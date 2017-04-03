Signage Solutions 55BDL9018L LED Display
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Signage Solutions 55BDL9018L LED Display
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Signage Solutions 55BDL9018L LED Display
SmartPower для економії енергії
Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.
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