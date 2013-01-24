Режим чищення з відбілюванням: усунення пігментації підтверджено

2 хвилини роботи в режимі чищення та додаткові 30 секунд роботи в режимі відбілювання для зосередження на видимих передніх зубах. Усуває щоденну пігментацію, наприклад від кави, чаю, тютюну та червоного вина. Відбілює зуби на 2 тони лише за 2 тижні.*