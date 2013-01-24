Звукова сила оптимізує розпорядок дня дитини
Philips Sonicare For Kids – це електрична зубна щітка для дітей віком від 7 років. Вона забезпечує максимальне усунення нальоту, пропонує звукову технологію, різноманітні наліпки та навчальні засоби для завжди цікавого правильного чищення. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Звукова сила оптимізує розпорядок дня дитини
Philips Sonicare For Kids – це електрична зубна щітка для дітей віком від 7 років. Вона забезпечує максимальне усунення нальоту, пропонує звукову технологію, різноманітні наліпки та навчальні засоби для завжди цікавого правильного чищення. Переглянути усі переваги
Звукова сила оптимізує розпорядок дня дитини
Philips Sonicare For Kids – це електрична зубна щітка для дітей віком від 7 років. Вона забезпечує максимальне усунення нальоту, пропонує звукову технологію, різноманітні наліпки та навчальні засоби для завжди цікавого правильного чищення. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Звукова сила оптимізує розпорядок дня дитини
Philips Sonicare For Kids – це електрична зубна щітка для дітей віком від 7 років. Вона забезпечує максимальне усунення нальоту, пропонує звукову технологію, різноманітні наліпки та навчальні засоби для завжди цікавого правильного чищення. Переглянути усі переваги
Ця електрична зубна щітка Philips Sonicare має насадки для щітки двох розмірів, які спеціально створено для лагідного чищення і захисту зубів під час росту
Щоб допомогти дітям звикнути до правильного чищення, ця електрична зубна щітка повільно збільшує тривалість чищення упродовж 90 днів до досягнення рекомендованого стоматологами чищення протягом 2 хвилин для природного вироблення здорових звичок.
Ця потужна зубна щітка з 2 режимами потужності, які підходять для дітей, забезпечує правильне чищення відповідно до віку; режим низької інтенсивності для молодших дітей та режим високої інтенсивності для старших дітей.
Дозволяє кожній дитині персоналізувати власну щітку.
Philips Sonicare For Kids усуває до 75% більше нальоту, ніж звичайні зубні щітки*
Ергономічна форма для самостійного правильного чищення
Унікальне динамічне чищення, що лагідно й ефективно глибоко досягає між зубами та вздовж лінії ясен.
91% батьків-стоматологів обирають Philips Sonicare For Kids для своїх дітей****
Гумову насадку цієї електричної зубної щітки створено для захисту зубів, що ростуть
Стійка ручка дозволяє дітям зберігати зубну щітку у вертикальному положенні та наносити на неї пасту, поклавши горизонтально.
Режими
Елементи в комплекті
Конструкція та покриття
Ефективність чищення
Простота у користуванні
Технічні характеристики
Потужність
Обслуговування