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      Signage Solutions 75BDL3000U U-Line Display

      75BDL3000U/00

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      Signage Solutions 75BDL3000U U-Line Display

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      Signage Solutions 75BDL3000U U-Line Display
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      Signage Solutions 75BDL3000U U-Line Display

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      Відтворення контенту з 4 окремих входів за допомогою QuadViewer

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      Розширте можливості використання простору екрану завдяки функції відтворення контенту з чотирьох окремих входів на одному екрані. QuadViewer ідеально підходить для пультових кімнат, корпоративних приміщень і конференц-залів.

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      CMND: керуйте своїми дисплеями

      Надійна платформа керування дисплеєм CMND надає вам різноманітні можливості. Оновлюйте та керуйте вмістом за допомогою CMND & Create чи керуйте налаштуваннями за допомогою CMND & Control. Усе можливо завдяки CMND.

      Додатковий модуль OPS для створення універсального рішення

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      Подбайте про постійне відтворення вмісту за допомогою FailOver

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      SmartPower для економії енергії

      SmartPower для економії енергії

      Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.

      Плануйте, що забажаєте і коли забажаєте, завдяки SmartPlayer

      Плануйте, що забажаєте і коли забажаєте, завдяки SmartPlayer

      Перетворіть USB-накопичувач на справді бюджетний цифровий інформаційний пристрій. Просто збережіть вміст (відео, аудіо, зображення) на USB-накопичувач і вставте його в дисплей. Створюйте список відтворення і плануйте вміст за допомогою екранного меню, а потім насолоджуйтеся власними списками відтворення у будь-який час та будь-де.

      Прості зустрічі за допомогою FailOver для конференцій

      Спростіть організацію презентацій та відеоконференцій за допомогою FailOver. Коли конференц-зал не використовується, фоновий вміст можна запустити із будь-якого вибраного джерела вхідного сигналу. Коли починається зустріч і потрібно поділитися презентацією або вмістом екрана, просто під’єднайте комп’ютер, і дисплей автоматично перемкне входи й покаже вміст Вашого екрана – не потрібно перемикати входи вручну.

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