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      Signage Solutions BDL5586XH Video Wall Display

      BDL5586XH/00

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      Signage Solutions BDL5586XH Video Wall Display

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      Signage Solutions BDL5586XH Video Wall Display
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      Signage Solutions BDL5586XH Video Wall Display

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      Подбайте про постійне відтворення вмісту за допомогою FailOver

      Подбайте про постійне відтворення вмісту за допомогою FailOver

      Забезпечення постійного відтворення вмісту важливе для вимогливого комерційного застосування. Оскільки виникнення проблем із вмістом малоймовірне, FailOver забезпечує захист вмісту завдяки революційній технології, що відтворює резервний вміст на екрані в разі збою у роботі медіапрогравача. FailOver автоматично спрацьовує, коли виникають проблеми з основним вхідним сигналом. Просто виберіть з’єднання з основним вхідним сигналом та з’єднання з FailOver, і ви готові до миттєвого захисту.

      Створено для роботи в режимі 24/7

      Створено для роботи в режимі 24/7

      Оскільки бізнес ніколи не дрімає, наші інформаційні дисплеї створено для використання у режимі 24/7. Користуючись перевагами відмінних компонентів для забезпечення вищої якості, ви можете розраховувати на постійну надійність цієї лінійки моделей.

      Технологія Full HD LED для яскравого зображення

      Білі світлодіоди – це твердотільні елементи, які швидше засвічуються на повну, сталу яскравість, економлячи час запуску. Світлодіоди не містять ртуті, що забезпечує екологічно безпечну переробку та утилізацію. Світлодіоди дозволяють краще контролювати регулювання яскравості підсвітки РК-екрана, забезпечуючи надзвичайно високий коефіцієнт контрастності. Вони також забезпечують відмінне відтворення кольорів завдяки сталій яскравості по всьому екрану.

      Висока яскравість для чіткішого зображення

      Насолоджуйтеся чіткішим зображенням у місцях із більшою зовнішньою яскравістю завдяки панелі 800 ніт. Аудиторія може насолоджуватися кращою якістю зображення у місцях, віддалених від прямих сонячних променів, але яскравіших, ніж зазвичай, з покращенням перегляду.

      Вдосконалене калібрування кольору

      Наш вдосконалений засіб калібрування кольору забезпечує відтворення однакових кольорів на усіх дисплеях, встановлених у мережі. Цей засіб автоматично налаштовуватиме всі дисплеї для однакового кольору і забезпечення незабутнього перегляду.

      Пакет програмного забезпечення для інтелектуального регулювання

      Керуйте усіма інформаційними дисплеями в мережі за допомогою цього професійного програмного забезпечення, що дозволяє централізовано змінити налаштування дисплея через з’єднання RJ45 або RS232. Інтелектуальне регулювання дозволяє налаштувати відеовхід, змінити параметри кольору, встановити ідентифікаційний номер дисплея під час створення відеостін і, навіть, діагностувати стан кожного дисплея, надаючи можливість керувати дисплеями з одного центрального місця.

      ІЧ передача

      Керуйте всіма дисплеями у інформаційній мережі за допомогою одного пульта дистанційного керування через основний дисплей. Просто та зручно – не потрібно хвилюватися про зміну налаштувань інших дисплеїв під час використання пульта дистанційного керування.

      Робота у вертикальному режимі

      Цей дисплей можна також безпечно й надійно встановити у вертикальному положенні.

      Badge-D2C

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      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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