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BDL3250EL/00
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Signage Solutions BDL3250EL E-Line Display
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Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.
Забезпечення постійного відтворення вмісту важливе для вимогливого комерційного застосування. Оскільки виникнення проблем із вмістом малоймовірне, FailOver забезпечує захист вмісту завдяки революційній технології, що відтворює резервний вміст на екрані в разі збою у роботі медіапрогравача. FailOver автоматично спрацьовує, коли виникають проблеми з основним вхідним сигналом. Просто виберіть з’єднання з основним вхідним сигналом та з’єднання з FailOver, і ви готові до миттєвого захисту.
Білі світлодіоди – це твердотільні елементи, які швидше засвічуються на повну, сталу яскравість, економлячи час запуску. Світлодіоди не містять ртуті, що забезпечує екологічно безпечну переробку та утилізацію. Світлодіоди дозволяють краще контролювати регулювання яскравості підсвітки РК-екрана, забезпечуючи надзвичайно високий коефіцієнт контрастності. Вони також забезпечують відмінне відтворення кольорів завдяки сталій яскравості по всьому екрану.
Керуйте усіма інформаційними дисплеями в мережі за допомогою цього професійного програмного забезпечення, що дозволяє централізовано змінити налаштування дисплея через з’єднання RJ45 або RS232. Інтелектуальне регулювання дозволяє налаштувати відеовхід, змінити параметри кольору, встановити ідентифікаційний номер дисплея під час створення відеостін і, навіть, діагностувати стан кожного дисплея, надаючи можливість керувати дисплеями з одного центрального місця.
Професійні комп’ютери є частиною більшості інформаційних установок. Досить часто вони збільшують загальну глибину дисплея і спричиняють скупчення кабелів. Тому ми розробили цей дисплей із розумною вставкою у задній кришці, що ідеально підходить для встановлення професійних невеликих комп’ютерів. Крім того, система керування кабелями є чудовим рішенням для акуратного розміщення кабелів і професійного вигляду.
Цей дисплей можна також безпечно й надійно встановити у вертикальному положенні.
Внутрішня функція масштабування сприяє легкому впровадженню матриці відеостіни без використання дорогого зовнішнього обладнання. Завдяки різним налаштуванням створювати вражаючу відеостіну стало просто.
Керуйте всіма дисплеями у інформаційній мережі за допомогою одного пульта дистанційного керування через основний дисплей. Просто та зручно – не потрібно хвилюватися про зміну налаштувань інших дисплеїв під час використання пульта дистанційного керування.
Насолоджуйтеся чітким зображенням завдяки підтримці роз’ємом для дисплея широкосмугової графіки. Крім передачі відео повної високої чіткості, роз’єм для дисплея передаватиме також аудіо, усуваючи потребу в додаткових кабелях.
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