Щетинки-індикатори забезпечують найефективніше чищення

Не завжди помітно, але насадки для щітки втрачають жорсткість і поступово зношуються. Наші блакитні щетинки-індикатори стають білими, повідомляючи про необхідність заміни. Для забезпечення оптимальних результатів заміняйте насадку для щітки кожні три місяці.