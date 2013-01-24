Надзвичайно делікатне чищення. Надзвичайна м’якість.
Насадка для зубної щітки Philips Sonicare S Sensitive ідеально підходить для тих, хто хоче позбутися болю через чутливі зуби та ясна. Ви отримаєте ефективне чищення, що не травмує Ваші ясна. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайно делікатне чищення. Надзвичайна м’якість.
Насадка для зубної щітки Philips Sonicare S Sensitive ідеально підходить для тих, хто хоче позбутися болю через чутливі зуби та ясна. Ви отримаєте ефективне чищення, що не травмує Ваші ясна. Переглянути усі переваги
Надзвичайно делікатне чищення. Надзвичайна м’якість.
Насадка для зубної щітки Philips Sonicare S Sensitive ідеально підходить для тих, хто хоче позбутися болю через чутливі зуби та ясна. Ви отримаєте ефективне чищення, що не травмує Ваші ясна. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайно делікатне чищення. Надзвичайна м’якість.
Насадка для зубної щітки Philips Sonicare S Sensitive ідеально підходить для тих, хто хоче позбутися болю через чутливі зуби та ясна. Ви отримаєте ефективне чищення, що не травмує Ваші ясна. Переглянути усі переваги
Клінічно доведено, що щільні високоякісні щетинки усувають більше нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою
Ця насадка для щітки Philips Sonicare Sensitive має надзвичайно м’які щетинки для дбайливого, ефективного чищення. А вигнуті щетинки повторюють форму зубів для надзвичайно делікатного чищення. В наявності також менший, компактний розмір для точного чищення.
Насадка для щітки Sensitive ідеально підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім PowerUp Battery та Essence. Просто встановіть та зніміть її для легкої заміни та чищення.
Насадка для щітки стає менш ефективною після 3-х місяців її використання, однак про це буде повідомлено. Просто відстежуйте стан синіх змінних щетинок: коли вони стануть білими, настав час для нової насадки для щітки.
Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.
Сумісність
Конструкція та покриття
Елементи в комплекті
Якість та функціональність
Переваги для здоров’я