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65BDL3051T/00
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Signage Solutions 65BDL3051T Multi-Touch Display
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Завдяки вбудованій сенсорній технології тепер доступний цілком новий рівень взаємодії. Більша гнучкість та оптимальне одночасне сенсорне функціонування у поєднанні з відмінною оперативністю забезпечують неперевершену взаємодії з користувачем. Мультисенсорні дисплеї підтримують автоматичне розпізнавання дотику. USB-роз’єм відповідає класу HID, забезпечуючи справжнє функціонування "plug-and-play" ("підключіть та користуйтеся").
Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.
Зберігайте і відтворюйте вміст за допомогою внутрішньої пам’яті. Завантажте мультимедійний вміст на дисплей і відтворюйте його відразу. Працюючи разом із внутрішнім браузером, пристрій також служить кеш-пам’яттю під час потокової передачі Інтернет-вмісту. У разі виникнення проблем із мережею внутрішня пам’ять продовжуватиме відтворення вмісту шляхом відтворення його кеш-версії, завдяки чому мультимедійний вміст не зникатиме навіть у разі відсутності сигналу мережі.
Надійна платформа керування дисплеєм CMND надає Вам різноманітні можливості. Оновлюйте та керуйте вмістом за допомогою CMND & Create чи керуйте налаштуваннями за допомогою CMND & Control. Усе можливо завдяки CMND.
Спростіть організацію презентацій та відеоконференцій за допомогою FailOver. Коли конференц-зал не використовується, фоновий вміст можна запустити із будь-якого вибраного джерела вхідного сигналу. Коли починається зустріч і потрібно поділитися презентацією або вмістом екрана, просто під’єднайте комп’ютер, і дисплей автоматично перемкне входи й покаже вміст Вашого екрана – не потрібно перемикати входи вручну.
За допомогою вбудованого гнізда PCI можна під’єднати WiFI/Bluetooth або модуль 4G LTE для ще кращого зв’язку з дисплеєм. Покращено також зв’язок між пристроями – доступні численні налаштування, такі як можливість розширити функції пристрою або керування сигналом.
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