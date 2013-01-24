Інші елементи комплектації
- Дистанційне керування
- Батареї для пульта ДК
- Короткий посібник
- Кабель RS232
- Кабель змінного струму
- Кабель HDMI
- Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м)
- USB-кабель
Залучайте аудиторію
Надихайте на співпрацю. Надавайте інформацію. Цей оперативний професійний мультисенсорний дисплей Philips UHD ідеально підходить для застосування кількома користувачами і сенсорного керування кількома пальцями – від пошуку шляху до презентацій. За раз можуть бути активними до 20 точок дотику.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Залучайте аудиторію
Надихайте на співпрацю. Надавайте інформацію. Цей оперативний професійний мультисенсорний дисплей Philips UHD ідеально підходить для застосування кількома користувачами і сенсорного керування кількома пальцями – від пошуку шляху до презентацій. За раз можуть бути активними до 20 точок дотику.
Залучайте аудиторію
Надихайте на співпрацю. Надавайте інформацію. Цей оперативний професійний мультисенсорний дисплей Philips UHD ідеально підходить для застосування кількома користувачами і сенсорного керування кількома пальцями – від пошуку шляху до презентацій. За раз можуть бути активними до 20 точок дотику.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Залучайте аудиторію
Надихайте на співпрацю. Надавайте інформацію. Цей оперативний професійний мультисенсорний дисплей Philips UHD ідеально підходить для застосування кількома користувачами і сенсорного керування кількома пальцями – від пошуку шляху до презентацій. За раз можуть бути активними до 20 точок дотику.
Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.
Перетворіть один професійний дисплей Philips на безрамкову відеостіну 2x2. Підключивши чотири незалежні джерела, можна легко відтворювати кілька каналів за раз. Просто скажіть дисплею, який контент має відтворювати кожна зона. Ідеальний варіант для таких ситуацій, як кімнати контролю трансляцій, де потрібно чітко бачити ракурси з кількох камер.
Підключайте повнофункціональний комп’ютер чи модуль CRD50 на базі Android безпосередньо до професійного дисплея Philips. Гніздо OPS містить усі з’єднання, потрібні для запуску підключеного пристрою, зокрема живлення.
Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.
Під’єднайте до професійного дисплея Philips систему на чипі Android (SoC). Додатковий модуль CRD50 – це пристрій OPS, що забезпечує продуктивність Android без використання кабелів. Просто вставте його у гніздо OPS, що містить усі з’єднання, потрібні для запуску модуля (зокрема, живлення).
Зображення/дисплей
Під'єднання
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Розміри
Зручність
Потужність
Умови експлуатації
Звук
Аксесуари
Мультимедійні додатки
Різне