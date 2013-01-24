Інші елементи комплектації
- Дистанційне керування
- Батареї для пульта ДК
- Кабель змінного струму
- Короткий посібник
- Кабель RS232
Інформуйте інших. Без зусиль.
Демонструйте чітке зображення з потужним професійним дисплеєм Philips Full HD серії D-Line. Це ефективне рішення пропонує неперевершену якість зображення, просте керування та надійне підключення.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Інформуйте інших. Без зусиль.
Демонструйте чітке зображення з потужним професійним дисплеєм Philips Full HD серії D-Line. Це ефективне рішення пропонує неперевершену якість зображення, просте керування та надійне підключення.
Інформуйте інших. Без зусиль.
Демонструйте чітке зображення з потужним професійним дисплеєм Philips Full HD серії D-Line. Це ефективне рішення пропонує неперевершену якість зображення, просте керування та надійне підключення.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Інформуйте інших. Без зусиль.
Демонструйте чітке зображення з потужним професійним дисплеєм Philips Full HD серії D-Line. Це ефективне рішення пропонує неперевершену якість зображення, просте керування та надійне підключення.
Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.
Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.
Зображення/дисплей
Під'єднання
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Розміри
Зручність
Потужність
Умови експлуатації
Звук
Аксесуари
Різне