Додатковий модуль CRD50 – це пристрій OPS, що забезпечує продуктивність Android без використання кабелів. Просто вставте його у гніздо OPS, що містить усі з’єднання, потрібні для запуску модуля (зокрема, живлення).

      Віддалене системне керування через CMND

      Керуйте мережею професійних дисплеїв Philips. CMND дозволяє керувати, оновлювати, обслуговувати та відтворювати вміст за допомогою одного легкого у користуванні інтерфейсу. Від встановлення до щоденної роботи.

      Висока яскравість (2500 кд/м2). Підходить для використання у напіввідкритих місцях

      Справте враження у місцях із яскравим освітленням та напіввідкритих місцях. Цей дисплей із високим рівнем яскравості 2500 кд/м2 забезпечує відтворення чіткого зображення у яскраво освітлених місцях. Ідеальний варіант для вітрин та місць інформування громадськості.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        54,6  дюймів
        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        138,7  см
        Оптимальна роздільна здатність
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яскравість
        2500  кд/м²
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        5000:1
        Коефіцієнт динамічної контрастності
        500 000:1
        Формат кадру
        16:9
        Час відгуку (типовий)
        6  мсек.
        Крок піксела
        0,63 x 0,63 мм
        Кольори дисплею
        16,7 млн. (8 біт)
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Роздільна здатність панелі
        1920x1080p

      • Під'єднання

        Відеовхід
        • Композитне (спільний компонент Y)
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • DVI-D (x1)
        • HDMI 1.4 (x2)
        • VGA (аналоговий D-Sub) (x1)
        • Компонентний BNC (x3)
        Відеовихід
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • DVI-I (x1)
        Аудіовхід
        • 3,5-мм роз’єм
        • Аудіо ліве/праве (RCA)
        Аудіовихід
        Аудіо ліве/праве (RCA)
        Зовнішнє керування
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
        • RJ45
        • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)
        Інші з’єднання
        • OPS
        • USB

      • Розміри

        Ширина рамки
        15,80 мм (рівна рамка)
        Ширина телевізора
        1243,2  мм
        Висота телевізора
        714,0  мм
        Глибина телевізора
        137,9  мм
        Ширина телевізора (у дюймах)
        48,9  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        28,1  дюймів
        Глибина телевізора (у дюймах)
        5,43  дюймів
        Кріплення VESA
        400 x 400 мм, M6
        Вага виробу
        32,2  кг
        Вага виробу (у фунтах)
        70,99  фнт.
        Висота розумного модуля
        200  мм
        Ширина розумного модуля
        100  мм
        Кріплення для розумного встановлення
        100 x 100 мм, 100 x 200 мм

      • Зручність

        Встановлення
        • Горизонтальне
        • Вертикальне
        Регулювання у мережі
        • RS232
        • HDMI (один дріт)
        • LAN (RJ45)
        Наскрізний канал сигналу
        • RS232
        • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
        • DisplayPort
        • RJ45
        Функції економії енергії
        Smart Power
        Сигнал пульта дистанційного керування
        Можна блокувати
        Керування клавіатурою
        • Прихована
        • Можна блокувати
        Просте встановлення
        • Розумна вставка
        • Ручки для транспортування
        Інші зручні пристосування
        Ручки для транспортування
        Функції збереження екрана
        Зсув пікселів, низька яскравість
        Характеристики зображення
        Вдосконалене регулювання кольорів

      • Потужність

        Споживання енергії (типове)
        280  Вт
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,5 Вт
        Споживання (макс.)
        508 Вт

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 10 Вт RMS

      • Умови експлуатації

        Діапазон температури (робочий)
        0–40  °C
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C
        Відносна вологість
        20–80 (робоча), 5–95% (зберігання)  %
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000  годин(-и)
        Висота
        0–3000 м

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Кабель змінного струму
        • Батареї для пульта ДК
        • Короткий посібник
        • Дистанційне керування
        • Кабель RS232
        Аксесуари в комплекті
        • Послідовний кабель RS232
        • Набір для вирівнювання кутів (1) – 1 шт.
        • Набір для вирівнювання кутів (2) – 2 шт.
        • Логотип Philips
        • Гвинт із накатною головкою (8 шт.)

      • Різне

        Мови екранного меню
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Італійська
        • Польська
        • Російська
        • Іспанська
        • Турецька
        • Китайська (спрощена)
        • Офіційна китайська
        • Арабська
        • Японська
        • Португальська
        • Голландська
        Дозволи контролюючих органів
        • CB
        • CE
        • UL/cUL
        • EAC
        • EMF
        • FCC, клас A
        • PSB
        • PSE
        • VCCI
        Гарантія
        3 роки гарантії

      • Мультимедійні додатки

        Відтворення аудіо з USB
        • AAC
        • LPCM
        • M4A
        • MP3
        • WMA
        Відтворення зображень з USB
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • PNG
        Відтворення відео з USB
        • ISM
        • M2TS
        • M4V
        • Manifest
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPD
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 1024 x 768, 60, 75 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 640 x 480, 60, 72, 75 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 800 x 600, 60, 75 Гц
        Відеоформати
        • 1080i, 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Кабель змінного струму
      • Батареї для пульта ДК
      • Короткий посібник
      • Дистанційне керування
      • Кабель RS232

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