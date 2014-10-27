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BDL5588XH/00
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Signage Solutions BDL5588XH Video Wall Display
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Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.
Керуйте контентом за допомогою функції CMND & Create. Інтерфейс із підтримкою перетягування дозволяє легко публікувати власний контент – чи то оголошення зі спеціальними пропозиціями, чи марковану корпоративну інформацію. Попередньо завантажені шаблони та вбудовані віджети забезпечують миттєвий запуск фотографій, тексту та відео.
Підключайте повнофункціональний комп’ютер чи модуль CRD50 на базі Android безпосередньо до професійного дисплея Philips. Гніздо OPS містить усі з’єднання, потрібні для запуску підключеного пристрою, зокрема живлення.
Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.
Об’єднуйте два чи більше професійних дисплеїв Philips для створення об’єднаної відеостіни без використання зовнішніх пристроїв. Один гравець контролює вміст, незалежно від того, чи у вас чотири екрана чи 40. Повністю підтримується вміст 4K. І в разі відображення цього вмісту на чотирьох екранах ви отримуєте найкращу поточкову роздільну здатність.
Під’єднайте до професійного дисплея Philips систему на чипі Android (SoC). Додатковий модуль CRD50 – це пристрій OPS, що забезпечує продуктивність Android без використання кабелів. Просто вставте його у гніздо OPS, що містить усі з’єднання, потрібні для запуску модуля (зокрема, живлення).
Керуйте мережею професійних дисплеїв Philips. CMND дозволяє керувати, оновлювати, обслуговувати та відтворювати вміст за допомогою одного легкого у користуванні інтерфейсу. Від встановлення до щоденної роботи.
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