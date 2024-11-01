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      BDL5585XL LED Display

      BDL5585XL/00

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      BDL5585XL LED Display

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      BDL5585XL LED Display
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      BDL5585XL LED Display

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      SmartPower для економії енергії

      SmartPower для економії енергії

      Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.

      Послідовне з’єднання DVI

      Послідовне з’єднання DVI

      Створіть цифрову відеостіну із щонайбільше 150 дисплеїв із налаштуванням 15 x 10 за допомогою послідовного з’єднання DVI. Просто під’єднайте вихідний роз’єм DVI до вхідного роз’єму DVI іншого дисплея, щоб створити найбільш вражаючу відеостіну.

      Підсвітка Direct LED

      Насолоджуйтеся чудовим однаковим світлом завдяки прямій світлодіодній підсвітці, що забезпечує ще більший коефіцієнт контрастності. Чистіші білі кольори забезпечують ще ширшу колірну гаму, покращуючи передачу кольорів і гарантуючи приємніший перегляд. Завдяки значно нижчому рівню споживання енергії загальне значення TCO також менше.

      Багато функцій. Один дріт

      Керуйте дисплеєм, запускаючи всі робочі команди та відеосигнал за допомогою лише одного кабелю HDMI. Ця унікальна функція значно полегшує і спрощує належне використання й обслуговуванню дисплея. Команди Consumer Electronics Control (CEC) дозволяють неймовірно легко знайти важливу інформацію про Ваш дисплей.

      Керування мережею: RJ45

      Роз’єм LAN (RJ45) дозволяє легко керувати дисплеєм. Можна налаштувати кожен дисплей або швидко та зручно дізнатися про стан кожного пристрою через з’єднання RJ45.

      Роз’єм для дисплея для підтримки швидшої графіки

      Насолоджуйтеся чітким зображенням завдяки підтримці роз’ємом для дисплея широкосмугової графіки. Крім передачі відео повної високої чіткості, роз’єм для дисплея передаватиме також аудіо, усуваючи потребу в додаткових кабелях.

      Розумна вставка в задній кришці для встановлення невеликого комп’ютера

      Професійні комп’ютери є частиною більшості інформаційних установок. Досить часто вони збільшують загальну глибину дисплея і спричиняють скупчення кабелів. Тому ми розробили цей дисплей із розумною вставкою у задній кришці, що ідеально підходить для встановлення професійних невеликих комп’ютерів. Крім того, система керування кабелями є чудовим рішенням для акуратного розміщення кабелів і професійного вигляду.

      РК-дисплей Full HD 1920x1080p

      Цей дисплей має роздільну здатність Full HD. Сучасна технологія рідкокристалічного екрана пропонує широкоформатну роздільну здатність повної високої чіткості в 1080 послідовних рядків на 1920 пікселів кожен. Це забезпечує найкращу якість зображення для вхідних сигналів високої чіткості на 1080 рядків. Дисплей забезпечує відтворення чудового зображення з послідовною розгорткою без мерехтіння з оптимальною яскравістю та прекрасними кольорами. Таке яскраве та чітке зображення забезпечує покращений перегляд.

      Висока яскравість для чіткішого зображення

      Насолоджуйтеся чіткішим зображенням у місцях із більшою зовнішньою яскравістю завдяки панелі 700 ніт. Аудиторія може насолоджуватися кращою якістю зображення у місцях, віддалених від прямих сонячних променів, але яскравіших, ніж зазвичай, з покращенням перегляду.

      Вдосконалена функція масштабування підтримує коміркову матрицю

      Внутрішня функція масштабування сприяє легкому впровадженню матриці відеостіни без використання дорогого зовнішнього обладнання. Завдяки різним налаштуванням створювати вражаючу відеостіну стало просто.

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      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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