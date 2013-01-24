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Signage Solutions Мультисенсорний дисплей

86BDL3012T/00
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    Signage Solutions Мультисенсорний дисплей

    86BDL3012T/00

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    Надихайте на співпрацю. Надавайте інформацію. Цей оперативний професійний мультисенсорний дисплей Philips UHD ідеально підходить для застосування кількома користувачами і сенсорного керування кількома пальцями – від пошуку шляху до презентацій. За раз можуть бути активними до 20 точок дотику.

    Signage Solutions Мультисенсорний дисплей

    Залучайте аудиторію

    Надихайте на співпрацю. Надавайте інформацію. Цей оперативний професійний мультисенсорний дисплей Philips UHD ідеально підходить для застосування кількома користувачами і сенсорного керування кількома пальцями – від пошуку шляху до презентацій. За раз можуть бути активними до 20 точок дотику.

    Залучайте аудиторію

    Надихайте на співпрацю. Надавайте інформацію. Цей оперативний професійний мультисенсорний дисплей Philips UHD ідеально підходить для застосування кількома користувачами і сенсорного керування кількома пальцями – від пошуку шляху до презентацій. За раз можуть бути активними до 20 точок дотику.

    Signage Solutions Мультисенсорний дисплей

    Залучайте аудиторію

    Надихайте на співпрацю. Надавайте інформацію. Цей оперативний професійний мультисенсорний дисплей Philips UHD ідеально підходить для застосування кількома користувачами і сенсорного керування кількома пальцями – від пошуку шляху до презентацій. За раз можуть бути активними до 20 точок дотику.

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      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        85,6  дюймів
        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        217,4  см
        Роздільна здатність панелі
        3840 x 2160
        Оптимальна роздільна здатність
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яскравість
        410  кд/м²
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1200:1
        Коефіцієнт динамічної контрастності
        500 000:1
        Формат кадру
        16:9
        Час відгуку (типовий)
        8  мсек.
        Крок піксела
        0,4935x0,4935 мм
        Кольори дисплею
        1,07 мільярда
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Покращення зображення
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Гребеневий 3D-фільтр
        • Деінтерлейсинг із компенсацією руху
        • 3D MA деінтерлейсинг
        • Покращення динамічної контрастності
        • Послідовна розгортка

      • Під'єднання

        Відеовхід
        • DisplayPort (1.2)
        • DVI-D
        • HDMI (x3)
        • VGA (аналоговий D-Sub)
        • Компонентний (RCA)
        Відеовихід
        DisplayPort
        Аудіовхід
        • 3,5-мм роз’єм
        • Аудіо ліве/праве (RCA)
        Аудіовихід
        • 3,5-мм роз’єм
        • Роз’єм для зовнішніх гучномовців
        • SPDIF
        Інші з’єднання
        • micro USB
        • OPS
        Зовнішнє керування
        • RJ45
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
        • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 1024 x 768, 43, 60, 70, 75 Гц
        • 1152 x 864, 60, 70, 75 Гц
        • 1152 x 870, 75 Гц
        • 1152 x 900, 66, 76 Гц
        • 1280 x 1024, 60, 67, 71, 75, 76 Гц
        • 1280 x 720, 60, 70 Гц
        • 1280 x 768, 60, 75 Гц
        • 1280 x 800, 60, 75 Гц
        • 1280 x 960, 60, 75 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1400 x 1050, 60, 75 Гц
        • 1400 x 1050, 60 Гц
        • 1440 x 1050, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60, 75 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1600 x 900, 60 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        • 640 x 350, 70 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 832 x 624, 75 Гц
        • 848 x 480, 60 Гц
        • 960 x 720, 60, 75 Гц
        Формати UHD
        • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Гц
        • 4096 x 2160, 24 Гц
        Відеоформати
        • 1080i, 50 Гц
        • 1080p, 60 Гц
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 4K x 2K
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 720p, 60 Гц

      • Розміри

        Ширина телевізора
        1957  мм
        Висота телевізора
        1128  мм
        Глибина телевізора
        98,4  мм
        Ширина телевізора (у дюймах)
        77,04  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        44,40  дюймів
        Глибина телевізора (у дюймах)
        3,87  дюймів
        Ширина рамки
        28,4 мм (В/Л/П/Н)
        Вага виробу (у фунтах)
        201,2  фнт.
        Вага виробу
        91,26  кг
        Кріплення VESA
        600 (Г) x 400 (В) мм, M8
        Кріплення для розумного встановлення
        100 x 200 мм

      • Зручність

        Встановлення
        Горизонтальне
        Коміркова матриця
        До 15 x 15
        Керування клавіатурою
        • Прихована
        • Можна блокувати
        Наскрізний канал сигналу
        • RS232
        • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
        Регулювання у мережі
        • RJ45
        • RS232
        Функції економії енергії
        Smart Power
        Функції збереження екрана
        Низький рівень яскравості
        Просте встановлення
        Розумна вставка
        Картинка в картинці
        PIP

      • Потужність

        Споживання електроенергії в режимі очікування
        < 0,5 Вт
        Потужність, що споживається від електромережі
        100–240 В зм. струму, 50–60 Гц, 7,5 А
        Споживання енергії (типове)
        317  Вт
        Споживання (макс.)
        471 Вт

      • Умови експлуатації

        Діапазон температури (робочий)
        0–40  °C
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C
        Відносна вологість
        20–80  %
        Висота
        0–3000 м
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000  годин(-и)

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 10 Вт RMS

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Дистанційне керування
        • Батареї для пульта ДК
        • Короткий посібник
        • Кабель RS232
        • Кабель змінного струму
        • Кабель HDMI
        • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м)
        • USB-кабель
        Аксесуари в комплекті
        Послідовний кабель RS232

      • Мультимедійні додатки

        Відтворення аудіо з USB
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • PLS
        • WAV
        • WMA
        Відтворення відео з USB
        • ISM
        • M2TS
        • M4V
        • Manifest
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPD
        • MPEG
        • MPG
        • MT2
        • MTS
        • TS
        • VOB
        Відтворення зображень з USB
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • PNG

      • Різне

        Мови екранного меню
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Іспанська
        • Польська
        • Турецька
        • Російська
        • Італійська
        • Китайська (спрощена)
        • Офіційна китайська
        • Арабська
        • Японська
        • Датська
        • Голландська
        • Фінська
        • Норвезька
        • Португальська
        • Шведська
        Дозволи контролюючих органів
        • CE
        • UL/cUL
        • CCC
        • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
        • BSMI
        • CB
        • VCCI
        • EAC
        • FCC, клас B
        • PSB
        Гарантія
        3 роки гарантії

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Дистанційне керування
      • Батареї для пульта ДК
      • Короткий посібник
      • Кабель RS232
      • Кабель змінного струму
      • Кабель HDMI
      • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м)
      • USB-кабель

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