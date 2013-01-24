Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Philips Sonicare HealthyWhite

    Звукова електрична зубна щітка

    HX6731/02
    Sonicare
    Отримайте підтримку для цього виробу
    Sonicare
    • Біліші, здоровіші зуби Біліші, здоровіші зуби Біліші, здоровіші зуби
      -{discount-value}

      Philips Sonicare HealthyWhite Звукова електрична зубна щітка

      HX6731/02
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Подібні вироби

      Дивитись усі. healthywhite

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        HealthyWhite

        HealthyWhite

        Звукова електрична зубна щітка

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Біліші, здоровіші зуби

        Неперевершена зубна щітка для біліших зубів

        • 3 режими
        • 1 насадка для щітки
        Природно біліші зуби завдяки запатентованій звуковій технології

        Природно біліші зуби завдяки запатентованій звуковій технології

        Доведено, що динамічне чищення за допомогою цієї зубної щітки і прямий ширший контакт із кожним зубом усуває щоденну пігментацію та зберігає природну білизну зубів.

        Режим чищення з відбілюванням: усунення пігментації підтверджено

        Режим чищення з відбілюванням: усунення пігментації підтверджено

        2 хвилини роботи в режимі чищення та додаткові 30 секунд роботи в режимі відбілювання для зосередження на видимих передніх зубах. Усуває щоденну пігментацію, наприклад від кави, чаю, тютюну та червоного вина. Відбілює зуби на 2 тони лише за 2 тижні.*

        Чутливий режим: лагідне чищення зубів та ясен

        Чутливий режим: лагідне чищення зубів та ясен

        Зубна щітка Philips Sonicare з чутливим режимом: лагідне, проте ретельне чищення для чутливих ясен

        Динамічне чищення Sonicare забезпечує потрапляння рідини глибоко між зуби

        Динамічне чищення Sonicare забезпечує потрапляння рідини глибоко між зуби

        Унікальне динамічне чищення електричної зубної щітки Philips Sonicare лагідно й ефективно глибоко досягає між зубами та вздовж лінії ясен.

        Вигнута шийка насадки для щітки для кращого доступу до задніх зубів

        Вигнута шийка насадки для щітки для кращого доступу до задніх зубів

        Унікально вигнута шийка насадки для цієї зубної щітки полегшує доступ до задніх зубів, усуваючи наліт у цих важкодоступних місцях.

        Клінічно доведене безпечне та лагідне чищення

        Клінічно доведене безпечне та лагідне чищення

        Електричну зубну щітку Philips Sonicare безпечно використовувати для чищення: брекетів (насадки для щіток зношуються швидше, якщо ними чистити зуби з брекетами), відновлених зубів (пломб, коронок, вінірів) та пародонтальних кишень.

        Програма "Легкий старт" для адаптації до використання Sonicare

        Програма "Легкий старт" для адаптації до використання Sonicare

        Поступово підвищує потужність протягом перших 14 чищень, щоб Ви могли звикнути до чищення за допомогою електричної зубної щітки Philips Sonicare

        Двохвилинний таймер допомагає досягнути рекомендованої тривалості чищення

        Двохвилинний таймер допомагає досягнути рекомендованої тривалості чищення

        2-хвилинний таймер на цій електричній зубній щітці Philips Sonicare допомагає досягнути рекомендованої стоматологами тривалості чищення зубів

        Таймер часового інтервалу Quadpacer сприяє ретельному чищенню

        Таймер часового інтервалу Quadpacer сприяє ретельному чищенню

        30-секундний таймер часового інтервалу повідомляє про завершення чищення кожного сектора у роті та необхідність рухатися далі, що забезпечує послідовніше чищення зубів

        Режим чищення: стандартний 2-хвилинний режим

        Для виняткового щоденного чищення. Допомагає підтримувати ефект, отриманий внаслідок процедури відбілювання зубів.

        Технічні характеристики

        • Режими

          Чищення
          Для виняткового щоденного чищення
          Чищення з відбілюванням
          2 хв. чищення + 30 сек. відбілювання
          Чутливий режим
          Лагідне чищення зубів та ясен

        • Елементи в комплекті

          Ручки щітки
          1 HealthyWhite
          Насадки для щітки
          1 стандартна ProResults
          Зарядний пристрій
          1
          Дорожній футляр
          1

        • Конструкція та покриття

          Колір
          Білий матовий

        • Ефективність чищення

          Швидкість
          До 62 000 рухів щітки/хв.
          Ефективність
          Усуває до 90% пігментації*
          Переваги для здоров’я
          Допомагає покращити здоров’я ясен
          Переваги відбілювання
          Відбілює зуби на 2 тони
          Таймер
          SmarTimer та Quadpacer

        • Простота у користуванні

          Система насадок для щітки
          Прості знімні насадки для щітки
          Час чищення
          До 3 тижнів**
          Індикатор батареї
          Індикатор показує стан батареї
          Ручка
          • Тонка ергономічна конструкція
          • Гумова ручка для легкого використання

        • Технічні характеристики

          Батарея
          Можна заряджати
          Тип батареї
          Літій-іонна
          Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
          До 3 тижнів**

        • Потужність

          Напруга
          110–220 В

        • Обслуговування

          Гарантія
          2 роки обмеженої гарантії

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            • *у разі використання двічі на день протягом двох хвилин у режимі чищення
            • у порівнянні зі звичайною зубною щіткою

            Зареєструйтеся та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій на продукцію Philips

            Компанія Philips цінує та поважає Вашу конфіденційність. Для отримання додаткових відомостей див. Повідомлення про конфіденційність

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, стався збій підписки на нашу розсилку. Спробуйте знову пізніше.

            Приєднуйтесь до MyPhilips та отримуйте:

            Ексклюзивні пропозиції

            Розширену гарантію на обрані продукти

            Корисні поради

            Зареєструватися