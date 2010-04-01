Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
BDL4225E/00
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
BDL4225E LCD monitor
усього
recurring payment
Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.
Оскільки бізнес ніколи не дрімає, наші інформаційні дисплеї створено для використання у режимі 24/7. Користуючись перевагами відмінних компонентів для забезпечення вищої якості, ви можете розраховувати на постійну надійність цієї лінійки моделей.
Цей дисплей має роздільну здатність Full HD. Сучасна технологія рідкокристалічного екрана пропонує широкоформатну роздільну здатність повної високої чіткості в 1080 послідовних рядків на 1920 пікселів кожен. Це забезпечує найкращу якість зображення для вхідних сигналів високої чіткості на 1080 рядків. Дисплей забезпечує відтворення чудового зображення з послідовною розгорткою без мерехтіння з оптимальною яскравістю та прекрасними кольорами. Таке яскраве та чітке зображення забезпечує покращений перегляд.
Компанія Philips створює і виготовляє дисплеї відповідно до жорстких стандартів щодо обмеження шкідливих речовин (RoHS), які обмежують кількість свинцю та інших токсичних речовин, що може завдати шкоду навколишньому середовищу.
Цей дисплей можна також безпечно й надійно встановити у вертикальному положенні.
Під’єднуйте кілька дисплеїв для створення відеостіни із щонайбільше 150 дисплеїв за допомогою послідовного з’єднання VGA, покращуючи перегляд. Вони чудово поглинають увагу аудиторії та такі ж прості у встановленні – додаткове апаратне забезпечення не потрібне.
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.