Інші елементи комплектації
- Короткий посібник
- Дистанційне керування та батареї AAA
- Кабель RS232
Інтерактивний дисплей для зустрічей
Інтерактивний дисплей Philips лінійки C максимально залучає користувачів і надихає на співпрацю. Ці дисплеї на базі Windows створено для активного щоденного використання, і вони мають до 10 точок взаємодії, скло від краю до краю і повну конструкцію.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Інтерактивний дисплей для зустрічей
Інтерактивний дисплей Philips лінійки C максимально залучає користувачів і надихає на співпрацю. Ці дисплеї на базі Windows створено для активного щоденного використання, і вони мають до 10 точок взаємодії, скло від краю до краю і повну конструкцію.
Інтерактивний дисплей для зустрічей
Інтерактивний дисплей Philips лінійки C максимально залучає користувачів і надихає на співпрацю. Ці дисплеї на базі Windows створено для активного щоденного використання, і вони мають до 10 точок взаємодії, скло від краю до краю і повну конструкцію.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Інтерактивний дисплей для зустрічей
Інтерактивний дисплей Philips лінійки C максимально залучає користувачів і надихає на співпрацю. Ці дисплеї на базі Windows створено для активного щоденного використання, і вони мають до 10 точок взаємодії, скло від краю до краю і повну конструкцію.
Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.
Виводьте на один екран відразу чотири інформаційні стрічки. Пристрої можна миттєво й безпечно підключати через існуючу мережу Wi-Fi або за допомогою двох ключів HDMI з комплекту, що забезпечують трансляцію безпосередньо на екран без під’єднання до захищеної мережі.
Ємнісний сенсорний екран має ультрасучасний вигляд завдяки склу від краю до краю і ширині рамки лише 1,5 мм! Незабутній інтерактивний досвід із 10 точками одночасної взаємодії. Цей дисплей, створений як для спільної роботи, так і для змагань, забезпечить міцний зв’язок між вашою аудиторією та будь-яким контентом, тому він ідеально підходить для навчання, використання в публічних закладах, корпоративному середовищі, готелях або магазинах.
Потужний процесор Core i7 із графічним процесором nVidia. Містить усі ваші улюблені додатки, такі як Zoom, Skype (у комплекті) та MS Teams, MS Office (не входить у комплект)
Режим робочої дошки спрощує ефективну спільну роботу. Просто активуйте цю функцію, і ваш дисплей перетвориться на вільне полотно, на яке можуть одночасно додавати написи й малюнки пальцями або спеціальними маркерами кілька користувачів. Вміст екрана можна потім легко роздрукувати або переслати у вигляді файлу.
Готове до використання програмне забезпечення для відеоконференцій робить індивідуальні чи групові відеодзвінки іще легшими. Просто скористайтеся власною камерою або додайте додатковий пакет Logitech Meetup для універсального рішення ConferenceCam.
Інтегруйте цей професійний дисплей Philips у мережу Crestron для повного дистанційного контролю через ноутбук, настільний комп’ютер чи мобільний пристрій. Вмикайте та вимикайте дисплей, плануйте відтворення контенту, керуйте налаштуваннями і легко підключайте зовнішні пристрої. Crestron Connected® забезпечує швидке, надійне та безпечне рішення корпоративного рівня для керування системою.
Зображення/дисплей
Під'єднання
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Розміри
Зручність
Потужність
Умови експлуатації
Звук
Аксесуари
Мультимедійні додатки
Різне
Внутрішній програвач
Сенсорна інтерактивність