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BDL4676XL/00
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Signage Solutions BDL4676XL Video Wall Display
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Оскільки бізнес ніколи не дрімає, наші інформаційні дисплеї створено для використання у режимі 24/7. Користуючись перевагами відмінних компонентів для забезпечення вищої якості, ви можете розраховувати на постійну надійність цієї лінійки моделей.
Створіть цифрову відеостіну із щонайбільше 150 дисплеїв із налаштуванням 15 x 10 за допомогою послідовного з’єднання DVI. Просто під’єднайте вихідний роз’єм DVI до вхідного роз’єму DVI іншого дисплея, щоб створити найбільш вражаючу відеостіну.
Білі світлодіоди – це твердотільні елементи, які швидше засвічуються на повну, сталу яскравість, економлячи час запуску. Світлодіоди не містять ртуті, що забезпечує екологічно безпечну переробку та утилізацію. Світлодіоди дозволяють краще контролювати регулювання яскравості підсвітки РК-екрана, забезпечуючи надзвичайно високий коефіцієнт контрастності. Вони також забезпечують відмінне відтворення кольорів завдяки сталій яскравості по всьому екрану.
Створюйте найбільш вражаючі відеостіни завдяки дисплеям без рамки. Можна налаштувати конструкцію із щонайбільше 15 x 10 дисплеїв із найвужчим зазором між екранами в галузі – ви майже не помітите просвіту між зображеннями, що дозволить насолоджуватися неймовірним та незабутнім вмістом.
Наш вдосконалений засіб калібрування кольору забезпечує відтворення однакових кольорів на усіх дисплеях, встановлених у мережі. Цей засіб автоматично налаштовуватиме всі дисплеї для однакового кольору і забезпечення незабутнього перегляду.
Професійні комп’ютери є частиною більшості інформаційних установок. Досить часто вони збільшують загальну глибину дисплея і спричиняють скупчення кабелів. Тому ми розробили цей дисплей із розумною вставкою у задній кришці, що ідеально підходить для встановлення професійних невеликих комп’ютерів. Крім того, система керування кабелями є чудовим рішенням для акуратного розміщення кабелів і професійного вигляду.
Керуйте усіма інформаційними дисплеями в мережі за допомогою цього професійного програмного забезпечення, що дозволяє централізовано змінити налаштування дисплея через з’єднання RJ45 або RS232. Інтелектуальне регулювання дозволяє налаштувати відеовхід, змінити параметри кольору, встановити ідентифікаційний номер дисплея під час створення відеостін і, навіть, діагностувати стан кожного дисплея, надаючи можливість керувати дисплеями з одного центрального місця.
Керуйте всіма дисплеями у інформаційній мережі за допомогою одного пульта дистанційного керування через основний дисплей. Просто та зручно – не потрібно хвилюватися про зміну налаштувань інших дисплеїв під час використання пульта дистанційного керування.
Цей дисплей можна також безпечно й надійно встановити у вертикальному положенні.
Насолоджуйтеся чітким зображенням завдяки підтримці роз’ємом для дисплея широкосмугової графіки. Крім передачі відео повної високої чіткості, роз’єм для дисплея передаватиме також аудіо, усуваючи потребу в додаткових кабелях.
Роз’єм LAN (RJ45) дозволяє легко керувати дисплеєм. Можна налаштувати кожен дисплей або швидко та зручно дізнатися про стан кожного пристрою через з’єднання RJ45.
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