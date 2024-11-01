Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
BDL5585XL/00
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
BDL5585XL LED Display
усього
recurring payment
Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.
Створіть цифрову відеостіну із щонайбільше 150 дисплеїв із налаштуванням 15 x 10 за допомогою послідовного з’єднання DVI. Просто під’єднайте вихідний роз’єм DVI до вхідного роз’єму DVI іншого дисплея, щоб створити найбільш вражаючу відеостіну.
Насолоджуйтеся чудовим однаковим світлом завдяки прямій світлодіодній підсвітці, що забезпечує ще більший коефіцієнт контрастності. Чистіші білі кольори забезпечують ще ширшу колірну гаму, покращуючи передачу кольорів і гарантуючи приємніший перегляд. Завдяки значно нижчому рівню споживання енергії загальне значення TCO також менше.
Керуйте дисплеєм, запускаючи всі робочі команди та відеосигнал за допомогою лише одного кабелю HDMI. Ця унікальна функція значно полегшує і спрощує належне використання й обслуговуванню дисплея. Команди Consumer Electronics Control (CEC) дозволяють неймовірно легко знайти важливу інформацію про Ваш дисплей.
Роз’єм LAN (RJ45) дозволяє легко керувати дисплеєм. Можна налаштувати кожен дисплей або швидко та зручно дізнатися про стан кожного пристрою через з’єднання RJ45.
Насолоджуйтеся чітким зображенням завдяки підтримці роз’ємом для дисплея широкосмугової графіки. Крім передачі відео повної високої чіткості, роз’єм для дисплея передаватиме також аудіо, усуваючи потребу в додаткових кабелях.
Професійні комп’ютери є частиною більшості інформаційних установок. Досить часто вони збільшують загальну глибину дисплея і спричиняють скупчення кабелів. Тому ми розробили цей дисплей із розумною вставкою у задній кришці, що ідеально підходить для встановлення професійних невеликих комп’ютерів. Крім того, система керування кабелями є чудовим рішенням для акуратного розміщення кабелів і професійного вигляду.
Цей дисплей має роздільну здатність Full HD. Сучасна технологія рідкокристалічного екрана пропонує широкоформатну роздільну здатність повної високої чіткості в 1080 послідовних рядків на 1920 пікселів кожен. Це забезпечує найкращу якість зображення для вхідних сигналів високої чіткості на 1080 рядків. Дисплей забезпечує відтворення чудового зображення з послідовною розгорткою без мерехтіння з оптимальною яскравістю та прекрасними кольорами. Таке яскраве та чітке зображення забезпечує покращений перегляд.
Насолоджуйтеся чіткішим зображенням у місцях із більшою зовнішньою яскравістю завдяки панелі 700 ніт. Аудиторія може насолоджуватися кращою якістю зображення у місцях, віддалених від прямих сонячних променів, але яскравіших, ніж зазвичай, з покращенням перегляду.
Внутрішня функція масштабування сприяє легкому впровадженню матриці відеостіни без використання дорогого зовнішнього обладнання. Завдяки різним налаштуванням створювати вражаючу відеостіну стало просто.
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.