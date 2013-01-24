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    Професійні телевізори

    65HFL7111T/12
    Загальна оцінка / 5
    • У пошуках інновацій У пошуках інновацій У пошуках інновацій
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      Професійні телевізори

      65HFL7111T/12

      У пошуках інновацій

      Здивуйте своїх гостей розумнішим, привабливішим, швидшим професійним телевізором. Захопіть їхню увагу Ambilight, пришвидшіть взаємодію з Android™ та насолоджуйтеся надсучасними можливостями підключень та функціями віддаленого керування.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Професійні телевізори

      У пошуках інновацій

      Здивуйте своїх гостей розумнішим, привабливішим, швидшим професійним телевізором. Захопіть їхню увагу Ambilight, пришвидшіть взаємодію з Android™ та насолоджуйтеся надсучасними можливостями підключень та функціями віддаленого керування.

      У пошуках інновацій

      Здивуйте своїх гостей розумнішим, привабливішим, швидшим професійним телевізором. Захопіть їхню увагу Ambilight, пришвидшіть взаємодію з Android™ та насолоджуйтеся надсучасними можливостями підключень та функціями віддаленого керування.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Професійні телевізори

      У пошуках інновацій

      Здивуйте своїх гостей розумнішим, привабливішим, швидшим професійним телевізором. Захопіть їхню увагу Ambilight, пришвидшіть взаємодію з Android™ та насолоджуйтеся надсучасними можливостями підключень та функціями віддаленого керування.

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        Професійні телевізори

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        У пошуках інновацій

        на базі Android™ та Ambilight

        • Signature, 65 дюймів
        • на базі Android™
        • 4K Ultra HD
        Підтримка MyChoice для пасивного доходу

        Підтримка MyChoice для пасивного доходу

        MyChoice – це простий і недорогий спосіб запропонувати Вашим гостям кращі телеканали. Також вона пропонує додатковий прибутковий потік, що дозволяє компенсувати витрати на придбання телевізора.

        Miracast і DirectShare для передачі фільмів і музики на телевізор

        Miracast і DirectShare для передачі фільмів і музики на телевізор

        Наші телевізори дають можливість Вашим гостям без проблем насолоджуватися власним вмістом на великому екрані телевізора за допомогою технологій бездротової передачі. Завдяки нашому підходу за принципом відкритої системи ми обслуговуємо користувачів, які користуються пристроями на базі iOS та Android, і постійно розширюємо сумісність. Захищена передача даних захищає Ваших гостей. Зображення, фільми та музику можна без обмежень передавати на наші телевізори через Miracast і DirectShare!

        CMND & Control: технічне обслуговування телевізорів без зайвих зусиль

        CMND & Control: технічне обслуговування телевізорів без зайвих зусиль

        Функція CMND & Control дає змогу виконувати дистанційну конфігурацію та встановлення телевізора з центральної консолі без потреби заходити в будь-які приміщення. Керуйте роботою всіх дисплеїв та оновлюйте їх без зусиль та не турбуючи гостей.

        CMND & Create: відображайте інформацію, яку бажаєте та коли бажаєте

        CMND & Create: відображайте інформацію, яку бажаєте та коли бажаєте

        Функція CMND & Create дає змогу відображати інформацію, яку Ви бажаєте та коли бажаєте. Модуль керування вмістом CMND дає змогу легко створювати та поширювати інтерактивні фірмові веб-сторінки готелю. Налаштуйте телевізори, щоб надати гостям максимум актуальної інформації про події у Вашому готелі в режимі реального часу.

        4K UltraHD: вражаючі барви зображення

        Якість зображення 4K UltraHD гарантує вражаючі барви для надчіткого відтворення. Високі показники чіткості та кольоропередачі, а також роздільна здатність, яка в чотири рази перевищує Full HD, – це справжній крок у майбутнє.

        Підсвічування Ambilight: перегляд, який зачаровує та поглинає

        Завдяки цій запатентованій технології Philips екран виглядає ширшим, що сприяє забезпеченню ефекту присутності під час перегляду – м’яке світло з боків екрана телевізора проектується на оточуючу стіну. Колір підсвічування автоматично регулюється відповідно до зображення на екрані. Завдяки функції адаптації до кольору стіни підсвічування завжди ідеально відповідає кольору зображення незалежно від кольору стіни. Підсвічування Ambilight можна налаштовувати відповідно до власних уподобань.

        Android: для швидшого, насиченішого та приємнішого телеперегляду

        Оскільки Ваш професійний телевізор підтримує Android, Ви зможете насолоджуватися швидшим, насиченішим інтерфейсом, яким легко користуватися. У Ваших руках контроль над численними спеціальними готельними послугами, додатками тощо. Користуватися меню просто завдяки прямим посиланням на Ваші улюблені додатки.

        AppControl для додавання, сортування і видалення додатків із мінімальними зусиллями

        AppControl дозволяє мати на телевізорах потрібні додатки. Завдяки можливості додавати, видаляти та сортувати додатки, а також налаштовувати їх для тих чи інших номерів, Ваші гості будуть справді вражені тим, що Ви можете здійснювати контроль із центральної консолі без потреби заходити в номер. Для простоти використання та безпеки завантажуйте свій спеціальний додаток на наш приватний хмарний сервер та будьте впевненими, що доступ до нього матимете лише Ви.

        Розширені додатки з безліччю спеціальних послуг для готелю

        Розширені додатки включають бібліотеку додатків, яка постійно збільшується. Завдяки Android додатки працюють рівномірніше, швидше та є як ніколи розширеними. Спеціально для готелів: інформація про гостя надійно видаляється після використання, заборонено доступ до незаконного вмісту, який може зашкодити Вашому бізнесу.

        Вбудована система IPTV для оптимальної інтерактивності за індивідуальними налаштуваннями

        Економія витрат без зайвої метушні. За допомогою наших нових телевізорів Smart TV Ви зможете створити власну готельну систему безпосередньо на телевізорі. Тепер інтерактивні канали, відео за запитом, інтерактивні готельні меню та інформація, а також онлайн-системи замовлень доступні без встановлення зовнішньої приставки до телевізора. Окрім передачі вмісту по коаксіальних телевізійних кабелях, Ви тепер можете використовувати Інтернет для передачі телеканалів чи VOD безпосередньо на телевізор. Наша партнерська мережа може надати Вам потрібний портал з індивідуальними налаштуваннями.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          164  см
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          65  дюймів
          Формат кадру
          16:9
          Роздільна здатність панелі
          3840x2160p
          Яскравість
          400  кд/м²
          Кут перегляду
          178º (Г) / 178º (В)
          Покращення зображення
          • Pixel Precise UltraHD
          • Perfect Natural Motion
          • Perfect Motion Rate 800 Гц
          • Micro Dimming Pro

        • Аудіо

          Вихідна потужність звуку
          30  Вт
          Гучномовці
          • 2.1
          • Направлені назад
          Вихід для гучномовців для ванної кімнати
          1,5 Вт, моно, 8 Ом
          Функції звуку
          • DTS Premium Sound
          • DTS Studio Sound
          • AVL
          • Incredible surround
          • Динамічні баси
          • Dolby MS10

        • Конструкція

          Колір
          Темно-сірий
          Характеристики
          • Алюмінієва рамка
          • 3-стороннє підсвічування Ambilight

        • Android

          Об’єм пам’яті
          16 ГБ
          ОС
          Android™ 5.1 (Lollipop)

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Цифрові телевізори
          • DVB-T/T2/C
          • HEVC UHD (до 2160p60)
          Аналоговий телевізор
          PAL
          Відтворення IP
          • Multicast
          • Unicast
          Відтворення відео
          • NTSC
          • PAL

        • Бездротове підключення

          Wi-Fi Direct
          • DirectShare
          • Miracast
          Бездротова мережа LAN
          802.11 ac
          Bluetooth
          • 4.0
          • Ігровий контролер HID
          • Багатоканальний звук
          • Бездротове аудіо (навушники)

        • Під’єднання, задня панель

          Scart
          • RGB
          • CVBS
          Вихід для гучномовців для ванної кімнати
          Міні-роз’єм
          Компонентний
          YPbPr + L/R cinch
          Аудіовхід DVI
          Міні-роз’єм
          Зовнішнє керування
          RJ-48
          Зовнішнє живлення
          • 12 В/15 Вт
          • Міні-роз’єм

        • Можливість підключення знизу

          Антена
          IEC-75
          Цифровий аудіовихід
          Оптичний
          Ethernet (LAN)
          RJ-45
          HDMI1
          HDMI 2.0
          HDMI2
          HDMI 2.0
          USB1
          USB 2.0

        • Під’єднання, бічна панель

          Гніздо Common Interface
          CI+ 1.3.2
          Вихід для навушників
          Міні-роз’єм
          HDMI3
          HDMI 1.4
          HDMI4
          HDMI 1.4
          USB2
          USB 2.0
          USB3
          USB 3.0

        • Вдосконалення під’єднання

          HDMI
          • ARC (усі роз’єми)
          • DVI (усі роз’єми)
          EasyLink (HDMI CEC)
          • Відтворення одним дотиком
          • Режим очікування системи
          • Дистанційна дія пульта
          • керування звуком системи
          LAN
          Увімкнення у локальній мережі LAN
          RJ48
          • ІЧ-вхід/вихід
          • Інтерфейс Serial Xpress

        • Характеристики

          Цифрові послуги
          • ЕДП 8 д.
          • Зараз і далі
          • MHEG
          • Телетекст
          • HbbTV
          • Субтитри
          Простота у користуванні
          • Стиль зображення
          • Стиль звуку
          Локальне керування
          Джойстик

        • Готельні функції

          Режим готелю
          • Блокування керування джойстиком
          • Блокування меню
          • Блокування меню встановлення
          • Обмеження гучності
          Режим в’язниці
          • режим високої безпеки
          • Блокування тексту/MHEG/USB/ЕДП/субтитрів
          SmartInfo
          • Оглядач HTML5
          • Інтерактивні шаблони
          CMND & Control
          • Офлайновий редактор каналів
          • Офлайновий редактор параметрів
          • Стан телевізора в режимі реального часу (IP)
          • Дистанційне керування через IP/РЧ
          • CMND & Create
          • Групове керування телевізором
          Ваша марка
          • SmartInfo
          • Логотип привітання
          • Панель із можливістю налаштування (HTML)
          • Система IPTV
          • Користувацькі додатки
          • Назва місця розташування (Ідентифікація геоназв)
          Додатки
          • AppControl
          • Додатки на основі хмари
          • Додатки Android
          • Додаток Philips TV Remote App
          Вбудовані послуги
          5-денний прогноз погоди
          Генерація доходу
          MyChoice
          Клонування та оновлення програмного забезпечення
          • Миттєве початкове клонування
          • Через USB/РЧ/IP
          Таймер
          • Таймер сну
          • Будильник
          годинник
          • Годинник у режимі очікування
          • Кнопка пульта ДК з підсвіткою у темряві
          • Екранний годинник
          Мови
          Налаштування мови гостя
          Канали
          • Об’єднаний список
          • Тематичні списки
          Інтерактивне DRM
          • VSecure
          • Playready Smoothstreaming
          • SecureMedia
          Керування
          • Блокування автоматичного оновлення каналів
          • Serial Xpress Protocol
          • JSON API для TV Control-JAPIT
          Керування живленням
          • Автоматичне увімкнення
          • Екозапуск/швидкий запуск
          • WoLAN
          • WoWLAN
          Керування увімкненням
          • Канал
          • Функція
          • Формат зображення
          • Гучність
          • Стиль зображення
          Дистанційне керування
          • Підтримка фіксатора для кабелю
          • Виявлення низького рівня заряду батареї
          • Блокування кришки батарейного відсіку пульта ДК
          Захист від крадіжок
          • Захист батареї від крадіжок
          • Замок Kensington

        • Функції для медичних закладів

          Керування
          • Керування кількома пультами ДК
          • Підтримка пульта ДК для медичних закладів
          • Підтримка системи виклику медсестри
          Зручність
          • Вихід для навушників
          • Незалежне вимкнення звуку основного гучномовця
          Безпека
          • Подвійна ізоляція класу II
          • Вогнестійкість

        • Мультимедіа

          Підтримуване відтворення відео
          • Формати: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • WMV9/VC1
          • HEVC
          • VP9
          • Контейнери: AVI, MKV
          Підтримувані формати субтитрів
          • SRT
          • SMI
          • SSA SUB
          • TXT
          • ASS
          Підтримувані музичні формати
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          • WMA-PRO (v9 та v10)
          Підтримувані формати зображення
          JPG

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          HDMI 1/2
          До 3840x2160p при 60 Гц
          HDMI 3/4
          До 3840x2160p при 30 Гц
          USB, LAN
          • HEVC: до 3840x2160 при 60 Гц
          • Інші: до 1920x1080p при 60 Гц
          Тюнер
          • T2 HEVC: до 3840x2160 при 60 Гц
          • Інші: до 1920x1080p при 60 Гц

        • Аксесуари

          У комплекті
          • Підставка на стіл
          • 2 батареї AAA
          • Гарантійний талон
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          • Кабель живлення
          • Пульт дистанційного керування 22AV1505B/12
          Додатково
          • Пульт ДК для медичних закладів 22AV1109H/12
          • Пульт ДК для налаштування 22AV9573A
          • Пульт ДК Bluetooth 22AV1507A/12

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          Змінний струм: 220–240 В; 50–60 Гц
          Клас маркування енергоспоживання
          A+
          Живлення маркування енергоспоживання ЄС
          111  Вт
          Річне споживання енергії
          163  кВт·год
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          < 0,4 Вт
          Енергозберігаючі функції
          Екорежим
          Температура зовнішнього середовища
          від 0 °C до 40 °C

        • Розміри

          Ширина телевізора
          1455  мм
          Висота телевізора
          837  мм
          Глибина телевізора
          40/50  мм
          Ширина телевізора (з підставкою)
          1455  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          883  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          304  мм
          Вага виробу
          30,85  кг
          Вага виробу (+ підставка)
          33,55  кг
          Сумісність з настінним кріпленням VESA
          • M6
          • 400 x 300 мм

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Батареї для пульта ДК
        • Дистанційне керування
        • Гарантійний талон
        • Шнур живлення
        • Підставка на стіл

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            • Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.
            • Philips не гарантує правильної роботи додатків чи їх безперервної роботи.
            • Фактичний об’єм вільної пам’яті може бути меншим з огляду на попередню конфігурацію пристрою.
            • Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.

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