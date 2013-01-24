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    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    86BDL3510Q/00
    Загальна оцінка / 5
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      Signage Solutions Дисплей Q-Line

      86BDL3510Q/00

      Зверніть на себе увагу

      Інформуйте і зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Ultra HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити, коли це буде потрібно.

      Signage Solutions Дисплей Q-Line

      Зверніть на себе увагу

      Інформуйте і зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Ultra HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити, коли це буде потрібно.

      Зверніть на себе увагу

      Інформуйте і зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Ultra HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити, коли це буде потрібно.

      Signage Solutions Дисплей Q-Line

      Зверніть на себе увагу

      Інформуйте і зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Ultra HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити, коли це буде потрібно.

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        Дисплей Q-Line

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        Дисплей 18/7, який легко налаштовувати.

        • 86 дюймів
        • Підсвітка Direct LED
        • Ultra HD
        Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

        Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

        Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

        FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

        FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

        Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.

        Плануйте, що забажаєте і коли забажаєте, завдяки SmartPlayer

        Плануйте, що забажаєте і коли забажаєте, завдяки SmartPlayer

        Перетворіть USB-накопичувач на справді бюджетний цифровий інформаційний пристрій. Просто збережіть вміст (відео, аудіо, зображення) на USB-накопичувач і вставте його в дисплей. Створюйте список відтворення і плануйте вміст за допомогою екранного меню, а потім насолоджуйтеся власними списками відтворення у будь-який час та будь-де.

        Гніздо OPS забезпечує підключення ПК без кабелів

        Гніздо OPS забезпечує підключення ПК без кабелів

        Підключайте повнофункціональний комп’ютер чи модуль CRD50 на базі Android безпосередньо до професійного дисплея Philips. Гніздо OPS містить усі з’єднання, потрібні для запуску підключеного пристрою, зокрема живлення.

        Вбудований мультимедійний програвач. Легке планування відтворення вмісту USB-пристрою

        Легко плануйте відтворення вмісту з USB-пристрою. Професійний дисплей Philips вийде з режиму очікування, щоб відтворити потрібний вміст, а після завершення відтворення знову повернеться у режим очікування.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          85,6  дюймів
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          217,4  см
          Роздільна здатність панелі
          3840 x 2160
          Оптимальна роздільна здатність
          3840 x 2160 при 60 Гц
          Яскравість
          400  кд/м²
          Коефіцієнт контрастності (типовий)
          1200:1
          Коефіцієнт динамічної контрастності
          500 000:1
          Час відгуку (типовий)
          8  мсек.
          Формат кадру
          16:9
          Кут огляду (по горизонталі)
          178  градусів
          Кут огляду (по вертикалі)
          178  градусів
          Крок піксела
          0,4935 x 0,4935 мм
          Кольори дисплею
          1,07 мільярдів
          Покращення зображення
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • Гребеневий 3D-фільтр
          • Деінтерлейсинг із компенсацією руху
          • Послідовна розгортка
          • 3D MA деінтерлейсинг
          • Покращення динамічної контрастності
          Технологія панелі
          IPS
          Для клінічного застосування
          Попереднє налаштування тривимірного зображення (відповідність стандарту DICOM, частина 14)

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні формати
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 1680 x 1050, 60 Гц
          • 1600 x 1200, 60 Гц
          • 1440 x 900, 60 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1280 x 800, 60 Гц
          • 1280 x 720, 60 Гц
          • 1152 x 870, 75 Гц
          • 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
          • 720 x 400, 70 Гц
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
          • 1152 x 864, 75 Гц
          • 832 x 624, 75 Гц
          Відеоформати
          • 3840 x 2160, 60 Гц
          • 3840 x 2160, 30 Гц
          • 720p, 60 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 480i, 60 Гц
          • 1080i, 50, 60 Гц
          • 1080p, 50, 60 Гц

        • Під'єднання

          Відеовхід
          • DVI-I (x1)
          • HDMI 2.0 (x3)
          • USB 2.0 (x2)
          Аудіовхід
          3,5-мм роз’єм
          Аудіовихід
          3,5-мм роз’єм
          Зовнішнє керування
          • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
          • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)
          • RJ45
          Інші з’єднання
          OPS

        • Зручність

          Керування клавіатурою
          • Прихована
          • Можна блокувати
          Регулювання у мережі
          • RS232
          • RJ45
          Наскрізний канал сигналу
          • RS232
          • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
          Функції економії енергії
          Smart Power
          Сигнал пульта дистанційного керування
          Можна блокувати
          Коміркова матриця
          До 15 x 15
          Встановлення
          • Горизонтальне (16/7)
          • Вертикальне (16/7)
          Запуск
          • Затримка увімкнення
          • Стан увімкнення
          • Завантаження із джерела
          Вікно запуску
          увімкнення/вимкнення логотипа Philips
          Просте встановлення
          Розумна вставка

        • Розміри

          Ширина рамки
          15,5 мм (рівна рамка)
          Ширина телевізора
          1929,0  мм
          Висота телевізора
          1100,0  мм
          Глибина телевізора
          69,5 мм (Г у разі кріплення на стіні) / 91,8 мм (Г з ручкою)  мм
          Ширина телевізора (у дюймах)
          75,94  дюймів
          Висота телевізора (у дюймах)
          43,31  дюймів
          Глибина телевізора (у дюймах)
          2,74 (настінне кріплення)/3,61 (з ручкою)  дюймів
          Вага виробу
          49,5  кг
          Вага виробу (у фунтах)
          109,13  фнт.
          Кріплення VESA
          600 x 400 мм, M8

        • Умови експлуатації

          Висота
          0–3000 м
          Діапазон температури (робочий)
          0–40  °C
          Діапазон температури (зберігання)
          -20–60  °C
          MTBF (середній час безвідмовної роботи)
          50 000  годин(-и)
          Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]
          20~80% відносної вологості (без конденсації)
          Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]
          5~95% відносної вологості (без конденсації)

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,5 Вт
          Енергозберігаючі функції
          Smart Power
          Споживання (макс.)
          520 Вт
          Споживання енергії (типове)
          297  Вт

        • Звук

          Вбудовані динаміки
          2 x 10 Вт RMS

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Кабель змінного струму
          • Кабель RS232
          • Дистанційне керування
          • Батареї для пульта ДК
          • Короткий посібник
          Аксесуари в комплекті
          • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м)
          • Послідовний кабель RS232
          • Кабель HDMI (1,8 м)
          • Гвинт M3 (x1)
          • Логотип Philips
          • Кришка для USB

        • Мультимедійні додатки

          Відтворення відео з USB
          • MPEG
          • H.264
          • JPEG
          • WMV3
          Відтворення зображень з USB
          • BMP
          • JPEG
          • PNG
          Відтворення аудіо з USB
          • AAC
          • WMA
          • HEAAC
          • MPEG

        • Різне

          Гарантія
          3 роки гарантії
          Мови екранного меню
          • Китайська (спрощена)
          • Офіційна китайська
          • Англійська
          • Французька
          • Німецька
          • Італійська
          • Польська
          • Російська
          • Іспанська
          • Турецька
          • Японська
          • Арабська
          Дозволи контролюючих органів
          • CE
          • CB
          • BSMI
          • CU
          • EPA
          • ETL
          • FCC, клас A
          • VCCI

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Кабель змінного струму
        • Кабель RS232
        • Дистанційне керування
        • Батареї для пульта ДК
        • Короткий посібник

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