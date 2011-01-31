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      BDL4675XU LCD monitor

      BDL4675XU/00

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      BDL4675XU LCD monitor

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      BDL4675XU LCD monitor
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      BDL4675XU LCD monitor

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      SmartPower для економії енергії

      SmartPower для економії енергії

      Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.

      Тонка рамка для стильного вигляду

      Тонка рамка додає стильного вигляду інформаційному дисплею, що чудово доповнює будь-яке середовище. Крім того, такий дизайн робить дисплей ідеальним для відеостін із комірковою матрицею.

      Вдосконалена функція масштабування підтримує коміркову матрицю

      Внутрішня функція масштабування сприяє легкому впровадженню матриці відеостіни без використання дорогого зовнішнього обладнання. Завдяки різним налаштуванням створювати вражаючу відеостіну стало просто.

      Розумна вставка в задній кришці для встановлення невеликого комп’ютера

      Професійні комп’ютери є частиною більшості інформаційних установок. Досить часто вони збільшують загальну глибину дисплея і спричиняють скупчення кабелів. Тому ми розробили цей дисплей із розумною вставкою у задній кришці, що ідеально підходить для встановлення професійних невеликих комп’ютерів. Крім того, система керування кабелями є чудовим рішенням для акуратного розміщення кабелів і професійного вигляду.

      Badge-D2C

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      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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