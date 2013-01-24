Інші елементи комплектації
- Короткий посібник
- Кабель RS232
- Кабель змінного струму
- Кабель HDMI
- Дистанційне керування та батареї AAA
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Швидкий професійний дисплей Philips 4K UHD серії D-Line вирізнятиметься серед інших. Неперевершена якість зображення Philips забезпечує відтворення реалістичних кольорів та інтенсивну контрастність. Ви можете легко відтворювати вміст із кількох джерел на одному екрані.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
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Швидкий професійний дисплей Philips 4K UHD серії D-Line вирізнятиметься серед інших. Неперевершена якість зображення Philips забезпечує відтворення реалістичних кольорів та інтенсивну контрастність. Ви можете легко відтворювати вміст із кількох джерел на одному екрані.
Скажіть більше
Швидкий професійний дисплей Philips 4K UHD серії D-Line вирізнятиметься серед інших. Неперевершена якість зображення Philips забезпечує відтворення реалістичних кольорів та інтенсивну контрастність. Ви можете легко відтворювати вміст із кількох джерел на одному екрані.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Скажіть більше
Швидкий професійний дисплей Philips 4K UHD серії D-Line вирізнятиметься серед інших. Неперевершена якість зображення Philips забезпечує відтворення реалістичних кольорів та інтенсивну контрастність. Ви можете легко відтворювати вміст із кількох джерел на одному екрані.
Дисплей D-Line
Ціна магазину Philips
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Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.
Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.
Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.
Перетворіть USB-накопичувач на справді бюджетний цифровий інформаційний пристрій. Просто збережіть вміст (відео, аудіо, зображення) на USB-накопичувач і вставте його в дисплей. Створюйте список відтворення і плануйте вміст за допомогою екранного меню, а потім насолоджуйтеся власними списками відтворення у будь-який час та будь-де.
Зображення/дисплей
Під'єднання
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Розміри
Зручність
Потужність
Умови експлуатації
Звук
Аксесуари
Мультимедійні додатки
Різне