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    Philips Sonicare For Kids

    Компактні насадки для звукової зубної щітки

    HX6032/33
    Sonicare
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Sonicare
    • Чудове чищення за лічені секунди.* Чудове чищення за лічені секунди.* Чудове чищення за лічені секунди.*
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      Philips Sonicare For Kids Компактні насадки для звукової зубної щітки

      HX6032/33
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Чудове чищення за лічені секунди.*

      Насадка для зубної щітки Sonicare For Kids ідеально підходить для маленьких ротиків із зубами, що ростуть. Вона працює виключно із зубною щіткою For Kids з акумуляторним живленням, гарантуючи безпечне та приємніше використання, яке подобається дітям і допомагає виробити звичку. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Philips Sonicare For Kids Компактні насадки для звукової зубної щітки

      Чудове чищення за лічені секунди.*

      Насадка для зубної щітки Sonicare For Kids ідеально підходить для маленьких ротиків із зубами, що ростуть. Вона працює виключно із зубною щіткою For Kids з акумуляторним живленням, гарантуючи безпечне та приємніше використання, яке подобається дітям і допомагає виробити звичку. Переглянути усі переваги

      Чудове чищення за лічені секунди.*

      Насадка для зубної щітки Sonicare For Kids ідеально підходить для маленьких ротиків із зубами, що ростуть. Вона працює виключно із зубною щіткою For Kids з акумуляторним живленням, гарантуючи безпечне та приємніше використання, яке подобається дітям і допомагає виробити звичку. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Philips Sonicare For Kids Компактні насадки для звукової зубної щітки

      Чудове чищення за лічені секунди.*

      Насадка для зубної щітки Sonicare For Kids ідеально підходить для маленьких ротиків із зубами, що ростуть. Вона працює виключно із зубною щіткою For Kids з акумуляторним живленням, гарантуючи безпечне та приємніше використання, яке подобається дітям і допомагає виробити звичку. Переглянути усі переваги

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        For Kids

        For Kids

        Компактні насадки для звукової зубної щітки

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Чудове чищення за лічені секунди.*

        Чистить і захищає усмішки дітей віком від 3 років

        • 2 шт. в упаковці
        • Компактний розмір
        • Знімні
        • Чищення, що підходить для дітей
        Від 3 років

        Від 3 років

        Стандартна насадка для зубної щітки Philips Sonicare For Kids повторює форму зубів дитини віком від 3 років і має м’які щетинки для лагідного чищення. На задній частині насадки для щітки знаходиться гумова накладка для більш безпечного, приємного чищення. Також доступний більший, стандартний розмір для дітей віком від 7 років.

        Чудове чищення з кожною секундою

        Чудове чищення з кожною секундою

        Наша звукова сила забезпечує максимальну ефективність за короткий проміжок часу, протягом якого дитина чистить зуби. Вона допомагає виробити здорові звички та вдосконалити техніку чищення зубів.

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

        Підходить для будь-якої зубної щітки із знімною насадкою Philips Sonicare

        Підходить для будь-якої зубної щітки із знімною насадкою Philips Sonicare

        Насадки для щітки Philips Sonicare For Kids можна встановлювати на ручку щітки і знімати для надійної фіксації та легкого догляду й чищення.

        Складова кращого догляду за ротовою порожниною

        Складова кращого догляду за ротовою порожниною

        Як і всі оригінальні насадки для щіток Philips Sonicare, ця насадка для щітки безпечна для зубів та ясен. Перевірено якість кожної насадки для щітки для виняткової роботи та надійності.

        Технічні характеристики

        • Елементи в комплекті

          Насадки для щітки
          2 компактні Sonicare for Kids

        • Сумісність

          Система насадок для щітки
          Знімні
          Підходять для цих моделей
          • HealthyWhite+
          • for Kids

        • Конструкція та покриття

          Жорсткість щетинок
          Середній
          Колір
          Блакитний
          Розмір
          Компактний
          Матеріал насадки для щітки
          Не містить BPA

        • Переваги для здоров’я

          Видалення нальоту
          Допомагає видалити наліт

        • Якість та функціональність

          Заміна
          Кожні 3 місяці
          Перевірено
          для оптимального використання

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            • у порівнянні зі звичайною зубною щіткою

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