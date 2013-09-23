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BDL4235DL/00
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Signage Solutions BDL4235DL D-Line Display
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Підключайтесь і керуйте вмістом через хмару за допомогою вбудованого браузера HTML5. Розробляйте інформаційний вміст онлайн і підключайте його до дисплея чи до всієї мережі. Просто вставте мережевий кабель RJ45 для підключення до мережі, підключіть дисплей за допомогою спеціальної Url-адреси і відтворюйте вміст із хмари.
Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.
Білі світлодіоди – це твердотільні елементи, які швидше засвічуються на повну, сталу яскравість, економлячи час запуску. Світлодіоди не містять ртуті, що забезпечує екологічно безпечну переробку та утилізацію. Світлодіоди дозволяють краще контролювати регулювання яскравості підсвітки РК-екрана, забезпечуючи надзвичайно високий коефіцієнт контрастності. Вони також забезпечують відмінне відтворення кольорів завдяки сталій яскравості по всьому екрану.
Керуйте усіма інформаційними дисплеями в мережі за допомогою цього професійного програмного забезпечення, що дозволяє централізовано змінити налаштування дисплея через з’єднання RJ45 або RS232. Інтелектуальне регулювання дозволяє налаштувати відеовхід, змінити параметри кольору, встановити ідентифікаційний номер дисплея під час створення відеостін і, навіть, діагностувати стан кожного дисплея, надаючи можливість керувати дисплеями з одного центрального місця.
Просто надавайте доступ і передавайте вміст із мобільного пристрою або медіапрогравача (або будь-якого мультимедійного пристрою, сумісного з DLNA) на дисплей. Під’єднуйте кожен дисплей за допомогою кабелю ethernet і керуйте вмістом у режимі реального часу в локальній мережі. Просто під’єднайте дисплей та обмінюйтеся вмістом.
Насолоджуйтеся відтворенням мультимедійного вмісту через USB-роз’єм. Просто вставте USB-накопичувач і створіть власний інформаційний вміст для передачі маркетингових повідомлень. Цей потужний медіапрогравач із підтримкою широкого ряду мультимедійних форматів пропонує відмінне зображення і справжню гнучкість.
Можна запланувати відтворення відповідного вмісту у відповідний час для задоволення інформаційних потреб користувача. Комбінуйте і керуйте вмістом через різні вхідні відеосигнали, такі як USB, VGA, DVI та HDMI. Просто створюйте один чи більше списків відтворення за допомогою функції планування для контролю над вмістом 24 години на день, 7 днів на тиждень.
Керуйте дисплеєм, запускаючи всі робочі команди та відеосигнал за допомогою лише одного кабелю HDMI. Ця унікальна функція значно полегшує і спрощує належне використання й обслуговуванню дисплея. Команди Consumer Electronics Control (CEC) дозволяють неймовірно легко знайти важливу інформацію про Ваш дисплей.
Зменшення споживання електроенергії для керування пристроєм.
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