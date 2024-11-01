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65BDL3010T/00
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Signage Solutions 65BDL3010T Multi-Touch Display
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Завдяки вбудованій сенсорній технології тепер доступний цілком новий рівень взаємодії. Більша гнучкість та оптимальне одночасне сенсорне функціонування у поєднанні з відмінною оперативністю забезпечують неперевершену взаємодії з користувачем. Мультисенсорні дисплеї підтримують автоматичне розпізнавання дотику. USB-роз’єм відповідає класу HID, забезпечуючи справжнє функціонування "plug-and-play" ("підключіть та користуйтеся").
Надійна платформа керування дисплеєм CMND надає вам різноманітні можливості. Оновлюйте та керуйте вмістом за допомогою CMND & Create чи керуйте налаштуваннями за допомогою CMND & Control. Усе можливо завдяки CMND.
Забезпечення постійного відтворення вмісту важливе для вимогливого комерційного застосування. Оскільки виникнення проблем із вмістом малоймовірне, FailOver забезпечує захист вмісту завдяки революційній технології, що відтворює резервний вміст на екрані в разі збою у роботі медіапрогравача. FailOver автоматично спрацьовує, коли виникають проблеми з основним вхідним сигналом. Просто виберіть з’єднання з основним вхідним сигналом та з’єднання з FailOver, і ви готові до миттєвого захисту.
Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.
Підключайтесь і керуйте вмістом через хмару за допомогою вбудованого браузера HTML5. Розробляйте інформаційний вміст онлайн і підключайте його до дисплея чи до всієї мережі. Просто вставте мережевий кабель RJ45 для підключення до мережі, підключіть дисплей за допомогою спеціальної Url-адреси і відтворюйте вміст із хмари.
Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Чіткі деталі зображення у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами створюють справді реалістичне зображення.
Спростіть організацію презентацій та відеоконференцій за допомогою FailOver. Коли конференц-зал не використовується, фоновий вміст можна запустити із будь-якого вибраного джерела вхідного сигналу. Коли починається зустріч і потрібно поділитися презентацією або вмістом екрана, просто під’єднайте комп’ютер, і дисплей автоматично перемкне входи й покаже вміст Вашого екрана – не потрібно перемикати входи вручну.
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