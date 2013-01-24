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    Signage Solutions Дисплей D-Line

    75BDL4550D/00
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      Signage Solutions Дисплей D-Line

      75BDL4550D/00

      У пошуках інновацій

      Вражайте своїх гостей розумнішим, швидшим інформаційним дисплеєм. Завдяки вбудованому модулю Wi-Fi та можливості запуску додатків Android цей дисплей є наступним етапом еволюції інформаційних панелей.

      Signage Solutions Дисплей D-Line

      У пошуках інновацій

      Вражайте своїх гостей розумнішим, швидшим інформаційним дисплеєм. Завдяки вбудованому модулю Wi-Fi та можливості запуску додатків Android цей дисплей є наступним етапом еволюції інформаційних панелей.

      У пошуках інновацій

      Вражайте своїх гостей розумнішим, швидшим інформаційним дисплеєм. Завдяки вбудованому модулю Wi-Fi та можливості запуску додатків Android цей дисплей є наступним етапом еволюції інформаційних панелей.

      Signage Solutions Дисплей D-Line

      У пошуках інновацій

      Вражайте своїх гостей розумнішим, швидшим інформаційним дисплеєм. Завдяки вбудованому модулю Wi-Fi та можливості запуску додатків Android цей дисплей є наступним етапом еволюції інформаційних панелей.

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        на базі Android

        • 75 дюймів
        • На базі Android
        • 500 кд/м²
        Зберігайте і відтворюйте вміст за допомогою внутрішньої пам’яті

        Зберігайте і відтворюйте вміст за допомогою внутрішньої пам’яті

        Зберігайте і відтворюйте вміст за допомогою внутрішньої пам’яті. Завантажте мультимедійний вміст на дисплей і відтворюйте його відразу. Працюючи разом із внутрішнім браузером, пристрій також служить кеш-пам’яттю під час потокової передачі Інтернет-вмісту. У разі виникнення проблем із мережею внутрішня пам’ять продовжуватиме відтворення вмісту шляхом відтворення його кеш-версії, завдяки чому мультимедійний вміст не зникатиме навіть у разі відсутності сигналу мережі.

        Подбайте про постійне відтворення вмісту за допомогою FailOver

        Подбайте про постійне відтворення вмісту за допомогою FailOver

        Забезпечення постійного відтворення вмісту важливе для вимогливого комерційного застосування. Оскільки виникнення проблем із вмістом малоймовірне, FailOver забезпечує захист вмісту завдяки революційній технології, що відтворює резервний вміст на екрані в разі збою у роботі медіапрогравача. FailOver автоматично спрацьовує, коли виникають проблеми з основним вхідним сигналом. Просто виберіть з’єднання з основним вхідним сигналом та з’єднання з FailOver, і ви готові до миттєвого захисту.

        SmartPower для економії енергії

        SmartPower для економії енергії

        Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.

        CMND: керуйте своїми дисплеями

        CMND: керуйте своїми дисплеями

        Надійна платформа керування дисплеєм CMND надає вам різноманітні можливості. Оновлюйте та керуйте вмістом за допомогою CMND & Create чи керуйте налаштуваннями за допомогою CMND & Control. Усе можливо завдяки CMND.

        Створюйте та оновлюйте вміст за допомогою системи CMND & Create

        Створюйте та оновлюйте вміст за допомогою системи CMND & Create

        Розробляйте і створюйте захоплюючий вміст за допомогою CMND & Create, потужного інструмента для розробки авторських матеріалів. Інтерфейс перетягування за допомогою миші, завантажені шаблони та вбудовані віджети дозволяють створювати вражаючий вміст. Підтримуються альбомний та портретний режими.

        Керуйте налаштуваннями кількох дисплеїв за допомогою CMND & Control

        Керуйте налаштуваннями кількох дисплеїв за допомогою CMND & Control

        CMND & Control забезпечує легке централізоване керування кількома дисплеями. Моніторинг дисплея у режимі реального часу, дистанційне налаштування та оновлення програмного забезпечення і персоналізація та налаштування кількох дисплеїв за раз, наприклад відеостін або дисплеїв з меню, – керувати мережею дисплеїв ще ніколи не було так легко.

        Підключайтесь та керуйте вмістом через хмару

        Підключайтесь та керуйте вмістом через хмару

        Підключайтесь і керуйте вмістом через хмару за допомогою вбудованого браузера HTML5. Використовуючи браузер на базі Chromium, створіть вміст в Інтернеті та підключіть один дисплей чи всю мережу. Відображайте вміст в альбомному чи портретному режимі з роздільною здатністю Full HD. Потокову передачу вмісту можна також відображати у вікні PIP ("картинка в картинці"). Просто підключіть дисплей до Інтернету за допомогою WiFi або кабелю RJ45 і відтворюйте власні списки відтворення

        Процесор Android SoC. Власні додатки та веб-додатки

        Керуйте дисплеєм через Інтернет. Професійні дисплеї Philips на базі Android оптимізовано для власних додатків Android; також можна встановити веб-додатки безпосередньо на дисплей. Нова операційна система Android 8 гарантує безпеку програмного забезпечення і збереження найновіших характеристик надовго.

        Будьте певні, що вміст відтворюється, за допомогою автоматичних знімків екрана

        Вміст – це основне, а функція автоматичних знімків екрана дозволяє перевіряти постійне відтворення вмісту. Знімки екрана робляться протягом дня, а потім зберігаються на FTP-сервері. Із сервера їх можна переглядати будь-коли й будь-де.

        Дисплей із ширококутною панеллю ADS

        Переглядайте зображення під будь-яким кутом із ширококутною технологією ADS (Advanced Super Dimension Switch), яка забезпечує швидшу обробку зображення на екрані для плавніших переходів, дивовижної точності зображення та чудового відтворення кольорів із кутом огляду 180 градусів.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          74,5  дюймів
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          189,3  см
          Роздільна здатність панелі
          3840 x 2160
          Оптимальна роздільна здатність
          3840 x 2160 при 120 Гц
          Яскравість
          500  кд/м²
          Коефіцієнт контрастності (типовий)
          1200:1
          Коефіцієнт динамічної контрастності
          500 000:1
          Формат кадру
          16:9
          Час відгуку (типовий)
          8  мсек.
          Крок піксела
          0,4296 x 0,4296 мм
          Кольори дисплею
          1,07 мільярдів
          Кут огляду (по горизонталі)
          178  градусів
          Кут огляду (по вертикалі)
          178  градусів
          Покращення зображення
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • Гребеневий 3D-фільтр
          • Деінтерлейсинг із компенсацією руху
          • 3D MA деінтерлейсинг
          • Покращення динамічної контрастності
          • Послідовна розгортка
          Операційна система
          Android 8.0
          Технологія панелі
          ADS

        • Під'єднання

          Відеовхід
          • DisplayPort 1.2 (x1)
          • DVI-I (x1)
          • HDMI 2.0 (x3)
          • USB 2.0 (x2)
          Відеовихід
          • DisplayPort 1.2 (x1)
          • HDMI 2.0 (x1)
          Аудіовхід
          3,5-мм роз’єм
          Аудіовихід
          3,5-мм роз’єм
          Зовнішнє керування
          • RJ45
          • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
          • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)
          Інші з’єднання
          OPS

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні формати
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1024 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 720, 60 Гц
          • 1440 x 900, 60 Гц
          • 1600 x 900, 60 Гц
          • 1680 x 1050, 60 Гц
          • 3840 x 2160, 30, 60 Гц
          • 640 x 480, 60 Гц
          • 800 x 600, 60 Гц
          Відеоформати
          • 1080p, 50, 60 Гц
          • 1080i, 50, 60 Гц
          • 2160p, 24, 30, 60 Гц
          • 480i, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц

        • Розміри

          Ширина телевізора
          1683,5  мм
          Висота телевізора
          961,7  мм
          Глибина телевізора
          91,8 (Г із тримачем) / 69,5 (Г у разі кріплення на стіні)  мм
          Ширина телевізора (у дюймах)
          66,28  дюймів
          Висота телевізора (у дюймах)
          37,86  дюймів
          Глибина телевізора (у дюймах)
          3,61 (Г із тримачем) / 2,74 (Г у разі кріплення на стіні)  дюймів
          Ширина рамки
          14,9 мм (рівна рамка)
          Вага виробу (у фунтах)
          80,0  фнт.
          Вага виробу
          36,3  кг
          Кріплення VESA
          600 (Г) x 400 (В) мм, M8

        • Зручність

          Встановлення
          • Горизонтальне (24/7)
          • Вертикальне (24/7)
          Коміркова матриця
          До 15 x 15
          Керування клавіатурою
          • Прихована
          • Можна блокувати
          Наскрізний канал сигналу
          • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
          • DisplayPort
          • HDMI
          • RS232
          Регулювання у мережі
          RS232
          Функції економії енергії
          Smart Power
          Функції збереження екрана
          Зсув пікселів, низький рівень яскравості

        • Потужність

          Споживання електроенергії в режимі очікування
          < 0,5 Вт
          Потужність, що споживається від електромережі
          100–240 В змінного струму, 50–60 Гц
          Споживання енергії (типове)
          224  Вт
          Споживання (макс.)
          375 Вт
          Клас маркування енергоспоживання
          G

        • Умови експлуатації

          Діапазон температури (робочий)
          0–40  °C
          Діапазон температури (зберігання)
          -20–60  °C
          Висота
          0–3000 м
          MTBF (середній час безвідмовної роботи)
          50 000  годин(-и)
          Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]
          20–80% відносної вологості (без конденсації)
          Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]
          5–95% відносної вологості (без конденсації)

        • Звук

          Вбудовані динаміки
          2 x 10 Вт RMS

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Короткий посібник
          • Кабель RS232
          • Кабель змінного струму
          • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м)
          • Дистанційне керування та батареї AAA
          Аксесуари в комплекті
          • Послідовний кабель RS232
          • Логотип Philips (x1)
          • Кришка перемикача змінного струму
          • Кришка для USB (x1)
          • Гвинти

        • Мультимедійні додатки

          Відтворення аудіо з USB
          • AAC
          • HEAAC
          • MPEG
          Відтворення зображень з USB
          • BMP
          • JPEG
          • PNG
          Відтворення відео з USB
          • MPEG
          • H.263
          • H.264
          • H.265
          • VP8

        • Різне

          Мови екранного меню
          • Англійська
          • Французька
          • Німецька
          • Іспанська
          • Польська
          • Турецька
          • Російська
          • Італійська
          • Китайська (спрощена)
          • Офіційна китайська
          • Арабська
          • Японська
          • Датська
          • Голландська
          • Фінська
          • Норвезька
          • Португальська
          • Шведська
          Дозволи контролюючих органів
          • CE
          • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
          • BSMI
          • CB
          • CCC
          • CU
          • EMF
          • EnergyStar 8.0
          • ETL
          • FCC, клас A
          • PSB
          • VCCI
          Гарантія
          3 роки гарантії

        • Внутрішній програвач

          Процесор
          2 x A53 + 2 x A73
          Графічний процесор
          ARM Mali G51
          Пам’ять
          3 ГБ DDR
          Зберігання
          32 ГБ eMMc

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Короткий посібник
        • Кабель RS232
        • Кабель змінного струму
        • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м)
        • Дистанційне керування та батареї AAA

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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