MultiView 4K для 4 систем на одному екрані

Функція Philips MultiView на цьому великому дисплеї 4K UHD дозволяє мати до чотирьох систем у якості Full HD на одному екрані. Ви можете використовувати режим "зображення біля зображення" (PbP) для моніторингу чотирьох систем на одному екрані (для кімнат керування чи безпеки). Або у разі використання кількох пристроїв, наприклад двох ноутбуків поруч одночасно, що робить співпрацю продуктивнішою. А в режимі "картинка в картинці" (PiP) можна, наприклад, переглядати футбольний канал у прямому ефірі з телеприставки під час роботи на комп’ютері.