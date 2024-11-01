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75BDL3010T/00
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Signage Solutions 75BDL3010T Multi-Touch Display
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Завдяки вбудованій сенсорній технології тепер доступний цілком новий рівень взаємодії. Більша гнучкість та оптимальне одночасне сенсорне функціонування у поєднанні з відмінною оперативністю забезпечують неперевершену взаємодії з користувачем. Мультисенсорні дисплеї підтримують автоматичне розпізнавання дотику. USB-роз’єм відповідає класу HID, забезпечуючи справжнє функціонування "plug-and-play" ("підключіть та користуйтеся").
Розширте можливості використання простору екрану завдяки функції відтворення контенту з чотирьох окремих входів на одному екрані. QuadViewer ідеально підходить для пультових кімнат, корпоративних приміщень і конференц-залів.
Забезпечення постійного відтворення вмісту важливе для вимогливого комерційного застосування. Оскільки виникнення проблем із вмістом малоймовірне, FailOver забезпечує захист вмісту завдяки революційній технології, що відтворює резервний вміст на екрані в разі збою у роботі медіапрогравача. FailOver автоматично спрацьовує, коли виникають проблеми з основним вхідним сигналом. Просто виберіть з’єднання з основним вхідним сигналом та з’єднання з FailOver, і ви готові до миттєвого захисту.
Надійна платформа керування дисплеєм CMND надає вам різноманітні можливості. Оновлюйте та керуйте вмістом за допомогою CMND & Create чи керуйте налаштуваннями за допомогою CMND & Control. Усе можливо завдяки CMND.
Перетворіть дисплей в універсальне цифрове інформаційне рішення і створіть мережу з’єднаних, розумних та безпечних дисплеїв. Open Pluggable Specification (OPS) – це гніздо промислового стандарту, до якого можна додати OPS-стандартизований медіапрогравач. Це бездротове рішення дозволяє встановлювати, використовувати або підтримувати апаратне забезпечення, коли це потрібно.
Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.
Спростіть організацію презентацій та відеоконференцій за допомогою FailOver. Коли конференц-зал не використовується, фоновий вміст можна запустити із будь-якого вибраного джерела вхідного сигналу. Коли починається зустріч і потрібно поділитися презентацією або вмістом екрана, просто під’єднайте комп’ютер, і дисплей автоматично перемкне входи й покаже вміст Вашого екрана – не потрібно перемикати входи вручну.
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