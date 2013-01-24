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    Philips Sonicare ProResults

    Стандартні насадки для звукової зубної щітки

    HX6014/07
    Sonicare
    Загальна оцінка / 5
    Sonicare
    • Бездоганна ефективність.* Гарантована якість. Бездоганна ефективність.* Гарантована якість. Бездоганна ефективність.* Гарантована якість.
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      Philips Sonicare ProResults Стандартні насадки для звукової зубної щітки

      HX6014/07
      Загальна оцінка / 5

      Бездоганна ефективність.* Гарантована якість.

      Будучи одними з наших найкращих насадок для щітки, Philips Sonicare ProResults – це ідеальне рішення для усіх користувачів Sonicare, яким просто потрібне справжнє чищення Sonicare за неймовірною ціною. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Philips Sonicare ProResults Стандартні насадки для звукової зубної щітки

      Бездоганна ефективність.* Гарантована якість.

      Будучи одними з наших найкращих насадок для щітки, Philips Sonicare ProResults – це ідеальне рішення для усіх користувачів Sonicare, яким просто потрібне справжнє чищення Sonicare за неймовірною ціною. Переглянути усі переваги

      Бездоганна ефективність.* Гарантована якість.

      Будучи одними з наших найкращих насадок для щітки, Philips Sonicare ProResults – це ідеальне рішення для усіх користувачів Sonicare, яким просто потрібне справжнє чищення Sonicare за неймовірною ціною. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Philips Sonicare ProResults Стандартні насадки для звукової зубної щітки

      Бездоганна ефективність.* Гарантована якість.

      Будучи одними з наших найкращих насадок для щітки, Philips Sonicare ProResults – це ідеальне рішення для усіх користувачів Sonicare, яким просто потрібне справжнє чищення Sonicare за неймовірною ціною. Переглянути усі переваги

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        ProResults

        ProResults

        Стандартні насадки для звукової зубної щітки

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Бездоганна ефективність.* Гарантована якість.

        Бездоганна ефективність за чудовою ціною

        • 4 шт. в упаковці
        • Стандартний розмір
        • Знімні
        • Комплексне чищення
        Оптимізована ефективність Philips Sonicare

        Оптимізована ефективність Philips Sonicare

        Ця насадка для зубної щітки Philips Sonicare повторює форму зубів і чистить важкодоступні місця.

        Усуває до 2 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

        Усуває до 2 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

        Ця насадка для щітки усуває до 2 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

        Підходить для будь-якої зубної щітки із знімною насадкою Philips Sonicare

        Підходить для будь-якої зубної щітки із знімною насадкою Philips Sonicare

        Ця насадка для щітки встановлюється на ручку щітки для безпечної фіксації та легкого догляду й чищення. Вона підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім PowerUp Battery та Essence.

        Складова кращого догляду за ротовою порожниною

        Складова кращого догляду за ротовою порожниною

        Як і всі оригінальні насадки для щіток Philips Sonicare, ця насадка для щітки безпечна для зубів та ясен. Перевірено якість кожної насадки для щітки для виняткової роботи та надійності.

        Щетинки-індикатори забезпечують найефективніше чищення

        Щетинки-індикатори забезпечують найефективніше чищення

        Не завжди помітно, але насадки для щітки втрачають жорсткість і поступово зношуються. Наші блакитні щетинки-індикатори стають білими, повідомляючи про необхідність заміни. Для забезпечення оптимальних результатів заміняйте насадку для щітки кожні три місяці.

        Технічні характеристики

        • Елементи в комплекті

          Насадки для щітки
          4 стандартні ProResults

        • Сумісність

          Система насадок для щітки
          Знімні
          Підходять для цих моделей
          • HealthyWhite+
          • 2 Series plaque control
          • 3 Series gum health
          • DiamondClean
          • EasyClean
          • FlexCare
          • FlexCare Platinum
          • FlexCare+
          • for Kids
          • HealthyWhite

        • Конструкція та покриття

          Жорсткість щетинок
          Середній
          Колір
          Білий
          Щетинки-індикатори
          Блакитний колір щетинок зникає
          Розмір
          Стандартний

        • Переваги для здоров’я

          Видалення нальоту
          Усуває до 2 разів більше нальоту*

        • Якість та функціональність

          Заміна
          Кожні 3 місяці
          Перевірено
          для оптимального використання

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            • у порівнянні зі звичайною зубною щіткою

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