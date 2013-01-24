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Philips Sonicare DiamondClean

Компактні насадки для звукової зубної щітки

HX6074/07
Sonicare
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Загальна оцінка / 5
Sonicare
  • Досконале чищення.* Біліші зуби. Досконале чищення.* Біліші зуби. Досконале чищення.* Біліші зуби.
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    Philips Sonicare DiamondClean Компактні насадки для звукової зубної щітки

    HX6074/07
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Досконале чищення.* Біліші зуби.

    Насадка для зубної щітки DiamondClean ідеально підходить для тих, хто хоче вийти за межі ретельного чищення, щоб усунути поверхневі плями для сяючої, білосніжної усмішки. Ця насадка для щітки також чудово підходить для збереження білизни між процедурами професійного відбілювання. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Philips Sonicare DiamondClean Компактні насадки для звукової зубної щітки

    Досконале чищення.* Біліші зуби.

    Насадка для зубної щітки DiamondClean ідеально підходить для тих, хто хоче вийти за межі ретельного чищення, щоб усунути поверхневі плями для сяючої, білосніжної усмішки. Ця насадка для щітки також чудово підходить для збереження білизни між процедурами професійного відбілювання. Переглянути усі переваги

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      Досконале чищення.* Біліші зуби.

      Ретельне чищення для усунення пігментації і відбілювання зубів

      • 4 шт. в упаковці
      • Компактний розмір
      • Знімні
      • Досконале чищення, біліші зуби
      Біліші зуби лише за один тиждень

      Біліші зуби лише за один тиждень

      Насадка для зубної щітки Philips Sonicare DiamondClean усуває до 100% більше пігментації для біліших зубів лише за 7 днів.

      Ромбоподібні щетинки роблять Ваші зуби на 100% білішими за 1 тиждень

      Ромбоподібні щетинки роблять Ваші зуби на 100% білішими за 1 тиждень

      Спеціальна ромбоподібна ділянка з густих щетинок на насадці DiamondClean усуває поверхневі плями від їжі та напоїв. Ви помітите до 100%* білішу посмішку лише за 7 днів.

      Створено для максимальних звукових коливань

      Створено для максимальних звукових коливань

      Насадки Philips Sonicare – важлива складова нашої основної технології високочастотних коливань щітки з великою амплітудою (понад 31 000 коливань щітки на хвилину). Наша незрівнянна звукова технологія передає імпульси від ручки до кінчика насадки для щітки. Це звукове коливання забезпечує динамічний рух рідини, що гарантує її потрапляння глибоко між зуби та вздовж лінії ясен для бездоганного, але лагідного чищення.

      Підходить для будь-якої зубної щітки із знімною насадкою Philips Sonicare

      Підходить для будь-якої зубної щітки із знімною насадкою Philips Sonicare

      Ця насадка для щітки встановлюється на ручку щітки для безпечної фіксації та легкого догляду й чищення. Вона підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім PowerUp Battery та Essence.

      Складова кращого догляду за ротовою порожниною

      Складова кращого догляду за ротовою порожниною

      Як і всі оригінальні насадки для щіток Philips Sonicare, ця насадка для щітки безпечна для зубів та ясен. Перевірено якість кожної насадки для щітки для виняткової роботи та надійності.

      Щетинки-індикатори забезпечують найефективніше чищення

      Щетинки-індикатори забезпечують найефективніше чищення

      Не завжди помітно, але насадки для щітки втрачають жорсткість і поступово зношуються. Наші блакитні щетинки-індикатори стають білими, повідомляючи про необхідність заміни. Для забезпечення оптимальних результатів заміняйте насадку для щітки кожні три місяці.

      Технічні характеристики

      • Елементи в комплекті

        Насадки для щітки
        4 DiamondClean compact

      • Конструкція та покриття

        Жорсткість щетинок
        Середній
        Колір
        Білий
        Щетинки-індикатори
        Блакитний колір щетинок зникає
        Розмір
        Компактний

      • Переваги для здоров’я

        Здоров’я ясен
        Допомагає покращити здоров’я ясен
        Видалення нальоту
        Допомагає видалити наліт
        Відбілювання
        Біліші зуби лише за один тиждень

      • Якість та функціональність

        Заміна
        Кожні 3 місяці
        Перевірено
        для оптимального використання

      • Сумісність

        Система насадок для щітки
        Знімні
        Підходять для цих моделей
        • HealthyWhite+
        • 2 Series plaque control
        • 3 Series gum health
        • DiamondClean
        • EasyClean
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare+
        • for Kids
        • HealthyWhite

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          • у порівнянні зі звичайною зубною щіткою