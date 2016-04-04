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      Brilliance BDM4350UC 4K Ultra HD LCD display

      BDM4350UC/00

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      Brilliance BDM4350UC 4K Ultra HD LCD display

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      Brilliance BDM4350UC 4K Ultra HD LCD display
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      Brilliance BDM4350UC 4K Ultra HD LCD display

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      Роздільна здатність UltraClear 4K UHD (3840x2160) для точності

      Роздільна здатність UltraClear 4K UHD (3840x2160) для точності

      Ці дисплеї Philips використовують високоефективні панелі для відтворення зображень UltraClear із роздільною здатністю 4K UHD (3840 x 2160). Ким би ви не були – професіоналом, якому потрібні надзвичайно детальні зображення для рішень CAD і який використовує програми для 3D-графіки, чи фінансистом, який працює з величезними таблицями, – дисплеї Philips оживлять зображення та графіку.

      Світлодіодна технологія широкого кута огляду IPS для точності зображення і кольорів

      Світлодіодна технологія широкого кута огляду IPS для точності зображення і кольорів

      Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чіткі зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та вебсторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.

      MultiView 4K для 4 систем на одному екрані

      MultiView 4K для 4 систем на одному екрані

      Функція Philips MultiView на цьому великому дисплеї 4K UHD дозволяє мати до чотирьох систем у якості Full HD на одному екрані. Ви можете використовувати режим "зображення біля зображення" (PbP) для моніторингу чотирьох систем на одному екрані (для кімнат керування чи безпеки). Або у разі використання кількох пристроїв, наприклад двох ноутбуків поруч одночасно, що робить співпрацю продуктивнішою. А в режимі "картинка в картинці" (PiP) можна, наприклад, переглядати футбольний канал у прямому ефірі з телеприставки під час роботи на комп’ютері.

      SmartUniformity для стабільного зображення

      SmartUniformity для стабільного зображення

      Коливання яскравості та кольору на РК-екранах є звичайним явищем. Режим Philips SmartUniformity передає точне зображення з точки зору яскравості; це особливо важливо для роботи з фотографіями, дизайну та друку. Колориметрія оцінює точність кольорів, тому в цьому режимі відбувається калібрування для досягнення середньої однорідності яскравості на рівні не менше 95%. Вибір цього режиму забезпечує відтворення однорідного і точного зображення.

      Установки SmartImage для оптимізованих параметрів зображення

      Установки SmartImage для оптимізованих параметрів зображення

      SmartImage – це ексклюзивна найсучасніша технологія Philips, що аналізує відображуваний на екрані вміст та забезпечує оптимізоване відтворення зображення. Цей зручний користувацький інтерфейс дозволяє вибирати різні режими (наприклад, "Офіс", "Фото", "Фільм", "Гра", "Економія енергії" тощо) відповідно від застосування. Залежно від вибору режиму SmartImage динамічно оптимізує контрастність, насиченість кольорів та чіткість зображення та відео для найкращого відтворення. А спеціальний економний режим пропонує значну економію електроенергії. Усе це у реальному часі натисненням однієї кнопки!

      Технологія MHL для відтворення вмісту мобільного пристрою на великому екрані

      Технологія MHL для відтворення вмісту мобільного пристрою на великому екрані

      Mobile High Definition Link (MHL) – це інтерфейс для мобільних аудіовідео пристроїв для безпосереднього підключення мобільних телефонів чи інших портативних пристроїв до дисплеїв високої роздільної здатності. За допомогою додаткового кабелю MHL можна легко під’єднати сумісний MHL-пристрій до цього великого MHL-дисплею Philips і переглядати яскраве відео якості HD із повністю цифровим звуком. Тепер можна не лише насолоджуватися мобільними іграми, переглядати фотографії, фільми чи інші додатки на цьому великому екрані, а й одночасно заряджати мобільний пристрій, щоб завжди мати достатньо заряду енергії.

      Тонка рамка для стильного вигляду

      Тонка рамка додає стильного вигляду інформаційному дисплею, що чудово доповнює будь-яке середовище. Крім того, такий дизайн робить дисплей ідеальним для відеостін із комірковою матрицею.

      Потужні динаміки 7 Вт для відтворення вмісту

      Пара високоякісних стереодинаміків вбудована в дисплей. Залежно від моделі та дизайну динаміки можуть бути помітні в разі їх розташування у передній частині або непомітні в разі розташування у нижній, верхній або задній частинах пристрою.

      Концентратор USB 3.0 для зручного доступу та швидкого заряджання

      Надшвидкий USB 3.0 використовує швидкість передачі 5,0 Гбіт/с, а це практично в десять разів швидше порівняно зі стандартним USB 2.0, тож час передачі даних значно менший для економії вашого часу та грошей. Завдяки вищій пропускній здатності, надзвичайній швидкості передачі даних, покращеному керуванню споживанням енергії та винятковій загальній ефективності USB 3.0 визначає найновіший загальний стандарт, який дає змогу використовувати накопичувачі великої ємності. Тепер немає потреби чекати, поки заряджаються пристрої. Нова функція FastCharge дозволяє швидко заряджати пристрої та вирушати в дорогу. Крім того, USB 3.0 також сумісний у зворотному порядку із пристроями USB 2.0.

      SmartConnect із з’єднаннями DisplayPort, HDMI та VGA

      Ці дисплеї Philips оснащено різноманітними найвдосконаленішими роз’ємами, такими як VGA, DisplayPort, універсальний роз’єм HDMI, що дозволяє насолоджуватися нестисненим відео- й аудіовмістом високої роздільної здатності. Тепер нове з’єднання DisplayPort та HDMI 2.0 забезпечує повну роздільну здатність 4K при 60 Гц для плавного зображення. USB-роз’єми забезпечують надшвидку передачу даних, пропонуючи глобальне з’єднання. Незалежно від джерела, яке використовується, Ви можете бути впевнені, що цей дисплей Philips не втратить актуальності найближчим часом!

      Кріплення VESA забезпечує ідеальне налаштування

      Кріплення VESA гарантує сумісність із сотнями інноваційних рішень для кріплення.

      Нульове споживання енергії завдяки перемикачу 0 Вт

      Злегка натиснувши на перемикач 0 Вт, який зручно розміщений позаду, ви можете повністю відключити монітор від мережі змінного струму. Результат – наднизьке споживання енергії та ще менше викидів вуглекислого газу.

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