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      Signage Solutions Дисплей Q-Line

      65BDL3511Q/02

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      Інформуйте і зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Ultra HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити, коли це буде потрібно.

      Signage Solutions Дисплей Q-Line

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      Signage Solutions

      Дисплей Q-Line

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      Дисплей 18/7 який легко налаштовувати.

      • 65 дюймів
      • Підсвітка Direct LED
      • Ultra HD
      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

      FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

      FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

      Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.

      Плануйте, що забажаєте і коли забажаєте, завдяки SmartPlayer

      Плануйте, що забажаєте і коли забажаєте, завдяки SmartPlayer

      Перетворіть USB-накопичувач на справді бюджетний цифровий інформаційний пристрій. Просто збережіть вміст (відео, аудіо, зображення) на USB-накопичувач і вставте його в дисплей. Створюйте список відтворення і плануйте вміст за допомогою екранного меню, а потім насолоджуйтеся власними списками відтворення у будь-який час та будь-де.

      Вбудований мультимедійний програвач. Легке планування відтворення вмісту USB-пристрою

      Легко плануйте відтворення вмісту з USB-пристрою. Професійний дисплей Philips вийде з режиму очікування, щоб відтворити потрібний вміст, а після завершення відтворення знову повернеться у режим очікування.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        163.9  см
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        64.5  дюймів
        Формат кадру
        16:9
        Роздільна здатність панелі
        3840 x 2160
        Крок пікселя
        0,372 x 0,372 мм
        Оптимальна роздільна здатність
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яскравість
        400  кд/м²
        Кольори дисплею
        1,07 мільярдів
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1200:1
        Коефіцієнт динамічної контрастності
        500 000:1
        Час відгуку (типовий)
        8  мсек.
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Технологія панелі
        IPS
        Для клінічного застосування
        Попереднє налаштування тривимірного зображення (відповідність стандарту DICOM, частина 14)
        Імла
        25%

      • Під'єднання

        Аудіовихід
        3,5-мм роз’єм
        Відеовхід
        • DVI-I (x1)
        • HDMI 2.0 (x3)
        • USB 2.0 (x2)
        Аудіовхід
        3,5-мм роз’єм
        Зовнішнє керування
        • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)
        • RJ45
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)

      • Зручність

        Встановлення
        • Горизонтальне (18/7)
        • Вертикальне (18/7)
        Коміркова матриця
        До 15 x 10
        Керування клавіатурою
        • Прихована
        • Можна блокувати
        Сигнал пульта дистанційного керування
        Можна блокувати
        Наскрізний канал сигналу
        • RS232
        • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
        Просте встановлення
        Розумна вставка
        Функції економії енергії
        Smart Power
        Регулювання у мережі
        • RS232
        • RJ45
        Запуск
        • Затримка увімкнення
        • Стан увімкнення
        • Завантаження із джерела
        Вікно запуску
        увімкнення/вимкнення логотипа Philips

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 10 Вт RMS

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
        Споживання енергії (типове)
        165  Вт
        Споживання енергії (макс.)
        220 Вт
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,5 Вт
        Енергозберігаючі функції
        Smart Power
        Клас маркування енергоспоживання
        G

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 832 x 624, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
        • 1152 x 864, 75 Гц
        • 1152 x 870, 75 Гц
        • 1280 x 720, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        Відеоформати
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 720p, 60 Гц
        • 1080i, 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 3840 x 2160, 30 Гц
        • 3840 x 2160, 60 Гц

      • Розміри

        Ширина телевізора
        1462,3  мм
        Вага виробу
        27,80  кг
        Висота телевізора
        837,3  мм
        Глибина телевізора
        68,9 мм (Г у разі кріплення на стіні) / 89,9 мм (Г з ручкою)  мм
        Ширина телевізора (у дюймах)
        57,57  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        32.96  дюймів
        Настінне кріплення
        400 x 400 мм, M8
        Глибина телевізора (у дюймах)
        2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  дюймів
        Ширина рамки
        14,9 мм (рівна рамка)
        Вага виробу (у фунтах)
        61,29  фнт.

      • Умови роботи

        Висота над рівнем моря
        0–3000 м
        Діапазон температури (робочий)
        0–40  °C
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000  годин(-и)
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C
        Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]
        20~80% відносної вологості (без конденсації)
        Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]
        5~95% відносної вологості (без конденсації)

      • Мультимедійні застосунки

        Відтворення відео з USB
        • H.264
        • JPEG
        • MPEG
        • WMV3
        Відтворення зображень з USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        Відтворення аудіо з USB
        • AAC
        • WMA
        • MPEG
        • HEAAC

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м) (x1)
        • Логотип Philips (x1)
        • Кабель змінного струму
        • Кришка перемикача змінного струму
        • Короткий посібник (x1)
        • Пульт дистанційного керування та батареї AAA
        • Послідовний кабель RS232 (x1)
        • Кришка роз’єму USB та гвинт x1
        • Затискач для кабелю (x3)

      • Різне

        Мови екранного меню
        • Арабська
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Італійська
        • Японська
        • Польська
        • Російська
        • Іспанська
        • Китайська (спрощена)
        • Турецька
        • Офіційна китайська
        Гарантія
        3 роки гарантії
        Дозволи контролюючих органів
        • CE
        • FCC, клас A
        • CB
        • BSMI
        • VCCI
        • CU
        • ETL
        • EMF
        • PSB

      Badge-D2C

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