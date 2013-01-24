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Signage Solutions Дисплей D-Line

55BDL4031D/00
Загальна оцінка / 5
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    Signage Solutions Дисплей D-Line

    55BDL4031D/00

    Інформуйте інших. Без зусиль.

    Демонструйте чітке зображення з потужним професійним дисплеєм Philips Full HD серії D-Line. Це ефективне рішення пропонує неперевершену якість зображення, просте керування та надійне підключення.

    Signage Solutions Дисплей D-Line

    Інформуйте інших. Без зусиль.

    Демонструйте чітке зображення з потужним професійним дисплеєм Philips Full HD серії D-Line. Це ефективне рішення пропонує неперевершену якість зображення, просте керування та надійне підключення.

    Інформуйте інших. Без зусиль.

    Демонструйте чітке зображення з потужним професійним дисплеєм Philips Full HD серії D-Line. Це ефективне рішення пропонує неперевершену якість зображення, просте керування та надійне підключення.

    Signage Solutions Дисплей D-Line

    Інформуйте інших. Без зусиль.

    Демонструйте чітке зображення з потужним професійним дисплеєм Philips Full HD серії D-Line. Це ефективне рішення пропонує неперевершену якість зображення, просте керування та надійне підключення.

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      Розумний, потужний дисплей 24/7.

      • 55 дюймів
      • Світлодіодний із боковою підсвіткою
      • Full HD
      • 450 кд/м²
      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

      FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

      FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

      Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        54,6  дюймів
        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        139  см
        Роздільна здатність панелі
        1920x1080p
        Оптимальна роздільна здатність
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яскравість
        450  кд/м²
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1100:1
        Коефіцієнт динамічної контрастності
        500 000:1
        Формат кадру
        16:9
        Час відгуку (типовий)
        12  мсек.
        Крок піксела
        0,630 x 0,630 мм
        Кольори дисплею
        16,7 мільйона
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Покращення зображення
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Гребеневий 3D-фільтр
        • Деінтерлейсинг із компенсацією руху
        • Послідовна розгортка
        • 3D MA деінтерлейсинг
        Технологія панелі
        IPS
        Встановлення
        • Горизонтальне (24/7)
        • Вертикальне (24/7)

      • Під'єднання

        Відеовхід
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • DVI-I (x1)
        • HDMI (x2)
        Відеовихід
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • DVI-I (x1)
        Аудіовхід
        3,5-мм роз’єм
        Аудіовихід
        3,5-мм роз’єм
        Зовнішнє керування
        • RJ45
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
        • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        Відеоформати
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 1080i, 50, 60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 480i, 60 Гц

      • Розміри

        Ширина телевізора (у дюймах)
        48,56  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        27,96  дюймів
        Глибина телевізора (у дюймах)
        1,79  дюймів
        Ширина телевізора
        1233,4  мм
        Висота телевізора
        710,3  мм
        Глибина телевізора
        45,5  мм
        Ширина рамки
        9,6 мм (В/Л/П), 15,7 мм (Н)
        Вага виробу (у фунтах)
        39,68  фнт.
        Вага виробу
        18,0  кг
        Кріплення VESA
        400 x 400 мм, M6

      • Зручність

        Коміркова матриця
        До 15 x 15
        Керування клавіатурою
        • Прихована
        • Можна блокувати
        Наскрізний канал сигналу
        • DisplayPort
        • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
        • DVI
        Регулювання у мережі
        • RJ45
        • RS232
        Функції збереження екрана
        Зсув пікселів
        Картинка в картинці
        PIP

      • Потужність

        Споживання (режим роботи)
        150 Вт (макс.)
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        < 0,5 Вт
        Потужність, що споживається від електромережі
        Змінний струм (100–240 В), 2,5 А
        Споживання енергії (типове)
        85  Вт

      • Умови експлуатації

        Діапазон температури (робочий)
        0–40  °C
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C
        Висота
        0–3000 м
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000  годин(-и)
        Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]
        20~80% відносної вологості (без конденсації)
        Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]
        5~95% відносної вологості (без конденсації)

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 10 Вт RMS

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Дистанційне керування
        • Батареї для пульта ДК
        • Кабель змінного струму
        • Короткий посібник
        • Кабель RS232
        Аксесуари в комплекті
        • Набір для вирівнювання країв (1) – 2 шт.
        • Набір для вирівнювання країв (2) – 1 шт.
        • Гвинт M3 (x1)
        • Послідовний кабель RS232
        • Кришка карти SD (x1)
        • Гвинт із головкою (x8)
        Підставка
        BM05922 (універсальна підставка-L) (додатково)

      • Різне

        Мови екранного меню
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Італійська
        • Польська
        • Турецька
        • Російська
        • Іспанська
        • Китайська (спрощена)
        • Офіційна китайська
        • Арабська
        • Японська
        Дозволи контролюючих органів
        • CE
        • BSMI
        • CB
        • EAC
        • FCC, клас A
        • PSB
        • UL/cUL
        • EMF
        • EnergyStar 8.0
        Гарантія
        3 роки гарантії

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Дистанційне керування
      • Батареї для пульта ДК
      • Кабель змінного струму
      • Короткий посібник
      • Кабель RS232

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