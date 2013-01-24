Краще усунення нальоту
Унікальне динамічне чищення електричної зубної щітки Philips Sonicare лагідно й ефективно глибоко досягає між зубами та вздовж лінії ясен. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Краще усунення нальоту
Унікальне динамічне чищення електричної зубної щітки Philips Sonicare лагідно й ефективно глибоко досягає між зубами та вздовж лінії ясен. Переглянути усі переваги
Краще усунення нальоту
Унікальне динамічне чищення електричної зубної щітки Philips Sonicare лагідно й ефективно глибоко досягає між зубами та вздовж лінії ясен. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Краще усунення нальоту
Унікальне динамічне чищення електричної зубної щітки Philips Sonicare лагідно й ефективно глибоко досягає між зубами та вздовж лінії ясен. Переглянути усі переваги
Запатентована звукова технологія усуває до 2 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка.
Ця електрична зубна щітка Philips Sonicare допомагає усунути та зменшити пігментацію на зубах для яскравішої усмішки.
Для ретельного чищення зубів потрібно всього 2 хвилини. Наш QuadPacer повідомить, коли Ви достатньо часу будете чистити ту чи іншу ділянку зубів, а SmarTimer подасть сигнал, коли загальний час чищення закінчиться. Разом вони допоможуть щоразу чистити зуби саме стільки, скільки потрібно.
Початок чогось нового завжди вимагає звикання. Тому наша проста стартова програма дає можливість поступово та обережно нарощувати інтенсивність чищення впродовж перших 14 разів використання нової зубної щітки.
Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.
Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним: наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, пломб, коронок, вінірів і допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин та покращити стан ясен.
Режими
Елементи в комплекті
Конструкція та покриття
Ефективність чищення
Простота у користуванні
Технічні характеристики
Потужність
Обслуговування