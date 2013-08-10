Розумна вставка в задній кришці для встановлення невеликого комп’ютера

Професійні комп’ютери є частиною більшості інформаційних установок. Досить часто вони збільшують загальну глибину дисплея і спричиняють скупчення кабелів. Тому ми розробили цей дисплей із розумною вставкою у задній кришці, що ідеально підходить для встановлення професійних невеликих комп’ютерів. Крім того, система керування кабелями є чудовим рішенням для акуратного розміщення кабелів і професійного вигляду.