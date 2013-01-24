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Звукова електрична зубна щітка
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Доведено, що динамічне чищення за допомогою цієї зубної щітки і прямий ширший контакт із кожним зубом усуває щоденну пігментацію та зберігає природну білизну зубів.
2 хвилини роботи в режимі чищення та додаткові 30 секунд роботи в режимі відбілювання для зосередження на видимих передніх зубах. Усуває щоденну пігментацію, наприклад від кави, чаю, тютюну та червоного вина. Відбілює зуби на 2 тони лише за 2 тижні.*
Зубна щітка Philips Sonicare з чутливим режимом: лагідне, проте ретельне чищення для чутливих ясен
Унікальне динамічне чищення електричної зубної щітки Philips Sonicare лагідно й ефективно глибоко досягає між зубами та вздовж лінії ясен.
Унікально вигнута шийка насадки для цієї зубної щітки полегшує доступ до задніх зубів, усуваючи наліт у цих важкодоступних місцях.
Електричну зубну щітку Philips Sonicare безпечно використовувати для чищення: брекетів (насадки для щіток зношуються швидше, якщо ними чистити зуби з брекетами), відновлених зубів (пломб, коронок, вінірів) та пародонтальних кишень.
Поступово підвищує потужність протягом перших 14 чищень, щоб Ви могли звикнути до чищення за допомогою електричної зубної щітки Philips Sonicare
2-хвилинний таймер на цій електричній зубній щітці Philips Sonicare допомагає досягнути рекомендованої стоматологами тривалості чищення зубів
30-секундний таймер часового інтервалу повідомляє про завершення чищення кожного сектора у роті та необхідність рухатися далі, що забезпечує послідовніше чищення зубів
Для виняткового щоденного чищення. Допомагає підтримувати ефект, отриманий внаслідок процедури відбілювання зубів.
Режими
Елементи в комплекті
Конструкція та покриття
Ефективність чищення
Простота у користуванні
Технічні характеристики
Потужність
Обслуговування