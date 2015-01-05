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BDL5556ET/00
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Signage Solutions BDL5556ET Multi-Touch Display
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Завдяки вбудованій сенсорній технології тепер доступний цілком новий рівень взаємодії. Більша гнучкість та оптимальне одночасне сенсорне функціонування у поєднанні з відмінною оперативністю забезпечують неперевершену взаємодії з користувачем. Мультисенсорні дисплеї підтримують автоматичне розпізнавання дотику. USB-роз’єм відповідає класу HID, забезпечуючи справжнє функціонування "plug-and-play" ("підключіть та користуйтеся").
Перетворіть дисплей в універсальне цифрове інформаційне рішення і створіть мережу з’єднаних, розумних та безпечних дисплеїв. Open Pluggable Specification (OPS) – це гніздо промислового стандарту, до якого можна додати OPS-стандартизований медіапрогравач. Це бездротове рішення дозволяє встановлювати, використовувати або підтримувати апаратне забезпечення, коли це потрібно.
Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.
Система SmartControl дозволяє дистанційно керувати мережею дисплеїв за допомогою кабелів RJ45 та RS232C. Легко встановлюйте всі точні налаштування дисплеїв, зокрема роздільну здатність, яскравість, контрастність та клонування налаштувань у всій мережі.
Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Чіткі деталі зображення у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами створюють справді реалістичне зображення.
Наші сенсорні дисплеї не залежать від програмного забезпечення і підтримують Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS і Linux.
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