QuadViewer. Відтворюйте сигнали чотирьох джерел на одному екрані.

Перетворіть один професійний дисплей Philips на безрамкову відеостіну 2x2. Підключивши чотири незалежні джерела, можна легко відтворювати кілька каналів за раз. Просто скажіть дисплею, який контент має відтворювати кожна зона. Ідеальний варіант для таких ситуацій, як кімнати контролю трансляцій, де потрібно чітко бачити ракурси з кількох камер.