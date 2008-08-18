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BDL3231C/00
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
BDL3231C LCD monitor
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Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.
Компанія Philips створює і виготовляє дисплеї відповідно до жорстких стандартів щодо обмеження шкідливих речовин (RoHS), які обмежують кількість свинцю та інших токсичних речовин, що може завдати шкоду навколишньому середовищу.
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