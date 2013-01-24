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Philips Sonicare HealthyWhite

Звукова електрична зубна щітка

HX6711/02
Sonicare
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Загальна оцінка / 5
Sonicare
  • Біліші, здоровіші зуби Біліші, здоровіші зуби Біліші, здоровіші зуби
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    Philips Sonicare HealthyWhite Звукова електрична зубна щітка

    HX6711/02
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Біліші, здоровіші зуби

    Усім подобається яскрава біла усмішка. Покажіть природну білизну своїх зубів. Доведено, що електрична зубна щітка Sonicare HealthyWhite HX6711/02 усуває щоденну пігментацію лише за два тижні завдяки режиму чищення з відбілюванням. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Philips Sonicare HealthyWhite Звукова електрична зубна щітка

    Біліші, здоровіші зуби

    Усім подобається яскрава біла усмішка. Покажіть природну білизну своїх зубів. Доведено, що електрична зубна щітка Sonicare HealthyWhite HX6711/02 усуває щоденну пігментацію лише за два тижні завдяки режиму чищення з відбілюванням. Переглянути усі переваги

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      Біліші, здоровіші зуби

      Неперевершена зубна щітка для біліших зубів

      • 2 режими
      • 1 насадка для щітки
      Динамічне чищення Sonicare забезпечує потрапляння рідини глибоко між зуби

      Динамічне чищення Sonicare забезпечує потрапляння рідини глибоко між зуби

      Унікальне динамічне чищення електричної зубної щітки Philips Sonicare лагідно й ефективно глибоко досягає між зубами та вздовж лінії ясен.

      Двохвилинний таймер допомагає досягнути рекомендованої тривалості чищення

      Двохвилинний таймер допомагає досягнути рекомендованої тривалості чищення

      2-хвилинний таймер на цій електричній зубній щітці Philips Sonicare допомагає досягнути рекомендованої стоматологами тривалості чищення зубів

      Таймер часового інтервалу Quadpacer сприяє ретельному чищенню

      Таймер часового інтервалу Quadpacer сприяє ретельному чищенню

      30-секундний таймер часового інтервалу повідомляє про завершення чищення кожного сектора у роті та необхідність рухатися далі, що забезпечує послідовніше чищення зубів

      Програма "Легкий старт" для адаптації до використання Sonicare

      Програма "Легкий старт" для адаптації до використання Sonicare

      Поступово підвищує потужність протягом перших 14 чищень, щоб Ви могли звикнути до чищення за допомогою електричної зубної щітки Philips Sonicare

      Режим чищення з відбілюванням: усунення пігментації підтверджено

      Режим чищення з відбілюванням: усунення пігментації підтверджено

      2 хвилини роботи в режимі чищення та додаткові 30 секунд роботи в режимі відбілювання для зосередження на видимих передніх зубах. Усуває щоденну пігментацію, наприклад від кави, чаю, тютюну та червоного вина. Відбілює зуби на 2 тони лише за 2 тижні.*

      Зубна щітка Philips Sonicare допомагає відбілити зуби

      Зубна щітка Philips Sonicare допомагає відбілити зуби

      Ця електрична зубна щітка Philips Sonicare допомагає усунути та зменшити пігментацію на зубах для яскравішої усмішки.

      Усуває до 2 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

      Усуває до 2 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

      Запатентована звукова технологія усуває до 2 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка.

      Технічні характеристики

      • Режими

        Чищення
        Для виняткового щоденного чищення
        Чищення з відбілюванням
        2 хв. чищення + 30 сек. відбілювання

      • Елементи в комплекті

        Ручки щітки
        1 HealthyWhite
        Насадки для щітки
        1 стандартна ProResults
        Зарядний пристрій
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      • Конструкція та покриття

        Колір
        Блакитно-зелений

      • Ефективність чищення

        Швидкість
        До 62 000 рухів щітки/хв.
        Ефективність
        Усуває до 90% пігментації*
        Переваги для здоров’я
        Допомагає покращити здоров’я ясен
        Переваги відбілювання
        Відбілює зуби на 2 тони
        Таймер
        SmarTimer та Quadpacer

      • Простота у користуванні

        Система насадок для щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Час чищення
        До 3 тижнів**
        Індикатор батареї
        Індикатор показує стан батареї
        Ручка
        • Тонка ергономічна конструкція
        • Гумова ручка для легкого використання

      • Технічні характеристики

        Батарея
        Можна заряджати
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        До 3 тижнів**

      • Потужність

        Напруга
        110–220 В

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки обмеженої гарантії

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          • у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
          • *у разі використання двічі на день протягом двох хвилин у режимі чищення