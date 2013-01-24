Інші елементи комплектації
- Батареї для пульта ДК
- Дистанційне керування
- Підставка на стіл
- Гарантійний талон
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Що простіше, то краще
Від кімнати в готелі до зали засідань – цей бюджетний автономний професійний телевізор пропонує яскраву якість зображення Philips Ultra HD. Серед його переваг просте та неймовірно швидке встановлення, а також сторінка з екраном привітання, яку легко запрограмувати.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Що простіше, то краще
Від кімнати в готелі до зали засідань – цей бюджетний автономний професійний телевізор пропонує яскраву якість зображення Philips Ultra HD. Серед його переваг просте та неймовірно швидке встановлення, а також сторінка з екраном привітання, яку легко запрограмувати.
Що простіше, то краще
Від кімнати в готелі до зали засідань – цей бюджетний автономний професійний телевізор пропонує яскраву якість зображення Philips Ultra HD. Серед його переваг просте та неймовірно швидке встановлення, а також сторінка з екраном привітання, яку легко запрограмувати.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Що простіше, то краще
Від кімнати в готелі до зали засідань – цей бюджетний автономний професійний телевізор пропонує яскраву якість зображення Philips Ultra HD. Серед його переваг просте та неймовірно швидке встановлення, а також сторінка з екраном привітання, яку легко запрограмувати.
Професійні телевізори
Ціна магазину Philips
Усього:
Один інтегрований список для цифрових (T/C/S) та аналогових каналів. Це дозволяє гостеві легко перемикати між аналоговими та цифровими (T/C/S) каналами.
Дозволяє легко копіювати налаштування усього програмування і програмування каналів з одного телевізора на інші телевізори менше, ніж за хвилину. Ця функція забезпечує однотипність телевізорів та значно скорочує час встановлення та витрати.
Вимикаючи або вмикаючи функцію блокування локального керування, адміністратор може запобігти несанкціонованому використанню телевізора через кнопки керування, не допускаючи непередбачуваних витрат власника готелю.
Поділіться дозвіллям. Під’єднайте USB-пристрій, цифрову камеру, mp3-програвач або інший мультимедійний пристрій до USB-роз’єму на телевізорі і насолоджуйтеся фотографіями, відео та музикою за допомогою простого оглядача вмісту.
Телевізори Philips створено для зменшення споживання енергії. Це не тільки зменшить вплив на довкілля, але й експлуатаційні витрати.
Зображення/дисплей
Аудіо
Конструкція
Тюнер/Прийом/Передача
Під’єднання, задня панель
Під’єднання, бічна панель
Вдосконалення під’єднання
Характеристики
Готельні функції
Функції для медичних закладів
Мультимедіа
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Аксесуари
Потужність
Розміри