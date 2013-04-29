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      Signage Solutions BDL4676XL Video Wall Display

      BDL4676XL/00

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      Signage Solutions BDL4676XL Video Wall Display

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      Signage Solutions BDL4676XL Video Wall Display
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      Signage Solutions BDL4676XL Video Wall Display

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      Створено для роботи в режимі 24/7

      Створено для роботи в режимі 24/7

      Оскільки бізнес ніколи не дрімає, наші інформаційні дисплеї створено для використання у режимі 24/7. Користуючись перевагами відмінних компонентів для забезпечення вищої якості, ви можете розраховувати на постійну надійність цієї лінійки моделей.

      Послідовне з’єднання DVI

      Послідовне з’єднання DVI

      Створіть цифрову відеостіну із щонайбільше 150 дисплеїв із налаштуванням 15 x 10 за допомогою послідовного з’єднання DVI. Просто під’єднайте вихідний роз’єм DVI до вхідного роз’єму DVI іншого дисплея, щоб створити найбільш вражаючу відеостіну.

      Технологія Full HD LED для яскравого зображення

      Білі світлодіоди – це твердотільні елементи, які швидше засвічуються на повну, сталу яскравість, економлячи час запуску. Світлодіоди не містять ртуті, що забезпечує екологічно безпечну переробку та утилізацію. Світлодіоди дозволяють краще контролювати регулювання яскравості підсвітки РК-екрана, забезпечуючи надзвичайно високий коефіцієнт контрастності. Вони також забезпечують відмінне відтворення кольорів завдяки сталій яскравості по всьому екрану.

      Безрамкова конструкція для вражаючих відеостін

      Створюйте найбільш вражаючі відеостіни завдяки дисплеям без рамки. Можна налаштувати конструкцію із щонайбільше 15 x 10 дисплеїв із найвужчим зазором між екранами в галузі – ви майже не помітите просвіту між зображеннями, що дозволить насолоджуватися неймовірним та незабутнім вмістом.

      Вдосконалене калібрування кольору

      Наш вдосконалений засіб калібрування кольору забезпечує відтворення однакових кольорів на усіх дисплеях, встановлених у мережі. Цей засіб автоматично налаштовуватиме всі дисплеї для однакового кольору і забезпечення незабутнього перегляду.

      Розумна вставка в задній кришці для встановлення невеликого комп’ютера

      Професійні комп’ютери є частиною більшості інформаційних установок. Досить часто вони збільшують загальну глибину дисплея і спричиняють скупчення кабелів. Тому ми розробили цей дисплей із розумною вставкою у задній кришці, що ідеально підходить для встановлення професійних невеликих комп’ютерів. Крім того, система керування кабелями є чудовим рішенням для акуратного розміщення кабелів і професійного вигляду.

      Пакет програмного забезпечення для інтелектуального регулювання

      Керуйте усіма інформаційними дисплеями в мережі за допомогою цього професійного програмного забезпечення, що дозволяє централізовано змінити налаштування дисплея через з’єднання RJ45 або RS232. Інтелектуальне регулювання дозволяє налаштувати відеовхід, змінити параметри кольору, встановити ідентифікаційний номер дисплея під час створення відеостін і, навіть, діагностувати стан кожного дисплея, надаючи можливість керувати дисплеями з одного центрального місця.

      ІЧ передача

      Керуйте всіма дисплеями у інформаційній мережі за допомогою одного пульта дистанційного керування через основний дисплей. Просто та зручно – не потрібно хвилюватися про зміну налаштувань інших дисплеїв під час використання пульта дистанційного керування.

      Робота у вертикальному режимі

      Цей дисплей можна також безпечно й надійно встановити у вертикальному положенні.

      Роз’єм для дисплея для підтримки швидшої графіки

      Насолоджуйтеся чітким зображенням завдяки підтримці роз’ємом для дисплея широкосмугової графіки. Крім передачі відео повної високої чіткості, роз’єм для дисплея передаватиме також аудіо, усуваючи потребу в додаткових кабелях.

      Керування мережею: RJ45

      Роз’єм LAN (RJ45) дозволяє легко керувати дисплеєм. Можна налаштувати кожен дисплей або швидко та зручно дізнатися про стан кожного пристрою через з’єднання RJ45.

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      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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