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      Signage Solutions BDL5588XH Video Wall Display

      BDL5588XH/00

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      Signage Solutions BDL5588XH Video Wall Display

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      Signage Solutions BDL5588XH Video Wall Display
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      Signage Solutions BDL5588XH Video Wall Display

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      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

      CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

      CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

      Керуйте контентом за допомогою функції CMND & Create. Інтерфейс із підтримкою перетягування дозволяє легко публікувати власний контент – чи то оголошення зі спеціальними пропозиціями, чи марковану корпоративну інформацію. Попередньо завантажені шаблони та вбудовані віджети забезпечують миттєвий запуск фотографій, тексту та відео.

      Гніздо OPS забезпечує підключення ПК без кабелів

      Гніздо OPS забезпечує підключення ПК без кабелів

      Підключайте повнофункціональний комп’ютер чи модуль CRD50 на базі Android безпосередньо до професійного дисплея Philips. Гніздо OPS містить усі з’єднання, потрібні для запуску підключеного пристрою, зокрема живлення.

      FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

      FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

      Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.

      Надвузькі рамки (3,5 мм). Для зображення без відволікання уваги

      Надвузькі рамки (3,5 мм). Для зображення без відволікання уваги

      Режим поєднання. Створюйте об’єднані відеостіни 4K будь-якого розміру

      Об’єднуйте два чи більше професійних дисплеїв Philips для створення об’єднаної відеостіни без використання зовнішніх пристроїв. Один гравець контролює вміст, незалежно від того, чи у вас чотири екрана чи 40. Повністю підтримується вміст 4K. І в разі відображення цього вмісту на чотирьох екранах ви отримуєте найкращу поточкову роздільну здатність.

      Додайте потужності обробки Android завдяки додатковому модулю CRD50

      Під’єднайте до професійного дисплея Philips систему на чипі Android (SoC). Додатковий модуль CRD50 – це пристрій OPS, що забезпечує продуктивність Android без використання кабелів. Просто вставте його у гніздо OPS, що містить усі з’єднання, потрібні для запуску модуля (зокрема, живлення).

      Віддалене системне керування через CMND

      Керуйте мережею професійних дисплеїв Philips. CMND дозволяє керувати, оновлювати, обслуговувати та відтворювати вміст за допомогою одного легкого у користуванні інтерфейсу. Від встановлення до щоденної роботи.

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

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