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    Професійні телевізори

    65HFL2899S/12
    Загальна оцінка / 5
    • Що простіше, то краще Що простіше, то краще Що простіше, то краще
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      Професійні телевізори

      65HFL2899S/12

      Що простіше, то краще

      Від кімнати в готелі до зали засідань – цей бюджетний автономний професійний телевізор пропонує яскраву якість зображення Philips Ultra HD. Серед його переваг просте та неймовірно швидке встановлення, а також сторінка з екраном привітання, яку легко запрограмувати.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Професійні телевізори

      Що простіше, то краще

      Від кімнати в готелі до зали засідань – цей бюджетний автономний професійний телевізор пропонує яскраву якість зображення Philips Ultra HD. Серед його переваг просте та неймовірно швидке встановлення, а також сторінка з екраном привітання, яку легко запрограмувати.

      Що простіше, то краще

      Від кімнати в готелі до зали засідань – цей бюджетний автономний професійний телевізор пропонує яскраву якість зображення Philips Ultra HD. Серед його переваг просте та неймовірно швидке встановлення, а також сторінка з екраном привітання, яку легко запрограмувати.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Професійні телевізори

      Що простіше, то краще

      Від кімнати в готелі до зали засідань – цей бюджетний автономний професійний телевізор пропонує яскраву якість зображення Philips Ultra HD. Серед його переваг просте та неймовірно швидке встановлення, а також сторінка з екраном привітання, яку легко запрограмувати.

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        Професійні телевізори

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        Що простіше, то краще

        Автономний професійний телевізор

        • Studio, 65 дюймів
        • 4K Ultra HD
        • DVB-T2/C/S2

        Карта змішаних каналів для поєднання аналогових каналів і каналів DVB-T/C/S

        Один інтегрований список для цифрових (T/C/S) та аналогових каналів. Це дозволяє гостеві легко перемикати між аналоговими та цифровими (T/C/S) каналами.

        Миттєве попереднє клонування USB. Швидке налаштування професійних телевізорів

        Дозволяє легко копіювати налаштування усього програмування і програмування каналів з одного телевізора на інші телевізори менше, ніж за хвилину. Ця функція забезпечує однотипність телевізорів та значно скорочує час встановлення та витрати.

        Безпечне меню та блокування керування

        Вимикаючи або вмикаючи функцію блокування локального керування, адміністратор може запобігти несанкціонованому використанню телевізора через кнопки керування, не допускаючи непередбачуваних витрат власника готелю.

        Автоматичне відтворення USB. Музика, фільми та інше

        Поділіться дозвіллям. Під’єднайте USB-пристрій, цифрову камеру, mp3-програвач або інший мультимедійний пристрій до USB-роз’єму на телевізорі і насолоджуйтеся фотографіями, відео та музикою за допомогою простого оглядача вмісту.

        Низький рівень споживання енергії

        Телевізори Philips створено для зменшення споживання енергії. Це не тільки зменшить вплив на довкілля, але й експлуатаційні витрати.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          164  см
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          65  дюймів
          Формат кадру
          16:9
          Роздільна здатність панелі
          3840x2160p
          Яскравість
          350  кд/м²
          Коефіцієнт контрастності (типовий)
          5000
          Кут перегляду
          178º (Г) / 178º (В)
          Час відгуку (типовий)
          8  мсек.

        • Аудіо

          Вихідна потужність звуку
          16 (2x8)  Вт
          Гучномовці
          • 2,0
          • Направлені вниз
          Функції звуку
          • Еквалайзер
          • Баланс
          • AVL
          • Incredible surround
          • Динамічні баси
          • Dolby MS10

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Цифрові телевізори
          • DVB-T2/C/S2
          • HEVC UHD (до 2160p60)
          Аналоговий телевізор
          • PAL
          • SECAM

        • Під’єднання, задня панель

          Антена
          • IEC-75
          • Тип F
          Цифровий аудіовихід
          Оптичний
          HDMI2
          • HDMI 2.0 із HDCP 2.2
          • ARC
          HDMI3
          HDMI 2.0 із HDCP 2.2
          Вхід VGA
          15-контактний D-sub
          Вхід AV
          CVBS+L/R (Cinch)

        • Під’єднання, бічна панель

          Гніздо Common Interface
          CI+ 1.3
          Вихід для навушників
          Міні-роз’єм
          USB1
          USB 2.0
          HDMI1
          HDMI 2.0 із HDCP 2.2

        • Вдосконалення під’єднання

          EasyLink (HDMI CEC)
          • Відтворення одним дотиком
          • Режим очікування системи
          • Дистанційна дія пульта

        • Характеристики

          Цифрові послуги
          • Субтитри
          • Телетекст
          • MHEG
          • Зараз і далі
          • ЕДП 8 д.
          Простота у користуванні
          • Стиль зображення
          • Стиль звуку
          Локальне керування
          Джойстик

        • Готельні функції

          Режим готелю
          • Блокування меню
          • Блокування меню встановлення
          • Обмеження гучності (вкл. з HP)
          • Блокування керування джойстиком
          Режим в’язниці
          • режим високої безпеки
          • Блокування тексту/MHEG/USB/ЕДП/субтитрів
          Ваша марка
          Логотип привітання
          Клонування та оновлення програмного забезпечення
          • через USB
          • Миттєве початкове клонування
          Керування увімкненням
          • Канал/джерело
          • Стиль зображення
          • Гучність (вкл. з HP)
          Таймер
          • Таймер сну
          • Будильник
          Канали
          • Об’єднаний список
          • Офлайновий редактор каналів
          Керування
          Блокування автоматичного оновлення каналів
          Керування живленням
          Екозапуск/швидкий запуск
          Дистанційне керування
          • Підтримка фіксатора для кабелю
          • Блокування кришки батарейного відсіку пульта ДК
          Захист від крадіжок
          Замок Kensington

        • Функції для медичних закладів

          Керування
          Керування кількома пультами ДК
          Зручність
          Вихід для навушників

        • Мультимедіа

          Мультимедійні роз’єми
          USB
          Підтримуване відтворення відео
          • Контейнери: AVI, MKV
          • Формати: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • HEVC
          • TS
          Підтримувані формати субтитрів
          • SRT
          • SSA SUB
          • ASS
          • SMI
          • TXT
          Підтримувані музичні формати
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          Підтримувані формати зображення
          • BMP
          • JPG
          • PNG
          Підтримувана роздільна здатність відео на USB
          до 1920x1080p при 30 Гц

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          HDMI
          До 3840x2160p при 60 Гц
          Тюнер
          • T2 HEVC: до 3840x2160 при 60 Гц
          • Інші: до 1920x1080p при 60 Гц
          USB
          • HEVC: до 3840x2160 при 60 Гц
          • Інші: до 1920x1080 при 60 Гц

        • Аксесуари

          У комплекті
          • Пульт дистанційного керування 22AV1407A/12
          • 2 батареї AAA
          • Підставка з кантом
          • Гарантійний талон
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          Додатково
          • Легке дистанційне керування 22AV1601B/12
          • Пульт ДК для налаштування 22AV9574A/12

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          Змінний струм: 220–240 В; 50–60 Гц
          Клас маркування енергоспоживання
          A++
          Живлення маркування енергоспоживання ЄС
          82  Вт
          Річне споживання енергії
          119  кВт·год
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          < 0,3 Вт
          Енергозберігаючі функції
          Екорежим
          Температура зовнішнього середовища
          від 5 °C до 45 °C

        • Розміри

          Глибина телевізора
          63  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          347  мм
          Висота телевізора
          846  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          900  мм
          Ширина телевізора
          1457  мм
          Ширина телевізора (з підставкою)
          1457  мм
          Вага виробу
          23,5  кг
          Вага виробу (+ підставка)
          24,1  кг
          Сумісність з настінним кріпленням VESA
          • 400 x 400 мм
          • M6

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Батареї для пульта ДК
        • Дистанційне керування
        • Підставка на стіл
        • Гарантійний талон

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            • Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.
            • Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.

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