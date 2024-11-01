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      Signage Solutions BDL5590VL V-Line Display

      BDL5590VL/00

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Signage Solutions BDL5590VL V-Line Display

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      Signage Solutions BDL5590VL V-Line Display
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      Signage Solutions BDL5590VL V-Line Display

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      Зберігайте і відтворюйте вміст за допомогою внутрішньої пам’яті

      Зберігайте і відтворюйте вміст за допомогою внутрішньої пам’яті

      Зберігайте і відтворюйте вміст за допомогою внутрішньої пам’яті. Завантажте мультимедійний вміст на дисплей і відтворюйте його відразу. Працюючи разом із внутрішнім браузером, пристрій також служить кеш-пам’яттю під час потокової передачі Інтернет-вмісту. У разі виникнення проблем із мережею внутрішня пам’ять продовжуватиме відтворення вмісту шляхом відтворення його кеш-версії, завдяки чому мультимедійний вміст не зникатиме навіть у разі відсутності сигналу мережі.

      Безкоштовна та проста в користуванні система керування вмістом за допомогою SmartCMS

      Безкоштовна та проста в користуванні система керування вмістом за допомогою SmartCMS

      Безкоштовна та проста в користуванні система керування вмістом, яка працює виключно з інформаційними панелями Philips для керування цифровим інформаційним вмістом. За допомогою SmartCMS можна створювати і планувати власний вміст протягом 24 годин щодня. Просто створіть свою мережу та вміст, заплануйте список відтворення і відтворюйте!

      Підключайтесь та керуйте вмістом через хмару за допомогою HTML5

      Підключайтесь та керуйте вмістом через хмару за допомогою HTML5

      Підключайтесь і керуйте вмістом через хмару за допомогою вбудованого браузера HTML5. Розробляйте інформаційний вміст онлайн і підключайте його до дисплея чи до всієї мережі. Просто вставте мережевий кабель RJ45 для підключення до мережі, підключіть дисплей за допомогою спеціальної Url-адреси і відтворюйте вміст із хмари.

      Подбайте про постійне відтворення вмісту за допомогою FailOver

      Подбайте про постійне відтворення вмісту за допомогою FailOver

      Забезпечення постійного відтворення вмісту важливе для вимогливого комерційного застосування. Оскільки виникнення проблем із вмістом малоймовірне, FailOver забезпечує захист вмісту завдяки революційній технології, що відтворює резервний вміст на екрані в разі збою у роботі медіапрогравача. FailOver автоматично спрацьовує, коли виникають проблеми з основним вхідним сигналом. Просто виберіть з’єднання з основним вхідним сигналом та з’єднання з FailOver, і ви готові до миттєвого захисту.

      Додатковий модуль OPS для створення універсального рішення

      Додатковий модуль OPS для створення універсального рішення

      Перетворіть дисплей в універсальне цифрове інформаційне рішення і створіть мережу з’єднаних, розумних та безпечних дисплеїв. Open Pluggable Specification (OPS) – це гніздо промислового стандарту, до якого можна додати OPS-стандартизований медіапрогравач. Це бездротове рішення дозволяє встановлювати, використовувати або підтримувати апаратне забезпечення, коли це потрібно.

      Плануйте, що забажаєте і коли забажаєте, завдяки SmartPlayer

      Плануйте, що забажаєте і коли забажаєте, завдяки SmartPlayer

      Перетворіть USB-накопичувач на справді бюджетний цифровий інформаційний пристрій. Просто збережіть вміст (відео, аудіо, зображення) на USB-накопичувач і вставте його в дисплей. Створюйте список відтворення і плануйте вміст за допомогою екранного меню, а потім насолоджуйтеся власними списками відтворення у будь-який час та будь-де.

      Висока яскравість для чіткішого зображення

      Насолоджуйтеся чіткішим зображенням у місцях із більшою зовнішньою яскравістю завдяки панелі 700 ніт. Аудиторія може насолоджуватися кращою якістю зображення у місцях, віддалених від прямих сонячних променів, але яскравіших, ніж зазвичай, з покращенням перегляду.

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      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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