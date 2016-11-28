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      Signage Solutions 65BDL3051T Multi-Touch Display

      65BDL3051T/00

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      Signage Solutions 65BDL3051T Multi-Touch Display

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      Signage Solutions 65BDL3051T Multi-Touch Display
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      Signage Solutions 65BDL3051T Multi-Touch Display

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      Насолоджуйтеся вражаючою інтерактивністю завдяки справжньому мультисенсорному екрану

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      SmartPower для економії енергії

      SmartPower для економії енергії

      Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.

      Зберігайте і відтворюйте вміст за допомогою внутрішньої пам’яті

      Зберігайте і відтворюйте вміст за допомогою внутрішньої пам’яті

      Зберігайте і відтворюйте вміст за допомогою внутрішньої пам’яті. Завантажте мультимедійний вміст на дисплей і відтворюйте його відразу. Працюючи разом із внутрішнім браузером, пристрій також служить кеш-пам’яттю під час потокової передачі Інтернет-вмісту. У разі виникнення проблем із мережею внутрішня пам’ять продовжуватиме відтворення вмісту шляхом відтворення його кеш-версії, завдяки чому мультимедійний вміст не зникатиме навіть у разі відсутності сигналу мережі.

      CMND: керуйте своїми дисплеями

      CMND: керуйте своїми дисплеями

      Надійна платформа керування дисплеєм CMND надає Вам різноманітні можливості. Оновлюйте та керуйте вмістом за допомогою CMND & Create чи керуйте налаштуваннями за допомогою CMND & Control. Усе можливо завдяки CMND.

      Прості зустрічі за допомогою FailOver для конференцій

      Спростіть організацію презентацій та відеоконференцій за допомогою FailOver. Коли конференц-зал не використовується, фоновий вміст можна запустити із будь-якого вибраного джерела вхідного сигналу. Коли починається зустріч і потрібно поділитися презентацією або вмістом екрана, просто під’єднайте комп’ютер, і дисплей автоматично перемкне входи й покаже вміст Вашого екрана – не потрібно перемикати входи вручну.

      Покращіть з’єднання за допомогою вбудованого гнізда mPCIe.

      За допомогою вбудованого гнізда PCI можна під’єднати WiFI/Bluetooth або модуль 4G LTE для ще кращого зв’язку з дисплеєм. Покращено також зв’язок між пристроями – доступні численні налаштування, такі як можливість розширити функції пристрою або керування сигналом.

      Badge-D2C

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