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Signage Solutions Дисплей Q-Line

75BDL3510Q/00
Загальна оцінка / 5
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    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    75BDL3510Q/00

    Зверніть на себе увагу

    Інформуйте і зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Ultra HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити, коли це буде потрібно.

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    Зверніть на себе увагу

    Інформуйте і зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Ultra HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити, коли це буде потрібно.

    Зверніть на себе увагу

    Інформуйте і зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Ultra HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити, коли це буде потрібно.

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    Зверніть на себе увагу

    Інформуйте і зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Ultra HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити, коли це буде потрібно.

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      Зверніть на себе увагу

      Дисплей 18/7, який легко налаштовувати.

      • 75 дюймів
      • Підсвітка Direct LED
      • Ultra HD
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      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        74,5  дюймів
        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        189,3  см
        Роздільна здатність панелі
        3840 x 2160
        Оптимальна роздільна здатність
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яскравість
        400  кд/м²
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1200:1
        Коефіцієнт динамічної контрастності
        500 000:1
        Час відгуку (типовий)
        8  мсек.
        Формат кадру
        16:9
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Крок піксела
        0,4296 x 0,4296 мм
        Кольори дисплею
        1,07 мільярдів
        Покращення зображення
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Гребеневий 3D-фільтр
        • Деінтерлейсинг із компенсацією руху
        • Послідовна розгортка
        • 3D MA деінтерлейсинг
        • Покращення динамічної контрастності
        Технологія панелі
        ADS
        Для клінічного застосування
        Попереднє налаштування тривимірного зображення (відповідність стандарту DICOM, частина 14)

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 720, 60 Гц
        • 1152 x 870, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 1152 x 864, 75 Гц
        • 832 x 624, 75 Гц
        Відеоформати
        • 3840 x 2160, 60 Гц
        • 3840 x 2160, 30 Гц
        • 720p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 480i, 60 Гц
        • 1080i, 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц

      • Під'єднання

        Відеовхід
        • DVI-I (x1)
        • HDMI 2.0 (x3)
        • USB 2.0 (x2)
        Аудіовхід
        3,5-мм роз’єм
        Аудіовихід
        3,5-мм роз’єм
        Зовнішнє керування
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
        • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)
        • RJ45
        Інші з’єднання
        OPS

      • Зручність

        Керування клавіатурою
        • Прихована
        • Можна блокувати
        Регулювання у мережі
        • RS232
        • RJ45
        Наскрізний канал сигналу
        • RS232
        • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
        Функції економії енергії
        Smart Power
        Сигнал пульта дистанційного керування
        Можна блокувати
        Коміркова матриця
        До 15 x 15
        Встановлення
        • Горизонтальне
        • Вертикальне
        Запуск
        • Затримка увімкнення
        • Стан увімкнення
        • Завантаження із джерела
        Вікно запуску
        увімкнення/вимкнення логотипа Philips
        Просте встановлення
        Розумна вставка

      • Розміри

        Ширина рамки
        14,9 мм (рівна рамка)
        Ширина телевізора
        1683,5  мм
        Висота телевізора
        961,7  мм
        Глибина телевізора
        69,5 мм (Г у разі кріплення на стіні) / 91,8 мм (Г з ручкою)  мм
        Ширина телевізора (у дюймах)
        66,28  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        37,86  дюймів
        Глибина телевізора (у дюймах)
        2,74 (настінне кріплення)/3,61 (з ручкою)  дюймів
        Вага виробу
        37,5  кг
        Вага виробу (у фунтах)
        82,67  фнт.
        Кріплення VESA
        600 x 400 мм, M8

      • Умови експлуатації

        Висота
        0–3000 м
        Діапазон температури (робочий)
        0–40  °C
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000  годин(-и)
        Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]
        20~80% відносної вологості (без конденсації)
        Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]
        5~95% відносної вологості (без конденсації)

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,5 Вт
        Енергозберігаючі функції
        Smart Power
        Споживання (макс.)
        305 Вт
        Споживання енергії (типове)
        150  Вт

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 10 Вт RMS

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Кабель змінного струму
        • Кабель RS232
        • Дистанційне керування
        • Батареї для пульта ДК
        • Короткий посібник
        Аксесуари в комплекті
        • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м)
        • Послідовний кабель RS232
        • Кабель HDMI (1,8 м)
        • Гвинт M3 (x1)
        • Логотип Philips
        • Кришка для USB

      • Мультимедійні додатки

        Відтворення відео з USB
        • MPEG
        • H.264
        • JPEG
        • WMV3
        Відтворення зображень з USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        Відтворення аудіо з USB
        • AAC
        • WMA
        • HEAAC
        • MPEG

      • Різне

        Гарантія
        3 роки гарантії
        Мови екранного меню
        • Китайська (спрощена)
        • Офіційна китайська
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Італійська
        • Польська
        • Іспанська
        • Турецька
        • Японська
        • Арабська
        • Російська
        Дозволи контролюючих органів
        • CE
        • CB
        • BSMI
        • CU
        • EPA
        • ETL
        • FCC, клас A
        • VCCI

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Кабель змінного струму
      • Кабель RS232
      • Дистанційне керування
      • Батареї для пульта ДК
      • Короткий посібник

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