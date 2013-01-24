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Signage Solutions Інтерактивна "біла дошка"

75BDL3552T/00
Загальна оцінка / 5
  • Інтерактивний класний дисплей Інтерактивний класний дисплей Інтерактивний класний дисплей
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    Signage Solutions Інтерактивна "біла дошка"

    75BDL3552T/00

    Інтерактивний класний дисплей

    Інтерактивний дисплей Philips лінійки T максимально залучає учнів і надихає на співпрацю. Завдяки міцному антибліковому склу ці дисплеї на базі Android, які мають до 20 точок взаємодії, можна щодня активно використовувати

    Signage Solutions Інтерактивна "біла дошка"

    Інтерактивний класний дисплей

    Інтерактивний дисплей Philips лінійки T максимально залучає учнів і надихає на співпрацю. Завдяки міцному антибліковому склу ці дисплеї на базі Android, які мають до 20 точок взаємодії, можна щодня активно використовувати

    Інтерактивний класний дисплей

    Інтерактивний дисплей Philips лінійки T максимально залучає учнів і надихає на співпрацю. Завдяки міцному антибліковому склу ці дисплеї на базі Android, які мають до 20 точок взаємодії, можна щодня активно використовувати

    Signage Solutions Інтерактивна "біла дошка"

    Інтерактивний класний дисплей

    Інтерактивний дисплей Philips лінійки T максимально залучає учнів і надихає на співпрацю. Завдяки міцному антибліковому склу ці дисплеї на базі Android, які мають до 20 точок взаємодії, можна щодня активно використовувати

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      З мультисенсорною технологією

      • 75 дюймів
      • На базі Android
      • Мультисенсорний
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      Процесор Android SoC. Власні додатки та веб-додатки

      Керуйте дисплеєм через Інтернет. Професійні дисплеї Philips на базі Android оптимізовано для власних додатків Android; також можна встановити веб-додатки безпосередньо на дисплей. Нова операційна система Android гарантує безпеку програмного забезпечення і збереження найновіших характеристик надовго.

      Вбудований режим робочої дошки

      Режим робочої дошки спрощує ефективну спільну роботу. Просто активуйте цю функцію, і Ваш дисплей перетвориться на вільне полотно, на яке можуть одночасно додавати написи й малюнки пальцями або спеціальними маркерами кілька користувачів. Вміст екрана можна потім легко роздрукувати або переслати у вигляді файлу.

      Бездротове передавання вмісту екрана й розширені можливості для співпраці

      Виводьте на один екран відразу чотири інформаційні стрічки. Завдяки функції бездротового передавання вмісту екрана Ви можете підключити до нього відразу 32 пристрої для швидкого перемикання вмісту в потрібний момент. Пристрої можна миттєво й безпечно підключати через існуючу мережу Wi-Fi або за допомогою додаткових USB-ключів HDMI, що забезпечують трансляцію безпосередньо на екран без під’єднання до захищеної мережі.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        189,3  см
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        74,5  дюймів
        Роздільна здатність панелі
        3840 x 2160
        Оптимальна роздільна здатність
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яскравість
        350  кд/м²
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1200:1
        Коефіцієнт динамічної контрастності
        500 000:1
        Обробка поверхні
        Антиблікове покриття
        Формат кадру
        16:9
        Час відгуку (типовий)
        8  мсек.
        Крок піксела
        0,429 x 0,429 мм
        Кольори дисплею
        1,07 мільярдів
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Покращення зображення
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Гребеневий 3D-фільтр
        • Деінтерлейсинг із компенсацією руху
        • Послідовна розгортка
        • 3D MA деінтерлейсинг
        • Покращення динамічної контрастності
        Технологія панелі
        IPS
        Операційна система
        Android 9

      • Інтерактивність

        Мультисенсорна технологія
        Інфрачервона сенсорна
        Точки дотику
        20 одночасних точок дотику
        Просто увімкніть та користуйтесь
        Відповідність класу HID
        Захисне скло
        • Антиблікові характеристики
        • Захист від відбивання
        • Міцне захисне скло

      • Під'єднання

        Відеовхід
        • HDMI (x4)
        • DisplayPort
        • DVI
        • USB-C
        • VGA (аналоговий D-Sub)
        Аудіовхід
        3,5-мм роз’єм
        Аудіовихід
        Аудіо ліве/праве (RCA)
        Інші з’єднання
        • OPS
        • micro SD
        • micro USB
        • mPCIe
        • USB
        Зовнішнє керування
        • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)
        • RJ45
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 3840 x 2160, 25, 30, 50 Гц
        • 1920 x 1080, 25, 30, 50 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1024 x 768, 60, 75 Гц
        • 800 x 600, 60, 75 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 640 x 480, 60, 72, 75 Гц
        Відеоформати
        • 2160p, 30, 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 1080i, 25, 30 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 576i, 25, 50 Гц
        • 576p, 25, 50 Гц
        • 480i, 30, 60 Гц
        • 480p, 30, 60 Гц

      • Зручність

        Встановлення
        • Горизонтальне
        • Вертикальне
        Наскрізний канал сигналу
        Наскрізний канал ІЧ-сигналів
        Регулювання у мережі
        • RS232
        • RJ45
        • HDMI (один дріт)
        • Один дріт (HDMI-CEC)
        Характеристики зображення
        Вдосконалене регулювання кольорів
        Функції збереження екрана
        Зсув пікселів, низька яскравість
        Керування клавіатурою
        • Прихована
        • Можна блокувати
        Сигнал пульта дистанційного керування
        Можна блокувати
        Функції економії енергії
        Smart Power
        Інші зручні пристосування
        Ручки для транспортування
        Просте встановлення
        Розумна вставка
        Пам’ять
        4 ГБ DDR3/32 ГБ eMMC

      • Розміри

        Ширина рамки
        16,30 мм (пласка)
        Ширина телевізора
        1715,50  мм
        Висота телевізора
        993,70  мм
        Глибина телевізора
        80,80 (настінне кріплення), 108,70 (макс.)  мм
        Ширина телевізора (у дюймах)
        67,54  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        39,12  дюймів
        Глибина телевізора (у дюймах)
        3,18 (настінне кріплення), 4,28 (макс.)  дюймів
        Кріплення VESA
        600 (Г) x 400 (В) мм, M8
        Вага виробу
        53,0  кг
        Вага виробу (у фунтах)
        116,85  фнт.
        Кріплення для розумного встановлення
        6*M4*L6 (200 x 100)

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 20 Вт RMS

      • Умови експлуатації

        Діапазон температури (робочий)
        0–40  °C
        Відносна вологість
        20–80% (робоча), 10–90% (зберігання)  %
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000  годин(-и)
        Висота
        0–3000 м
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,5 Вт
        Споживання енергії (типове)
        159,8  Вт
        Енергозберігаючі функції
        Smart Power
        Максимальне споживання енергії (Вт)
        310  Вт

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Кабель змінного струму
        • Кабель RS232
        • USB-кабель
        • Дистанційне керування
        • Батареї для пульта ДК
        • Короткий посібник
        • Кабель HDMI
        • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м)
        Аксесуари в комплекті
        Пасивний стилус, 2 шт.
        Додаткові аксесуари
        USB-ключ CastTo

      • Різне

        Мови екранного меню
        • Арабська
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Італійська
        • Японська
        • Польська
        • Іспанська
        • Турецька
        • Російська
        • Китайська (спрощена)
        • Офіційна китайська
        • Португальська
        Дозволи контролюючих органів
        • CE
        • BSMI
        • CB
        • EPA
        • FCC, клас B
        Гарантія
        3 роки гарантії

      • Мультимедійні додатки

        Відтворення аудіо з USB
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA
        Відтворення зображень з USB
        • BMP
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        Відтворення відео з USB
        • 3GP
        • ASF
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MKV
        • MOV
        • MP4
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WMV3

      • Внутрішній програвач

        Процесор
        MTK5680
        Пам’ять
        4 ГБ RAM
        Зберігання
        32 ГБ eMMc
        Wi-Fi
        • 2 ГГц/5 ГГц 2T2R
        • Два діапазони, 802.11 a/b/g/n/ac

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Кабель змінного струму
      • Кабель RS232
      • USB-кабель
      • Дистанційне керування
      • Батареї для пульта ДК
      • Короткий посібник
      • Кабель HDMI
      • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м)
      • Додаткові аксесуари: USB-ключ CastTo

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