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Дисплей Q-Line

BDL3220QL/00
Загальна оцінка / 5
  • Підсильте ефект від інформаційних панелей Підсильте ефект від інформаційних панелей Підсильте ефект від інформаційних панелей
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    Дисплей Q-Line

    BDL3220QL/00
    Загальна оцінка / 5

    Підсильте ефект від інформаційних панелей

    Відтворюйте дивовижно чітке зображення у більш екологічний спосіб за допомогою дисплея зі світлодіодною підсвіткою на краях. Висока ефективність та надійність, проте низьке споживання енергії – ідеально для проектів, де не прийнятні жодні компроміси. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Підсильте ефект від інформаційних панелей

    Відтворюйте дивовижно чітке зображення у більш екологічний спосіб за допомогою дисплея зі світлодіодною підсвіткою на краях. Висока ефективність та надійність, проте низьке споживання енергії – ідеально для проектів, де не прийнятні жодні компроміси. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      із безцінними розумними функціями

      • 32 дюйми
      • Світлодіодна підсвітка на краях
      • Full HD
      Підключайтесь та керуйте вмістом через хмару за допомогою HTML5

      Підключайтесь та керуйте вмістом через хмару за допомогою HTML5

      Підключайтесь і керуйте вмістом через хмару за допомогою вбудованого браузера HTML5. Розробляйте інформаційний вміст онлайн і підключайте його до дисплея чи до всієї мережі. Просто вставте мережевий кабель RJ45 для підключення до мережі, підключіть дисплей за допомогою спеціальної Url-адреси і відтворюйте вміст із хмари.

      SmartPower для економії енергії

      SmartPower для економії енергії

      Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.

      3 роки гарантії

      3 роки гарантії

      Зберігайте спокій завдяки нашій повній 3-річній гарантії. Завдяки сервісним центрам в усьому світі та нашому швидкому ремонту і поверненню пристрою в експлуатацію, ви можете бути певні, що в разі поломки дисплея ми знайдемо і вирішимо проблему якомога швидше.

      Технологія Full HD LED для яскравого зображення

      Білі світлодіоди – це твердотільні елементи, які швидше засвічуються на повну, сталу яскравість, економлячи час запуску. Світлодіоди не містять ртуті, що забезпечує екологічно безпечну переробку та утилізацію. Світлодіоди дозволяють краще контролювати регулювання яскравості підсвітки РК-екрана, забезпечуючи надзвичайно високий коефіцієнт контрастності. Вони також забезпечують відмінне відтворення кольорів завдяки сталій яскравості по всьому екрану.

      AMVA для яскравого зображення з надзвичайно високою контрастністю та широким кутом огляду

      Світлодіодний дисплей Philips AMVA використовує прогресивну технологію вертикальної орієнтації з мультидоменною структурою, яка забезпечує надзвичайно високий коефіцієнт статичної контрастності для надзвичайно яскравого зображення. На дисплеї легко працювати зі стандартними програмами, а ще він особливо підходить для роботи зі складними графічними програмами. Саме технологія оптимізованого керування пікселами забезпечує надширокий кут огляду 178/178 градусів і відтворення чіткого зображення.

      Пакет програмного забезпечення для інтелектуального регулювання

      Керуйте усіма інформаційними дисплеями в мережі за допомогою цього професійного програмного забезпечення, що дозволяє централізовано змінити налаштування дисплея через з’єднання RJ45 або RS232. Інтелектуальне регулювання дозволяє налаштувати відеовхід, змінити параметри кольору, встановити ідентифікаційний номер дисплея під час створення відеостін і, навіть, діагностувати стан кожного дисплея, надаючи можливість керувати дисплеями з одного центрального місця.

      Під’єднуйте дисплей і переглядайте спільний вміст за допомогою DLNA

      Просто надавайте доступ і передавайте вміст із мобільного пристрою або медіапрогравача (або будь-якого мультимедійного пристрою, сумісного з DLNA) на дисплей. Під’єднуйте кожен дисплей за допомогою кабелю ethernet і керуйте вмістом у режимі реального часу в локальній мережі. Просто під’єднайте дисплей та обмінюйтеся вмістом.

      Відтворення мультимедійного вмісту через USB-роз’єм

      Насолоджуйтеся відтворенням мультимедійного вмісту через USB-роз’єм. Просто вставте USB-накопичувач і створіть власний інформаційний вміст для передачі маркетингових повідомлень. Цей потужний медіапрогравач із підтримкою широкого ряду мультимедійних форматів пропонує відмінне зображення і справжню гнучкість.

      Плануйте, що забажаєте і коли забажаєте

      Можна запланувати відтворення відповідного вмісту у відповідний час для задоволення інформаційних потреб користувача. Комбінуйте і керуйте вмістом через різні вхідні відеосигнали, такі як USB, VGA, DVI та HDMI. Просто створюйте один чи більше списків відтворення за допомогою функції планування для контролю над вмістом 24 години на день, 7 днів на тиждень.

      Споживання енергії менше за середній галузевий показник

      Зменшення споживання електроенергії для керування пристроєм.

      Сумісний зі стандартами RoHS для турботи про довкілля

      Компанія Philips створює і виготовляє дисплеї відповідно до жорстких стандартів щодо обмеження шкідливих речовин (RoHS), які обмежують кількість свинцю та інших токсичних речовин, що може завдати шкоду навколишньому середовищу.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        80  см
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        31,5  дюймів
        Роздільна здатність панелі
        1920x1080p
        Оптимальна роздільна здатність
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яскравість
        350  кд/м²
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        3000:1
        Час відгуку (типовий)
        6,5  мсек.
        Формат кадру
        16:9
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Крок піксела
        0,12125 x 0,36375 мм
        Кольори дисплею
        16,7 мільйона
        Обробка поверхні
        Антиблікове покриття
        Покращення зображення
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Гребеневий 3D-фільтр
        • Деінтерлейсинг із компенсацією руху
        • Послідовна розгортка
        • 3D MA деінтерлейсинг
        • Покращення динамічної контрастності

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        Відеоформати
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i, 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц

      • Під'єднання

        Відеовхід
        • DVI-D
        • HDMI
        • VGA (аналоговий D-Sub)
        • USB
        • Компонентний (RCA)
        • Композитний (RCA)
        Аудіовхід
        • 3,5-мм роз’єм
        • Аудіо ліве/праве (RCA)
        Аудіовихід
        • SPDIF
        • Аудіо ліве/праве (RCA)
        Зовнішнє керування
        • RJ45
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
        • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)

      • Зручність

        Функції збереження екрана
        Зсув пікселів, низька яскравість
        Керування клавіатурою
        Прихована
        Регулювання у мережі
        RS232
        Наскрізний канал сигналу
        RS232

      • Розміри

        Ширина телевізора
        745,0  мм
        Висота телевізора
        439,5  мм
        Глибина телевізора
        39,8  мм
        Ширина рамки
        19 мм
        Вага виробу
        6,5  кг
        Кріплення VESA
        200 x 100 мм
        Ширина коробки
        821,0  мм
        Висота коробки
        557,0  мм
        Глибина коробки
        119,0  мм
        Вага з упаковкою
        9,0  кг

      • Умови експлуатації

        Діапазон температури (робочий)
        0–40  °C
        Відносна вологість
        5–90  %
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        60 000  годин(-и)

      • Потужність

        Споживання (режим роботи)
        36 Вт (метод тестування: EnergyStar 6.0)
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        < 0,5 Вт

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 10 Вт RMS

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Кабель змінного струму
        • Кабель RS232
        • Кабель VGA
        • Дистанційне керування
        • Батареї для пульта ДК
        • Посібник користувача на CD-ROM
        • Короткий посібник

      • Мультимедійні додатки

        Відтворення відео з USB
        • 3G2
        • 3GP
        • ASF
        • ASX
        • AVI
        • DAT
        • DivX
        • F4V
        • FLV
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MOV
        • MP4
        • MPE
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • QT
        • TRP
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WEBM
        • WMV
        • Xvid
        Відтворення зображень з USB
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        Відтворення аудіо з USB
        • AAC
        • AC3
        • AIF
        • AIFF
        • AMR
        • EC3
        • M4A
        • MP3
        • OGA
        • OGG
        • WAV
        • WMA

      • Різне

        Гарантія
        3 роки гарантії
        Мови екранного меню
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Італійська
        • Польська
        • Турецька
        • Російська
        • Китайська (спрощена)
        • Іспанська
        • Офіційна китайська
        Дозволи контролюючих органів
        • CE
        • FCC, клас B
        • CCC
        • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
        • UL/cUL
        • C-Tick
        • BSMI
        • CB
        • GOST

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Кабель змінного струму
      • Кабель RS232
      • Кабель VGA
      • Дистанційне керування
      • Батареї для пульта ДК
      • Посібник користувача на CD-ROM
      • Короткий посібник

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