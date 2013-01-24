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Signage Solutions Дисплей лінійки C

65BDL8051C/00
Загальна оцінка / 5
  • Інтерактивний дисплей для зустрічей Інтерактивний дисплей для зустрічей Інтерактивний дисплей для зустрічей
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    Signage Solutions Дисплей лінійки C

    65BDL8051C/00

    Інтерактивний дисплей для зустрічей

    Інтерактивний дисплей Philips лінійки C максимально залучає користувачів і надихає на співпрацю. Ці дисплеї на базі Windows створено для активного щоденного використання, і вони мають до 10 точок взаємодії, скло від краю до краю і повну конструкцію.

    Signage Solutions Дисплей лінійки C

    Інтерактивний дисплей для зустрічей

    Інтерактивний дисплей Philips лінійки C максимально залучає користувачів і надихає на співпрацю. Ці дисплеї на базі Windows створено для активного щоденного використання, і вони мають до 10 точок взаємодії, скло від краю до краю і повну конструкцію.

    Інтерактивний дисплей для зустрічей

    Інтерактивний дисплей Philips лінійки C максимально залучає користувачів і надихає на співпрацю. Ці дисплеї на базі Windows створено для активного щоденного використання, і вони мають до 10 точок взаємодії, скло від краю до краю і повну конструкцію.

    Signage Solutions Дисплей лінійки C

    Інтерактивний дисплей для зустрічей

    Інтерактивний дисплей Philips лінійки C максимально залучає користувачів і надихає на співпрацю. Ці дисплеї на базі Windows створено для активного щоденного використання, і вони мають до 10 точок взаємодії, скло від краю до краю і повну конструкцію.

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      Інтерактивний дисплей для зустрічей

      першокласна ємнісна мультисенсорна технологія

      • 65 дюймів
      • На базі Android
      • 450 кд/м²
      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

      Бездротове передавання вмісту екрана й розширені можливості для співпраці

      Виводьте на один екран відразу чотири інформаційні стрічки. Пристрої можна миттєво й безпечно підключати через існуючу мережу Wi-Fi або за допомогою двох ключів HDMI з комплекту, що забезпечують трансляцію безпосередньо на екран без під’єднання до захищеної мережі.

      Ємнісний HID-сумісний сенсорний екран з USB Plug & Play

      Ємнісний сенсорний екран має ультрасучасний вигляд завдяки склу від краю до краю і ширині рамки лише 1,5 мм! Незабутній інтерактивний досвід із 10 точками одночасної взаємодії. Цей дисплей, створений як для спільної роботи, так і для змагань, забезпечить міцний зв’язок між вашою аудиторією та будь-яким контентом, тому він ідеально підходить для навчання, використання в публічних закладах, корпоративному середовищі, готелях або магазинах.

      На базі Windows 10

      Потужний процесор Core i7 із графічним процесором nVidia. Містить усі ваші улюблені додатки, такі як Zoom, Skype (у комплекті) та MS Teams, MS Office (не входить у комплект)

      Вбудований режим робочої дошки

      Режим робочої дошки спрощує ефективну спільну роботу. Просто активуйте цю функцію, і ваш дисплей перетвориться на вільне полотно, на яке можуть одночасно додавати написи й малюнки пальцями або спеціальними маркерами кілька користувачів. Вміст екрана можна потім легко роздрукувати або переслати у вигляді файлу.

      Швидка та легка відеоконференція

      Готове до використання програмне забезпечення для відеоконференцій робить індивідуальні чи групові відеодзвінки іще легшими. Просто скористайтеся власною камерою або додайте додатковий пакет Logitech Meetup для універсального рішення ConferenceCam.

      Сертифікат Crestron Connected

      Інтегруйте цей професійний дисплей Philips у мережу Crestron для повного дистанційного контролю через ноутбук, настільний комп’ютер чи мобільний пристрій. Вмикайте та вимикайте дисплей, плануйте відтворення контенту, керуйте налаштуваннями і легко підключайте зовнішні пристрої. Crestron Connected® забезпечує швидке, надійне та безпечне рішення корпоративного рівня для керування системою.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        64,5  дюймів
        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        163,83  см
        Роздільна здатність панелі
        3840 x 2160
        Оптимальна роздільна здатність
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яскравість
        350  кд/м²
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1300:1
        Коефіцієнт динамічної контрастності
        500 000:1
        Формат кадру
        16:9
        Час відгуку (типовий)
        9  мсек.
        Крок піксела
        0,372 (Г) x 0,372 (В) мм
        Кольори дисплею
        1,07 мільярда
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Покращення зображення
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Деінтерлейсинг із компенсацією руху
        • 3D MA деінтерлейсинг
        • Покращення динамічної контрастності
        • Послідовна розгортка
        Операційна система
        Android 9

      • Під'єднання

        Відеовхід
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • DVI-I (x1)
        • HDMI 2.0 (x4)
        • USB-C
        • USB 2.0 (x2)
        • USB 3.0 (x2)
        Відеовихід
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • DVI-D (x1)
        • HDMI 2.0 (x1)
        Аудіовхід
        3,5-мм роз’єм
        Аудіовихід
        3,5-мм роз’єм (x2)
        Інші з’єднання
        • OPS
        • micro SD
        Зовнішнє керування
        • RJ45
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
        • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1600 x 900, 60 Гц
        • 1440 x 1050, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60, 75 Гц
        • 1400 x 1050, 60, 75 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1280x1024, 60, 67, 75 Гц
        • 1280 x 960, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60, 75 Гц
        • 1280 x 768, 60, 75 Гц
        • 1280 x 720, 60, 70 Гц
        • 1152 x 900, 66 Гц
        • 1152 x 864, 60, 70, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60, 70 Гц
        • 960 x 720, 75 Гц
        • 848 x 480, 60 Гц
        • 832 x 624, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 640 x 350, 70 Гц
        Відеоформати
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 1080i, 50, 60 Гц
        • 4K x 2K, 50, 60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        Формати UHD
        3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Гц

      • Розміри

        Ширина телевізора
        1485,1  мм
        Висота телевізора
        860,10  мм
        Глибина телевізора
        86,2 мм (Г за умови кріплення на стіні) / 97,4 мм (Г з покриттям гучномовців)  мм
        Ширина телевізора (у дюймах)
        58,47  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        33,86  дюймів
        Глибина телевізора (у дюймах)
        3,39 (Г за умови кріплення на стіні) / 3,83 (Г з покриттям гучномовців)  дюймів
        Ширина рамки
        1,50 мм (рівно)
        Вага виробу (у фунтах)
        104,34  фнт.
        Вага виробу
        47,33  кг
        Кріплення VESA
        400 (Г) x 400 (В) мм, M8
        Кріплення для розумного встановлення
        6xM4L6 (300 мм x 150 мм)

      • Зручність

        Встановлення
        Горизонтальне
        Керування клавіатурою
        • Прихована
        • Можна блокувати
        Наскрізний канал сигналу
        • RS232
        • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
        • DisplayPort
        Регулювання у мережі
        • RJ45
        • RS232
        Функції економії енергії
        Smart Power
        Функції збереження екрана
        Зсув пікселів, низький рівень яскравості
        Просте встановлення
        Розумна вставка
        Система економії енергії DPMS
        Так

      • Потужність

        Споживання електроенергії в режимі очікування
        < 0,5 Вт
        Потужність, що споживається від електромережі
        100–240 В змінного струму, 50–60 Гц
        Споживання енергії (типове)
        190  Вт
        Споживання (макс.)
        320 Вт

      • Умови експлуатації

        Діапазон температури (робочий)
        0–40  °C
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C
        Відносна вологість
        20–80% (робоча), 5–95% (зберігання)  %
        Висота
        0–3000 м
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        30 000  годин(-и)

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 20 Вт RMS

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Короткий посібник
        • Дистанційне керування та батареї AAA
        • Кабель RS232
        Аксесуари в комплекті
        • Логотип Philips
        • Кабель для послідовного з’єднання RS232 (1,8 м)
        • Ганчірка для чищення (x1)
        • Кабель DVI – I (1,8 м) x 1
        • Кабель HDMI (3 м)
        • Передавач HDMI (x1)
        • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м)
        • Гвинт M2 (x2)
        • Гвинт M3 (x2)
        • Кабель живлення (x3)
        • Сенсорне перо (x2)
        • Кабель USB A–B (3 м)
        • Кришка для USB

      • Мультимедійні додатки

        Відтворення аудіо з USB
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA
        Відтворення зображень з USB
        • BMP
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        Відтворення відео з USB
        • ASF
        • AVI
        • FLV
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WEBM
        • WMV
        • DAT

      • Різне

        Мови екранного меню
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Іспанська
        • Польська
        • Турецька
        • Російська
        • Італійська
        • Китайська (спрощена)
        • Офіційна китайська
        • Арабська
        • Японська
        • Датська
        • Голландська
        • Фінська
        • Норвезька
        • Португальська
        • Шведська
        Дозволи контролюючих органів
        • CE
        • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
        • CB
        • CU
        • EMF
        • EPA
        • FCC, клас A
        Гарантія
        3 роки гарантії

      • Внутрішній програвач

        Процесор
        MTK5680
        Зберігання
        32 ГБ eMMc
        Графічний процесор
        4 ГБ DDR4
        Карта Micro SD
        Підтримка до 1 ТБ

      • Сенсорна інтерактивність

        Точки дотику
        10 одночасних точок дотику

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Короткий посібник
      • Дистанційне керування та батареї AAA
      • Кабель RS232

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