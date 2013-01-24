Інші елементи комплектації
- Короткий посібник
- Кабель RS232
- Кабель змінного струму
- Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м)
- Дистанційне керування та батареї AAA
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У пошуках інновацій
Вражайте своїх гостей розумнішим, швидшим інформаційним дисплеєм. Завдяки вбудованому модулю Wi-Fi та можливості запуску додатків Android цей дисплей є наступним етапом еволюції інформаційних панелей.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
У пошуках інновацій
Вражайте своїх гостей розумнішим, швидшим інформаційним дисплеєм. Завдяки вбудованому модулю Wi-Fi та можливості запуску додатків Android цей дисплей є наступним етапом еволюції інформаційних панелей.
У пошуках інновацій
Вражайте своїх гостей розумнішим, швидшим інформаційним дисплеєм. Завдяки вбудованому модулю Wi-Fi та можливості запуску додатків Android цей дисплей є наступним етапом еволюції інформаційних панелей.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
У пошуках інновацій
Вражайте своїх гостей розумнішим, швидшим інформаційним дисплеєм. Завдяки вбудованому модулю Wi-Fi та можливості запуску додатків Android цей дисплей є наступним етапом еволюції інформаційних панелей.
Дисплей D-Line
Ціна магазину Philips
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Зберігайте і відтворюйте вміст за допомогою внутрішньої пам’яті. Завантажте мультимедійний вміст на дисплей і відтворюйте його відразу. Працюючи разом із внутрішнім браузером, пристрій також служить кеш-пам’яттю під час потокової передачі Інтернет-вмісту. У разі виникнення проблем із мережею внутрішня пам’ять продовжуватиме відтворення вмісту шляхом відтворення його кеш-версії, завдяки чому мультимедійний вміст не зникатиме навіть у разі відсутності сигналу мережі.
Забезпечення постійного відтворення вмісту важливе для вимогливого комерційного застосування. Оскільки виникнення проблем із вмістом малоймовірне, FailOver забезпечує захист вмісту завдяки революційній технології, що відтворює резервний вміст на екрані в разі збою у роботі медіапрогравача. FailOver автоматично спрацьовує, коли виникають проблеми з основним вхідним сигналом. Просто виберіть з’єднання з основним вхідним сигналом та з’єднання з FailOver, і ви готові до миттєвого захисту.
Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.
Надійна платформа керування дисплеєм CMND надає вам різноманітні можливості. Оновлюйте та керуйте вмістом за допомогою CMND & Create чи керуйте налаштуваннями за допомогою CMND & Control. Усе можливо завдяки CMND.
Розробляйте і створюйте захоплюючий вміст за допомогою CMND & Create, потужного інструмента для розробки авторських матеріалів. Інтерфейс перетягування за допомогою миші, завантажені шаблони та вбудовані віджети дозволяють створювати вражаючий вміст. Підтримуються альбомний та портретний режими.
CMND & Control забезпечує легке централізоване керування кількома дисплеями. Моніторинг дисплея у режимі реального часу, дистанційне налаштування та оновлення програмного забезпечення і персоналізація та налаштування кількох дисплеїв за раз, наприклад відеостін або дисплеїв з меню, – керувати мережею дисплеїв ще ніколи не було так легко.
Підключайтесь і керуйте вмістом через хмару за допомогою вбудованого браузера HTML5. Використовуючи браузер на базі Chromium, створіть вміст в Інтернеті та підключіть один дисплей чи всю мережу. Відображайте вміст в альбомному чи портретному режимі з роздільною здатністю Full HD. Потокову передачу вмісту можна також відображати у вікні PIP ("картинка в картинці"). Просто підключіть дисплей до Інтернету за допомогою WiFi або кабелю RJ45 і відтворюйте власні списки відтворення
Керуйте дисплеєм через Інтернет. Професійні дисплеї Philips на базі Android оптимізовано для власних додатків Android; також можна встановити веб-додатки безпосередньо на дисплей. Нова операційна система Android 8 гарантує безпеку програмного забезпечення і збереження найновіших характеристик надовго.
Вміст – це основне, а функція автоматичних знімків екрана дозволяє перевіряти постійне відтворення вмісту. Знімки екрана робляться протягом дня, а потім зберігаються на FTP-сервері. Із сервера їх можна переглядати будь-коли й будь-де.
Переглядайте зображення під будь-яким кутом із ширококутною технологією ADS (Advanced Super Dimension Switch), яка забезпечує швидшу обробку зображення на екрані для плавніших переходів, дивовижної точності зображення та чудового відтворення кольорів із кутом огляду 180 градусів.
Зображення/дисплей
Під'єднання
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Розміри
Зручність
Потужність
Умови експлуатації
Звук
Аксесуари
Мультимедійні додатки
Різне
Внутрішній програвач