Інші елементи комплектації
- Кабель змінного струму
- Батареї для пульта ДК
- Дистанційне керування
- Кабель RS232
- Кабель HDMI
- Короткий посібник
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Швидкий професійний дисплей 4K UHD серії D-Line вирізнятиметься серед інших. Неперевершена якість зображення Philips забезпечує відтворення реалістичних кольорів та інтенсивну контрастність. Ви можете легко відтворювати вміст із кількох джерел на одному екрані.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
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Швидкий професійний дисплей 4K UHD серії D-Line вирізнятиметься серед інших. Неперевершена якість зображення Philips забезпечує відтворення реалістичних кольорів та інтенсивну контрастність. Ви можете легко відтворювати вміст із кількох джерел на одному екрані.
Скажіть більше
Швидкий професійний дисплей 4K UHD серії D-Line вирізнятиметься серед інших. Неперевершена якість зображення Philips забезпечує відтворення реалістичних кольорів та інтенсивну контрастність. Ви можете легко відтворювати вміст із кількох джерел на одному екрані.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Скажіть більше
Швидкий професійний дисплей 4K UHD серії D-Line вирізнятиметься серед інших. Неперевершена якість зображення Philips забезпечує відтворення реалістичних кольорів та інтенсивну контрастність. Ви можете легко відтворювати вміст із кількох джерел на одному екрані.
Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.
Керуйте контентом за допомогою функції CMND & Create. Інтерфейс із підтримкою перетягування дозволяє легко публікувати власний контент – чи то оголошення зі спеціальними пропозиціями, чи марковану корпоративну інформацію. Попередньо завантажені шаблони та вбудовані віджети забезпечують миттєвий запуск фотографій, тексту та відео.
Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.
Перетворіть один професійний дисплей Philips на безрамкову відеостіну 2x2. Підключивши чотири незалежні джерела, можна легко відтворювати кілька каналів за раз. Просто скажіть дисплею, який контент має відтворювати кожна зона. Ідеальний варіант для таких ситуацій, як кімнати контролю трансляцій, де потрібно чітко бачити ракурси з кількох камер.
Підключайте повнофункціональний комп’ютер чи модуль CRD50 на базі Android безпосередньо до професійного дисплея Philips. Гніздо OPS містить усі з’єднання, потрібні для запуску підключеного пристрою, зокрема живлення.
Керуйте професійним дисплеєм Philips через Інтернет. Вбудована ОС Android (SoC) дозволяє встановити на дисплей веб-додатки та додатки Android. Завдяки вбудованій функції розкладу можна легко запускати додатки та контент залежно від часу дня чи користувача.
Швидко встановлюйте і запускайте будь-який додаток, навіть коли ви не в мережі чи працюєте дистанційно. Функція CMND & Deploy дозволяє додати та оновити власні додатки, а також додатки з магазину додатків App Store для професійного дисплея Philips. Просто зіскануйте QR-код, зайдіть у магазин і клацніть додаток, який потрібно встановити. Додаток автоматично завантажиться і запуститься.
Легко підключайте модулі 4G/LTE до професійного дисплея Philips. Вбудоване гніздо mPCIe дозволяє дисплею встановити зв’язок з іншими пристроями із тим самим бездротовим з’єднанням. Відмінний варіант, якщо ви встановлюєте дисплеї у таких місцях, як банки чи урядові установи, де неможливо встановити зв’язок із локальною мережею.
Будьте певні, що професійний дисплей Philips на базі Android відтворює належний контент навіть за вашої відсутності. У разі відтворення контенту за допомогою вбудованого мультимедійного програвача можна налаштувати дисплей на створення автоматичних знімків екрана з регулярними інтервалами. Знімки екрана зберігаються у внутрішній пам’яті дисплея, і ви можете отримувати їх електронною поштою.
Зображення/дисплей
Під'єднання
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Розміри
Зручність
Потужність
Умови експлуатації
Звук
Аксесуари
Мультимедійні додатки
Різне
Внутрішній програвач