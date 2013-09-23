Плануйте, що забажаєте і коли забажаєте

Можна запланувати відтворення відповідного вмісту у відповідний час для задоволення інформаційних потреб користувача. Комбінуйте і керуйте вмістом через різні вхідні відеосигнали, такі як USB, VGA, DVI та HDMI. Просто створюйте один чи більше списків відтворення за допомогою функції планування для контролю над вмістом 24 години на день, 7 днів на тиждень.