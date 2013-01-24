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Philips Sonicare EasyClean

Звукова електрична зубна щітка

HX6511/50
Sonicare
Загальна оцінка / 5
Sonicare
  • Краще усунення нальоту Краще усунення нальоту Краще усунення нальоту
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    Philips Sonicare EasyClean Звукова електрична зубна щітка

    HX6511/50
    Загальна оцінка / 5

    Краще усунення нальоту

    Унікальне динамічне чищення електричної зубної щітки Philips Sonicare лагідно й ефективно глибоко досягає між зубами та вздовж лінії ясен. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Philips Sonicare EasyClean Звукова електрична зубна щітка

    Краще усунення нальоту

    Унікальне динамічне чищення електричної зубної щітки Philips Sonicare лагідно й ефективно глибоко досягає між зубами та вздовж лінії ясен. Переглянути усі переваги

    Краще усунення нальоту

    Унікальне динамічне чищення електричної зубної щітки Philips Sonicare лагідно й ефективно глибоко досягає між зубами та вздовж лінії ясен. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Philips Sonicare EasyClean Звукова електрична зубна щітка

    Краще усунення нальоту

    Унікальне динамічне чищення електричної зубної щітки Philips Sonicare лагідно й ефективно глибоко досягає між зубами та вздовж лінії ясен. Переглянути усі переваги

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      Краще усунення нальоту

      Перейти від звичайної зубної щітки – легко

      • 1 режим
      • 1 насадка для щітки
      Усуває до 2 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

      Усуває до 2 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

      Запатентована звукова технологія усуває до 2 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка.

      Зубна щітка Philips Sonicare допомагає відбілити зуби

      Зубна щітка Philips Sonicare допомагає відбілити зуби

      Ця електрична зубна щітка Philips Sonicare допомагає усунути та зменшити пігментацію на зубах для яскравішої усмішки.

      Таймери допоможуть ретельно почистити зуби за 2 хвилини

      Таймери допоможуть ретельно почистити зуби за 2 хвилини

      Для ретельного чищення зубів потрібно всього 2 хвилини. Наш QuadPacer повідомить, коли Ви достатньо часу будете чистити ту чи іншу ділянку зубів, а SmarTimer подасть сигнал, коли загальний час чищення закінчиться. Разом вони допоможуть щоразу чистити зуби саме стільки, скільки потрібно.

      Чудовий спосіб звикнути до нової зубної щітки

      Чудовий спосіб звикнути до нової зубної щітки

      Початок чогось нового завжди вимагає звикання. Тому наша проста стартова програма дає можливість поступово та обережно нарощувати інтенсивність чищення впродовж перших 14 разів використання нової зубної щітки.

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

      Безпечна та лагідна на чутливих ділянках, ортодонтичних конструкціях та полікованих зубах

      Безпечна та лагідна на чутливих ділянках, ортодонтичних конструкціях та полікованих зубах

      Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним: наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, пломб, коронок, вінірів і допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин та покращити стан ясен.

      Технічні характеристики

      • Режими

        Чищення
        Для виняткового щоденного чищення

      • Елементи в комплекті

        Ручка
        1 EasyClean
        Насадка для щітки
        1 C1 ProResults standard
        Зарядний пристрій
        1

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Блакитно-зелений

      • Ефективність чищення

        Ефективність
        Усуває до 2 разів більше нальоту*
        Переваги для здоров’я
        Допомагає покращити здоров’я ясен
        Таймер
        SmarTimer та Quadpacer

      • Простота у користуванні

        Система насадок для щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Час чищення
        До 2 тижнів
        Індикатор батареї
        Індикатор показує стан батареї
        Ручка
        Тонка ергономічна конструкція

      • Технічні характеристики

        Батарея
        Можна заряджати
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        До 2 тижнів

      • Потужність

        Напруга
        110–220 В

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки обмеженої гарантії

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          • *у разі використання двічі на день протягом двох хвилин у режимі чищення
          • у порівнянні зі звичайною зубною щіткою