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      Signage Solutions 55BDL9018L LED Display

      55BDL9018L/00

      Загальна оцінка / 5
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      Signage Solutions 55BDL9018L LED Display

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      Signage Solutions 55BDL9018L LED Display
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      Signage Solutions 55BDL9018L LED Display

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      recurring payment

      SmartPower для економії енергії

      SmartPower для економії енергії

      Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.

      Badge-D2C

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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