Інші елементи комплектації
- Кабель RS232
- Короткий посібник
- Дистанційне керування та батареї AAA
Інтерактивний дисплей для зустрічей
Інтерактивний дисплей Philips лінійки C максимально залучає користувачів і надихає на співпрацю. Ці дисплеї на базі Android створено для активного щоденного використання і мають до 10 точок взаємодії, скло від краю до краю і повну конструкцію.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Інтерактивний дисплей для зустрічей
Інтерактивний дисплей Philips лінійки C максимально залучає користувачів і надихає на співпрацю. Ці дисплеї на базі Android створено для активного щоденного використання і мають до 10 точок взаємодії, скло від краю до краю і повну конструкцію.
Інтерактивний дисплей для зустрічей
Інтерактивний дисплей Philips лінійки C максимально залучає користувачів і надихає на співпрацю. Ці дисплеї на базі Android створено для активного щоденного використання і мають до 10 точок взаємодії, скло від краю до краю і повну конструкцію.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Інтерактивний дисплей для зустрічей
Інтерактивний дисплей Philips лінійки C максимально залучає користувачів і надихає на співпрацю. Ці дисплеї на базі Android створено для активного щоденного використання і мають до 10 точок взаємодії, скло від краю до краю і повну конструкцію.
Підключайте повнофункціональний комп’ютер чи модуль CRD50 на базі Android безпосередньо до професійного дисплея Philips. Гніздо OPS містить усі з’єднання, потрібні для запуску підключеного пристрою, зокрема живлення.
Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.
Виводьте на один екран відразу чотири інформаційні стрічки. Завдяки функції бездротового передавання вмісту екрана ви можете підключити до нього відразу 32 пристрої для швидкого перемикання вмісту в потрібний момент. Пристрої можна миттєво й безпечно підключати через існуючу мережу Wi-Fi або за допомогою додаткових USB-ключів HDMI, що забезпечують трансляцію безпосередньо на екран без під’єднання до захищеної мережі.
Ємнісний сенсорний екран має ультрасучасний вигляд завдяки склу від краю до краю і ширині рамки лише 1,5 мм! Незабутній інтерактивний досвід із 10 точками одночасної взаємодії. Цей дисплей, створений як для спільної роботи, так і для змагань, забезпечить міцний зв’язок між вашою аудиторією та будь-яким контентом, тому він ідеально підходить для навчання, використання в публічних закладах, корпоративному середовищі, готелях або магазинах.
Керуйте дисплеєм через Інтернет. Професійні дисплеї Philips на базі Android оптимізовано для власних додатків Android; також можна встановити веб-додатки безпосередньо на дисплей. Нова операційна система Android гарантує безпеку програмного забезпечення і збереження найновіших характеристик надовго.
Режим робочої дошки спрощує ефективну спільну роботу. Просто активуйте цю функцію, і ваш дисплей перетвориться на вільне полотно, на яке можуть одночасно додавати написи й малюнки пальцями або спеціальними маркерами кілька користувачів. Вміст екрана можна потім легко роздрукувати або переслати у вигляді файлу.
Готове до використання програмне забезпечення для відеоконференцій робить індивідуальні чи групові відеодзвінки іще легшими. Просто скористайтеся власною камерою або додайте додатковий пакет Logitech Meetup для універсального рішення ConferenceCam.
Інтегруйте цей професійний дисплей Philips у мережу Crestron для повного дистанційного контролю через ноутбук, настільний комп’ютер чи мобільний пристрій. Вмикайте та вимикайте дисплей, плануйте відтворення контенту, керуйте налаштуваннями і легко підключайте зовнішні пристрої. Crestron Connected® забезпечує швидке, надійне та безпечне рішення корпоративного рівня для керування системою.
Зображення/дисплей
Під'єднання
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Розміри
Зручність
Потужність
Умови експлуатації
Звук
Аксесуари
Мультимедійні додатки
Різне
Внутрішній програвач
Сенсорна інтерактивність