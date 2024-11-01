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      Signage Solutions BDL6526QT Multi-Touch Display

      BDL6526QT/00

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Signage Solutions BDL6526QT Multi-Touch Display

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      Signage Solutions BDL6526QT Multi-Touch Display
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      Signage Solutions BDL6526QT Multi-Touch Display

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      Насолоджуйтеся вражаючою інтерактивністю завдяки справжньому мультисенсорному екрану

      Насолоджуйтеся вражаючою інтерактивністю завдяки справжньому мультисенсорному екрану

      Завдяки вбудованій сенсорній технології тепер доступний цілком новий рівень взаємодії. Більша гнучкість та оптимальне одночасне сенсорне функціонування у поєднанні з відмінною оперативністю забезпечують неперевершену взаємодії з користувачем. Мультисенсорні дисплеї підтримують автоматичне розпізнавання дотику. USB-роз’єм відповідає класу HID, забезпечуючи справжнє функціонування "plug-and-play" ("підключіть та користуйтеся").

      Додатковий модуль OPS для створення універсального рішення

      Додатковий модуль OPS для створення універсального рішення

      Перетворіть дисплей в універсальне цифрове інформаційне рішення і створіть мережу з’єднаних, розумних та безпечних дисплеїв. Open Pluggable Specification (OPS) – це гніздо промислового стандарту, до якого можна додати OPS-стандартизований медіапрогравач. Це бездротове рішення дозволяє встановлювати, використовувати або підтримувати апаратне забезпечення, коли це потрібно.

      SmartPower для економії енергії

      SmartPower для економії енергії

      Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.

      Керуйте мережею дистанційно за допомогою SmartControl

      Керуйте мережею дистанційно за допомогою SmartControl

      Система SmartControl дозволяє дистанційно керувати мережею дисплеїв за допомогою кабелів RJ45 та RS232C. Легко встановлюйте всі точні налаштування дисплеїв, зокрема роздільну здатність, яскравість, контрастність та клонування налаштувань у всій мережі.

      Технологія Full HD LED створює неперевершені зображення з неймовірною контрастністю

      Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Чіткі деталі зображення у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами створюють справді реалістичне зображення.

      Сумісність з усіма провідними операційними системами

      Наші сенсорні дисплеї не залежать від програмного забезпечення і підтримують Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS і Linux.

      Badge-D2C

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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